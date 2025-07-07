Заступник міністра оборони Лієв вкрав 90 млн грн на закупівлях озброєння, - підозра СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили колишнього посадовця Міністерства оборони, який разом зі спільниками привласнив понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі протитанкових ракетних комплексів для Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За даними ЗМІ, йдеться про екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва.

Як зазначається, упродовж 2022-2023 років ексочільник одного з департаментів Міноборони уклав державний контракт із київською оборонною компанією на постачання ПТРК для фронту. Замість боєздатного озброєння, компанія поставила армії непридатні установки. Незалежна експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що поставлене обладнання не відповідає тактико-технічним характеристикам.

Організатора схеми та двох його спільників - керівника компанії-підрядника та його заступника - викрили у Києві. Слідчі СБУ повідомили всім трьом про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-1 - перешкоджання діяльності ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків,

ч. 5 ст. 191 - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем,

ч. 2 ст. 366 - службове підроблення.





Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У коментарі Цензор.НЕТ Лієв зазначив:

З серпня 2022 року я очолював Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки. Цей департамент відповідає за закупівлю озброєння, розробку державних програм та інші завдання у сфері військово-технічного забезпечення. Факти щодо контракту на протитанкові ракетні установки "Апілас", які ЗСУ замовили ще у березні 2022 року — за 6 місяців до мого призначення. 28 березня між департаментом і державним спеціалізованим підприємством було підписано контракт на постачання. 23 червня 2022 року (за два місяця до мого призначення керівником департаменту) вартість товара за цим контракти була повністю оплачена. 18 серпня, за кілька днів до мого призначення, товар був поставлений та прийнятий військовою частиною (військовим арсеналом). Приймання здійснила спеціальна комісія з п’яти офіцерів-зброярів - це стандартна процедура. В акті чітко зазначено: товар оглянуто, вір відповідає першій категорії якості, відповідає умовам державного контракту та придатний до використання. У жовтні, я (як керівник департаменту) підписав бухгалтерський акт приймання-передачі. Це стандартний документ, який підтверджує завершення угоди. Підписав його на підставі висновку комісії зброярів про відповідність товару умовам контракту. Я переконаний, що слідство розбереться. Готовий до співпраці. Маю чітке розуміння, що діяв у рамках закону і готовий доводити свою правоту законним шляхом.

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