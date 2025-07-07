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Новини
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СБУ оголосила у розшук власника виробника чаю Lovare і "Мономах" у справі про пособництво Росії

Служба безпеки України оголосила у розшук співвласника одного з найбільших українських виробників чаю та кави АТ "Мономах" Тараса Барабаша.

За інформацією на сайті МВС, датою зникнення бізнесмена вказане 16 червня, пише БізнесЦензор.

СБУ оголосила співвласника "Мономаха" Тараса Барабаша у розшук

За даними судового реєстру, 10 червня СБУ провела обшуки в офісах "Мономаху" та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, співвласник "Мономаха", попри встановлену заборону, організував схему постачання продукції до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти – до РФ.

Для цього він залучив бухгалтерку "Мономаха", а також начальника відділу експортних продажів компанії, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp. z o. o. Водночас він є директором білоруського ООО "Натур Текнолоджис".

Відтак, вироблену в Україні продукцію організатори схеми експортували до Польщі на адресу компанії "Lovare Sp. z o. o.", після чого вона постачалася на адресу білоруської "Натур Текнолоджис", а в подальшому товар продавали російським компаніям для продажу на ринку РФ.

Зокрема, слідчим СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО "ЛДК", який працював щонайменше до травня 2024 року, свідчать матеріали справи.

Солом`янський районний суд Києва визнав аргументи СБУ переконливими та арештував вилучені під час обшуку у бухгалтерки "Мономаха" смартфон та ноутбук. Водночас суддя відмовився обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і відправив під цілодобовий домашній арешт.

Що відомо про бізнес компанії "Мономах"?

За даними у системі YouControl, власниками АТ "Мономах" станом на кінець минулого року були Богдан Олегович Барабаш (60,05%) та Тарас Олегович Барабаш (39,94%). Завдяки забороні низки російських брендів, які займали до 40% ринку чаю в Україні, виторг АТ "Мономах" за останні роки зріс понад вдвічі – до 2,3 млрд грн у 2024 році. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%. 

Третину продажів забазпечує найбільша українська мережа супермаркетів АТБ (близько 700 млн грн у 2024 році), далі з великим відривом йдуть Metro, "Варус", "Сільпо", "Велика кишеня", Auchan та Novus. "Мономах" також активно постачає продукцію за держпідрядами для "Укрзалізниці", лікарень, Нацгвардії та військових частин ЗСУ.

Водночас товари під брендами українського виробника досі можна знайти на найбільшому у Росії маркетплейсі Wildberries, який збирає кошти з покупців і сплачує податки у бюджет держави - агресорки. 

Як українська компанія "Мономах" одночасно продавала чай для ЗСУ і для росіян

Також чай під українським брендом Lovare досі можна знайти і на іншому російському популярному маркетплейсі Ozon, основним власником якого є структури АФК "Система" російського олігарха Юрія Ковальчука, що входить до найближчого кола Путіна.

lovare

Автор: 

кава (61) розшук (130) росія (14627) СБУ (1550) чай (20) Новини компаній (3477)


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Топ коментарі
+5
Олег Леусенко
@leusenko1
·
5 лип.
1. Ніколи не було і знов -
власник казино у "Премʼєр-Палаці" в самому центрі столиці пов'язаний з директором зовнішньої розвідки рф.
Про це під час війни дізнались не СБУ бетмена Малюка, не ГУР всевидячого Буданова, а ЗМІ.
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07.07.2025 11:17 Відповісти
+2
ну, не знаю. с одной стороны это всего лишь чай и его поставки на рашу можно оценивать только с моральной составляющей, с другой они его же не просто поставляли, а продавали, и вопрос в том где оседала денюжка и платились налоги, если в украине, то вопрос только моральный, чаем не навоюешь, а деньгами вполне
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07.07.2025 11:30 Відповісти
+1
***,агента сивковича и его деятельность они не замечают,поймали нах хлопчика за продажу чая в московию,дичь полная.
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07.07.2025 10:53 Відповісти
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Вдумайтесь только, после 8 лет войны, 40% покупателей чая платили за российскую этикетку . Что тогда уже говорить за польскую хрень в магазинах. Я кстати неоднократно находил мышиный или крысиный мех в польских паштетах в 90е годы.
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07.07.2025 10:50 Відповісти
Бачу ви вже розбираєтесь в хутрі?
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07.07.2025 11:14 Відповісти
***,агента сивковича и его деятельность они не замечают,поймали нах хлопчика за продажу чая в московию,дичь полная.
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07.07.2025 10:53 Відповісти
Ату чай "Мономах".
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07.07.2025 10:55 Відповісти
Олег Леусенко
@leusenko1
·
5 лип.
1. Ніколи не було і знов -
власник казино у "Премʼєр-Палаці" в самому центрі столиці пов'язаний з директором зовнішньої розвідки рф.
Про це під час війни дізнались не СБУ бетмена Малюка, не ГУР всевидячого Буданова, а ЗМІ.
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07.07.2025 11:17 Відповісти
При Порошенку такого не було!
Чай ЗЕлений і президент - ЗеЛенський. Совпадєніє? - Не думаю!
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07.07.2025 11:19 Відповісти
В дебіла й дебільні асоціації!
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07.07.2025 11:25 Відповісти
Дебіл - це людина без почуття гумору, тому що клепки не вистачає.
Про сарказм взагалі мовчу
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07.07.2025 11:29 Відповісти
Враки все это , бо на иврите зеленый будет - ירוק (yarok).
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07.07.2025 11:26 Відповісти
Тільки хотів Мономаха поганяти - а тут така новина прилетіла
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07.07.2025 11:27 Відповісти
так а що в цьому поганого?
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07.07.2025 11:28 Відповісти
Не поділився. Також не бачу нічого поганого хай продасє чай де може. Якщо русня купляє то це й на краще
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07.07.2025 11:31 Відповісти
ну, не знаю. с одной стороны это всего лишь чай и его поставки на рашу можно оценивать только с моральной составляющей, с другой они его же не просто поставляли, а продавали, и вопрос в том где оседала денюжка и платились налоги, если в украине, то вопрос только моральный, чаем не навоюешь, а деньгами вполне
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07.07.2025 11:30 Відповісти
Збирати гроші з рашистів та заводити їх в Україну за товар, вироблений на Шрі-ланці це погано. А коли рашистський Грінфілд виводить гроші з України на Рашку - то це ОК і для споживачів, і для СБУ.
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07.07.2025 11:56 Відповісти

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