СБУ оголосила у розшук власника виробника чаю Lovare і "Мономах" у справі про пособництво Росії

Служба безпеки України оголосила у розшук співвласника одного з найбільших українських виробників чаю та кави АТ "Мономах" Тараса Барабаша.

За інформацією на сайті МВС, датою зникнення бізнесмена вказане 16 червня, пише БізнесЦензор.

За даними судового реєстру, 10 червня СБУ провела обшуки в офісах "Мономаху" та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, співвласник "Мономаха", попри встановлену заборону, організував схему постачання продукції до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти – до РФ.

Для цього він залучив бухгалтерку "Мономаха", а також начальника відділу експортних продажів компанії, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp. z o. o. Водночас він є директором білоруського ООО "Натур Текнолоджис".

Відтак, вироблену в Україні продукцію організатори схеми експортували до Польщі на адресу компанії "Lovare Sp. z o. o.", після чого вона постачалася на адресу білоруської "Натур Текнолоджис", а в подальшому товар продавали російським компаніям для продажу на ринку РФ.

Зокрема, слідчим СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО "ЛДК", який працював щонайменше до травня 2024 року, свідчать матеріали справи.

Солом`янський районний суд Києва визнав аргументи СБУ переконливими та арештував вилучені під час обшуку у бухгалтерки "Мономаха" смартфон та ноутбук. Водночас суддя відмовився обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і відправив під цілодобовий домашній арешт.

Що відомо про бізнес компанії "Мономах"?

За даними у системі YouControl, власниками АТ "Мономах" станом на кінець минулого року були Богдан Олегович Барабаш (60,05%) та Тарас Олегович Барабаш (39,94%). Завдяки забороні низки російських брендів, які займали до 40% ринку чаю в Україні, виторг АТ "Мономах" за останні роки зріс понад вдвічі – до 2,3 млрд грн у 2024 році. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%.

Третину продажів забазпечує найбільша українська мережа супермаркетів АТБ (близько 700 млн грн у 2024 році), далі з великим відривом йдуть Metro, "Варус", "Сільпо", "Велика кишеня", Auchan та Novus. "Мономах" також активно постачає продукцію за держпідрядами для "Укрзалізниці", лікарень, Нацгвардії та військових частин ЗСУ.

Водночас товари під брендами українського виробника досі можна знайти на найбільшому у Росії маркетплейсі Wildberries, який збирає кошти з покупців і сплачує податки у бюджет держави - агресорки.

Також чай під українським брендом Lovare досі можна знайти і на іншому російському популярному маркетплейсі Ozon, основним власником якого є структури АФК "Система" російського олігарха Юрія Ковальчука, що входить до найближчого кола Путіна.