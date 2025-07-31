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Новини Фото Розкрадання коштів
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Розкрадав кошти на закупівлі дронів: викрито начальника фінансової служби бойової бригади ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили фінансиста бойової бригади ЗСУ, який привласнював державні кошти, призначені для закупівлі розвідувальних дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

СБУ викрила фінансиста ЗСУ на розкраданні коштів для закупівлі дронів

Як повідомляється, оборудку реалізували за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ.

За даними слідства, начальник фінансово-економічної служби уклав фіктивні угоди із підприємством, пов’язаним із його приятелем. За одним із епізодів фігуранти привласнили майже 2 млн гривень - за ці кошти можна було закупити кілька партій безпілотників для аеророзвідки на Краматорському напрямку.

Під час обшуків виявлено документацію, яка підтверджує факти розкрадання. За цим фактом фінансисту бригади та підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13191) дрони (5203) розкрадання (256)


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Топ коментарі
+6
Не 12 років, а пожиттєве треба цим підАрам давати!
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31.07.2025 12:21 Відповісти
+6
Ключова фраза: "Як повідомляється, оборудку реалізували за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ" Саме РЕАЛІЗУВАЛИ, а не викрили.
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31.07.2025 12:21 Відповісти
+3
"оборудку реалізували за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ." як то кажуть обмовка по Фрейду
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31.07.2025 12:22 Відповісти
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Не 12 років, а пожиттєве треба цим підАрам давати!
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31.07.2025 12:21 Відповісти
Ключова фраза: "Як повідомляється, оборудку реалізували за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ" Саме РЕАЛІЗУВАЛИ, а не викрили.
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31.07.2025 12:21 Відповісти
а чому ти вважаєш, що то помилка?
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31.07.2025 12:57 Відповісти
"оборудку реалізували за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ." як то кажуть обмовка по Фрейду
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31.07.2025 12:22 Відповісти
Ну він же ж не лисий - куди руки змогли дотягнутися - те й тирив
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31.07.2025 12:22 Відповісти
Ось до кого треба звертатись Юсуповій про матеріальну допомогу, а не до бідних пенсіонерів. Зла не вистачає на цю Юсупову!!!
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31.07.2025 12:23 Відповісти
Чому ви усі не можете не красти?
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31.07.2025 12:29 Відповісти
Мерзоти не можуть не бути мерзотами-бо вони мерзоти...
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31.07.2025 12:49 Відповісти
Ще раз підтверджує , що народ обрав у владу некомпетентних так званих менеджерів. Ці хлопці вміють веселити людей і заробляти гроші. Квартал 95 із найвеличнішим поломали систему, а щось нове не запропонували. Де не подивишся- там провал і розкрадання. А все із- за того , як вони можуть себе контролювати? Безумовно, що їм не потрібне КРУ, чи інші контролюючі органи, їм і НАБУ та САП не потрібні. Взагалі дивина, як може , якийсь фінансист здійснювати оборудки і наживатись, в них свої печатки, цифрові підписи, а звіти ? Що за безлад в країні натворили це стадо гумористів!
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31.07.2025 13:06 Відповісти
 
 