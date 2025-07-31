Розкрадав кошти на закупівлі дронів: викрито начальника фінансової служби бойової бригади ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили фінансиста бойової бригади ЗСУ, який привласнював державні кошти, призначені для закупівлі розвідувальних дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

Як повідомляється, оборудку реалізували за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ.

За даними слідства, начальник фінансово-економічної служби уклав фіктивні угоди із підприємством, пов’язаним із його приятелем. За одним із епізодів фігуранти привласнили майже 2 млн гривень - за ці кошти можна було закупити кілька партій безпілотників для аеророзвідки на Краматорському напрямку.

Під час обшуків виявлено документацію, яка підтверджує факти розкрадання. За цим фактом фінансисту бригади та підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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