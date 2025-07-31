Чиновники, подрядчики и депутаты местных советов из Запорожья подозреваются в махинациях с бюджетными средствами и других преступлениях: 22 лицам сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры фиксируют системные проявления злоупотреблений в бюджетной сфере и противоправную деятельность против собственности.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, нанесен ущерб на почти 68 миллионов гривен. Присвоены и растрачены бюджеты громад, имущество частного хозяйства, проведены некачественные закупки, завышены цены подрядных работ и начислены премии "своим" и тому подобное.

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В частности, подозрения объявлены 22 лицам:

Главе ОТГ, который присвоил почти 1,2 млн грн бюджетных средств на текущем и капитальном ремонте инфраструктурных объектов громады.

грн бюджетных средств на текущем и капитальном ремонте инфраструктурных объектов громады. Главе, главному бухгалтеру ОТГ и физическому лицу-предпринимателю - в растрате более полумиллиона грн при закупке тепловых насосов для пунктов обогрева и образовательных учреждений.

при закупке тепловых насосов для пунктов обогрева и образовательных учреждений. Бывшему главе одного из поселковых советов Мелитопольского района-действующему депутату поселкового совета, который внес ложные сведения в документацию по выполнению работ по ремонту дорог и допустил растрату почти 320 тыс. грн.

Мэру одного из городов Запорожской области, который допустил растрату горюче-смазочных материалов и древесины, выделенных из регионального резерва на нужды громады. Сумма убытков - почти 1 млн грн.

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Директору больницы-депутату горсовета одного из районов области - за растрату средств медучреждения на незаконном премировании на более 884 тыс. грн.

Директору территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, который растратил почти 570 тыс. грн при закупке шин для служебных автомобилей.

при закупке шин для служебных автомобилей. Уполномоченному лицу по вопросам закупок учреждения профессионально-технического образования и 2-м подрядчикам, которые растратили почти 1,4 млн грн, выделенных для обеспечения учебного предмета "Защита Украины".

выделенных для обеспечения учебного предмета "Защита Украины". Первому проректору одного из вузов Запорожской области, который растратил почти 320 тыс. грн средств на разработке и внедрении сети вебсайтов университета.

средств на разработке и внедрении сети вебсайтов университета. Экс-руководителю коммунального предприятия в сфере управления автодорогами, который растратил 1 млн грн бюджетных средств, завысив стоимость услуг при внедрении и настройке программного обеспечения управления автотранспортом предприятия.

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Директору общества-подрядчика и инженеру по технадзору - в завладении бюджетными средствами на почти 200 тыс. грн во время подрядных работ.

во время подрядных работ. Директору общества, который поставил двум учебным заведениям Запорожской области почти 8 тыс. тонн каменного угля ненадлежащего качества по завышенным ценам. Таким образом он растратил бюджетные средства на сумму 3,5 млн грн. И заместителям директоров учебно-реабилитационного центра и санаторной школы-интерната, которые приняли от этой коммерческой структуры каменный уголь, который не соответствовал государственным стандартам, чем нанесли государству ущерб.





Депутату Каменско-Днепровского городского совета, который находясь на временно оккупированной территории Васильевского района, без ведома и согласия владельца распорядился сельскохозяйственной продукцией фермерского хозяйства, в котором до начала полномасштабного вторжения занимал руководящую должность. Во взаимодействии с представителями оккупационной администрации он растратил почти 24 тыс. тонн урожая, нанеся предприятию ущерб на более 56 млн грн.

Также в завладении и присвоении бюджетных средств на общую сумму 365 тыс. грн подозревают директора городского коммунального предприятия, бывшего директора государственного предприятия промышленного комплекса и еще одного подрядчика.

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В Офисе Генпрокурора отмечают, что все указанные факты подтверждены в рамках уголовных производств. Которые расследуются по статьям 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 366 (Служебный подлог) и 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.



