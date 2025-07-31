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Новости Фото Растрата бюджетных средств
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Чиновники, подрядчики и депутаты местных советов из Запорожья подозреваются в махинациях с бюджетными средствами и других преступлениях: 22 лицам сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры фиксируют системные проявления злоупотреблений в бюджетной сфере и противоправную деятельность против собственности.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, нанесен ущерб на почти 68 миллионов гривен. Присвоены и растрачены бюджеты громад, имущество частного хозяйства, проведены некачественные закупки, завышены цены подрядных работ и начислены премии "своим" и тому подобное.

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В частности, подозрения объявлены 22 лицам:

  • Главе ОТГ, который присвоил почти 1,2 млн грн бюджетных средств на текущем и капитальном ремонте инфраструктурных объектов громады.
  • Главе, главному бухгалтеру ОТГ и физическому лицу-предпринимателю - в растрате более полумиллиона грн при закупке тепловых насосов для пунктов обогрева и образовательных учреждений.
  • Бывшему главе одного из поселковых советов Мелитопольского района-действующему депутату поселкового совета, который внес ложные сведения в документацию по выполнению работ по ремонту дорог и допустил растрату почти 320 тыс. грн.
  • Мэру одного из городов Запорожской области, который допустил растрату горюче-смазочных материалов и древесины, выделенных из регионального резерва на нужды громады. Сумма убытков - почти 1 млн грн.

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Махинации с бюджетными средствами в Запорожье

  • Директору больницы-депутату горсовета одного из районов области - за растрату средств медучреждения на незаконном премировании на более 884 тыс. грн.
  • Директору территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, который растратил почти 570 тыс. грн при закупке шин для служебных автомобилей.
  • Уполномоченному лицу по вопросам закупок учреждения профессионально-технического образования и 2-м подрядчикам, которые растратили почти 1,4 млн грн, выделенных для обеспечения учебного предмета "Защита Украины".
  • Первому проректору одного из вузов Запорожской области, который растратил почти 320 тыс. грн средств на разработке и внедрении сети вебсайтов университета.
  • Экс-руководителю коммунального предприятия в сфере управления автодорогами, который растратил 1 млн грн бюджетных средств, завысив стоимость услуг при внедрении и настройке программного обеспечения управления автотранспортом предприятия.

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  • Директору общества-подрядчика и инженеру по технадзору - в завладении бюджетными средствами на почти 200 тыс. грн во время подрядных работ.
  • Директору общества, который поставил двум учебным заведениям Запорожской области почти 8 тыс. тонн каменного угля ненадлежащего качества по завышенным ценам. Таким образом он растратил бюджетные средства на сумму 3,5 млн грн. И заместителям директоров учебно-реабилитационного центра и санаторной школы-интерната, которые приняли от этой коммерческой структуры каменный уголь, который не соответствовал государственным стандартам, чем нанесли государству ущерб.

Махинации с бюджетными средствами в Запорожье
Махинации с бюджетными средствами в Запорожье

  • Депутату Каменско-Днепровского городского совета, который находясь на временно оккупированной территории Васильевского района, без ведома и согласия владельца распорядился сельскохозяйственной продукцией фермерского хозяйства, в котором до начала полномасштабного вторжения занимал руководящую должность. Во взаимодействии с представителями оккупационной администрации он растратил почти 24 тыс. тонн урожая, нанеся предприятию ущерб на более 56 млн грн.
  • Также в завладении и присвоении бюджетных средств на общую сумму 365 тыс. грн подозревают директора городского коммунального предприятия, бывшего директора государственного предприятия промышленного комплекса и еще одного подрядчика.

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В Офисе Генпрокурора отмечают, что все указанные факты подтверждены в рамках уголовных производств. Которые расследуются по статьям 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 366 (Служебный подлог) и 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Махинации с бюджетными средствами в Запорожье
Махинации с бюджетными средствами в Запорожье

Автор: 

Запорожье (2725) растрата (248) махинации (590) Запорожская область (3360) Офис Генпрокурора (2565) Запорожский район (193)


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С мелкой рыбешки самый густой навар.)))
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31.07.2025 18:30 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/naivyshchi-posadovi-osoby-zaporizhzhia-piv-roku-rozkradaly-humanitarnu-dopomohu-u-velycheznykh-masshtabakh-ahent-nabu-286396.html За словами Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено:

22 морські контейнери;
389 залізничних вагонів;
220 вантажних автомобілів.

"Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться, - мільйони доларів США!!!" - наголосив він.

Зі слів агента НАБУ, до розкрадання причетні:

голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух;
секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв;
депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина;
заступниця голови Запорізькій ОВА Злата Некрасова.

"Дивіться, які вони патріоти у фейсбуці - всі з прапорцями... готуйтесь до тюрми, гниди! P.S.: питання - а хто ж призначив Старуха, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА? Відповідь: Андрій Єрмак - очільник Офісу президента України. Далі буде", - пообіцяв він.

І додав: "Питання №2 - чи згадає за цей факт у своєму вечірньому зверненні президент #Зеленський? Відповідь: ні, не згадає. Висновки робіть самі", - написав Шевченко.
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31.07.2025 18:34 Ответить
Навеяло:
"Позаштатний агент" НАБУ Євген Шевченко https://focus.ua/uk/ukraine/527856-vorovsto-gumanitarki-v-zaporozhe-agent-nabu-obvinil-top-chinovnikov-op-v-organizaci-shemy стверджує, що до масштабного розкрадання гуманітарки можуть бути причетні Андрій Єрмак, Кирило Тимошенко та Давид Арахамія. Зі свого боку, ОП називає такі заяви вкиданням.
____________________________________________________
Це та сама ЗЕсаранча у Запоріжжі?
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31.07.2025 18:31 Ответить
Зокрема згадуються:голова Офісу президента Андрій Єрмак;
заступник голови ОП Кирило Тимошенко;
нардеп і голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія;
"друг і партнер" Давида Арахамії Давітян Вемір.
Євген Шевченко заявляє, що за версією слідства, він є безпосереднім організатором схеми розкрадання і продажу майже всієї гуманітарної допомоги, яка постачалася у Запорізьку область.

Крім того, "агент НАБУ" стверджує, що до схеми причетна місцева влада, проте вона була лише технічними виконавцями, зокрема:

голова Запорізької ОВА Олександр Старух
;заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова;
депутат Запорізької міської ради Віктор Щербина;
секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
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31.07.2025 18:35 Ответить
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31.07.2025 18:35 Ответить
А як щодо розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, (389 залізничних вагонів +) до якого причетні посадовці ОВА та кіруша тимошонка? Справу з НАБУ забрали, передали поліцаям і там поховали. Кажете боротьба з корупцією......, чи бенефіс призначеного чергового генпридурка?
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31.07.2025 18:46 Ответить
Як тільки став депутатом, або обійняв державну посаду миттєво починають красти. Напевно надто багато платять за призначення, може тим хто має відношення до цих призначень понизять плату і обмежать відкати хоч би в період війни
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31.07.2025 18:46 Ответить
У Запорізькій ОДА, починати треба притягувати до криміналу, посадовців, ще з часів гешефтів Бриля, коли за наказом Яценюка-гройсмана, лампічили, аби які собі, інженерні споруди !!! У віцика Зубка, ціла купа протоколів нарад щодо цього гешефту, посадовців з ОДА!!
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31.07.2025 19:21 Ответить
 
 