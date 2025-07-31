Посадовці, підрядники та депутати місцевих рад із Запоріжжя підозрюються в махінаціях із бюджетними коштами та інших злочинах: 22 особам повідомлено про підозри. ФОТОрепортаж

Прокурори Запорізької обласної прокуратури фіксують системні прояви зловживань у бюджетній сфері та протиправну діяльність проти власності.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, завдано збитків на майже 68 мільйонів гривень. Привласнені та розтрачені бюджети громад, майно приватного господарства, проведено неякісні закупівлі, завищено ціни підрядних робіт та нараховано премії "своїм" тощо.

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Так, підозри оголошено 22 особам:

Голові ОТГ, який привласнив майже 1,2 млн грн бюджетних коштів на поточному та капітальному ремонті інфраструктурних об’єктів громади.

грн бюджетних коштів на поточному та капітальному ремонті інфраструктурних об’єктів громади. Голові, головному бухгалтеру ОТГ та фізичній особі-підприємцю - у розтраті понад пів мільйона грн під час закупівлі теплових насосів для пунктів обігріву та освітніх закладів.

під час закупівлі теплових насосів для пунктів обігріву та освітніх закладів. Колишньому голові однієї із селищних рад Мелітопольського району-діючому депутату селищної ради, який вніс неправдиві відомості у документацію щодо виконання робіт із ремонту доріг та допустив розтрату майже 320 тис. грн.

Меру одного з міст Запорізької області, який допустив розтрату пально-мастильних матеріалів та деревини, виділених із регіонального резерву на потреби громади. Сума збитків - майже 1 млн грн.

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Директору лікарні-депутату міськради одного з районів області – за розтрату коштів медустанови на незаконному преміюванні на понад 884 тис. грн.

Директору територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який розтратив майже 570 тис. грн при закупівлі шин для службових автомобілів.

при закупівлі шин для службових автомобілів. Уповноваженій особі з питань закупівель закладу професійно-технічної освіти та 2-м підрядникам, які розтратили майже 1,4 млн грн, виділених для забезпечення навчального предмета "Захист України".

виділених для забезпечення навчального предмета "Захист України". Першому проректору одного з вишів Запорізької області, яка розтратив майже 320 тис. грн коштів на розробці та впровадженні мережі вебсайтів університету.

коштів на розробці та впровадженні мережі вебсайтів університету. Екскерівнику комунального підприємства у сфері управління автодорогами, який розтратив 1 млн грн бюджетних коштів, завищивши вартість послуг під час впровадження та налаштування програмного забезпечення управління автотранспортом підприємства.

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Директору товариства-підрядника та інженеру з технагляду – у заволодінні бюджетними коштами на майже 200 тис. грн під час підрядних робіт.

під час підрядних робіт. Директору товариства, який поставив двом навчальним закладам Запорізької області майже 8 тис. тонн кам’яного вугілля неналежної якості за завищеними цінами. У такий спосіб він розтратив бюджетні кошти на суму 3,5 млн грн. Та заступницям директорів навчально-реабілітаційного центру та санаторної школи-інтернату, які прийняли від цієї комерційної структури кам’яне вугілля, що не відповідало державним стандартам, чим завдали державі шкоду.





Депутату Кам’янсько-Дніпровської міської ради, який перебуваючи на тимчасово окупованій території Василівського району, без відома та згоди власника розпорядився сільськогосподарською продукцією фермерського господарства, в якому до початку повномасштабного вторгнення обіймав керівну посаду. У взаємодії з представниками окупаційної адміністрації він розтратив майже 24 тис. тонн врожаю, завдавши підприємству збитків на понад 56 млн грн.

Також у заволодінні та привласненні бюджетних коштів на загальну суму 365 тис. грн підозрюють директора міського комунального підприємства, колишнього директора державного підприємства промислового комплексу та ще одного підрядника.

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В Офісі Генпрокурора зауважують, що всі вказані факти підтверджено в межах кримінальних проваджень. Які розслідуються за статтями 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 366 (Службове підроблення) та 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.



