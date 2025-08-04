Ущерб государству в размере более 36 млн грн: в Херсонской области о подозрении сообщили 9 лицам, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Органы прокуратуры системно работают по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, которые разворовывают государственный бюджет. Сегодня в Херсонской области сообщено о подозрении девяти лицам.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Так, прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении 9 лицам в уголовных производствах по нанесению значительного ущерба государству.
Среди фигурантов:
- Директор ООО - завладел бюджетными средствами, выделенными на реставрацию Херсонского областного художественного музея им. А. Шовкуненко, и легализовал их через подконтрольные компании. Убытки - 28,4 млн грн;
- Руководитель медучреждения областного совета и директор частной фирмы - поставки непригодной медицинской одежды, убытки - 3,1 млн грн;
- Основатель ООО, который реконструировал детсад в с. Музыковка - фиктивные акты выполненных работ с недостоверными сведениями об объемах и материалах, убытки - 1,3 млн грн;
- Начальник отдела Херсонского горсовета - не обеспечил технадзор при установлении мобильных укрытий, убытки - 1,2 млн грн;
- Директор ООО и инженер технадзора - завышение объемов при ремонте крыши школы, убытки - 1,05 млн грн;
- Главный бухгалтер КП г. Херсон - незаконные выплаты пяти лицам, которые фактически не работали, убытки - 630 тыс. грн;
- Главный бухгалтер сельсовета Херсонского района - заключила договор с ФЛП без проверки документов, что привело к убыткам в 551 тыс. грн.
Как отмечается, общая сумма установленных следствием убытков - 36,2 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и принимают меры для возмещения убытков.
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shana
показать весь комментарий04.08.2025 16:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Алекс Тимо
показать весь комментарий04.08.2025 17:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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