Ущерб государству в размере более 36 млн грн: в Херсонской области о подозрении сообщили 9 лицам, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Органы прокуратуры системно работают по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, которые разворовывают государственный бюджет. Сегодня в Херсонской области сообщено о подозрении девяти лицам.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении 9 лицам в уголовных производствах по нанесению значительного ущерба государству.

Среди фигурантов:

Директор ООО - завладел бюджетными средствами, выделенными на реставрацию Херсонского областного художественного музея им. А. Шовкуненко, и легализовал их через подконтрольные компании. Убытки - 28,4 млн грн;

Руководитель медучреждения областного совета и директор частной фирмы - поставки непригодной медицинской одежды, убытки - 3,1 млн грн;

Основатель ООО, который реконструировал детсад в с. Музыковка - фиктивные акты выполненных работ с недостоверными сведениями об объемах и материалах, убытки - 1,3 млн грн;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Системные растраты и присвоение бюджетных средств на Закарпатье: более 79,5 млн грн убытков, подозрения вручены 22 лицам. ФОТОрепортаж

Начальник отдела Херсонского горсовета - не обеспечил технадзор при установлении мобильных укрытий, убытки - 1,2 млн грн;

Директор ООО и инженер технадзора - завышение объемов при ремонте крыши школы, убытки - 1,05 млн грн;

Главный бухгалтер КП г. Херсон - незаконные выплаты пяти лицам, которые фактически не работали, убытки - 630 тыс. грн;

Главный бухгалтер сельсовета Херсонского района - заключила договор с ФЛП без проверки документов, что привело к убыткам в 551 тыс. грн.

Смотрите: Растрата бюджетных средств и злоупотребление властью с убытками более 100 млн грн: На Кировоградщине 22 должностным лицам сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Как отмечается, общая сумма установленных следствием убытков - 36,2 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и принимают меры для возмещения убытков.

Читайте: Чиновники, подрядчики и депутаты местных советов из Запорожья подозреваются в махинациях с бюджетными средствами и других преступлениях: 22 лицам сообщено о подозрениях. ФОТОрепортаж





