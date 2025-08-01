Растрата бюджетных средств и злоупотребление властью с ущербом более 100 млн грн: в Кировоградской области 22 должностным лицам сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Кировоградской области 22 должностным лицам сообщено о подозрениях в растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью, сумма ущерба составляет более 100 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры по результатам досудебных расследований в ряде уголовных производств сообщили о подозрении 22 должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям коммунальных и государственных учреждений, которые причастны к растрате бюджетных средств, злоупотреблению служебным положением, а также незаконной добыче полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
В частности, среди подозреваемых:
- Начальник управления Светловодского городского совета, его заместитель, инспектор технадзора и 3 должностных лица подрядной организации, действуя в составе организованной преступной группы, завладели бюджетными средствами при ремонте дорожного покрытия. Убытки составляют почти 1,2 млн гривен.
- Директор предприятия - депутат Кировоградского областного совета (партия ОПЗЖ) создал организованную группу, в которую привлек директора и главного инженера основанного им общества для осуществления незаконной добычи песка из акватории реки Днепр. Убытки - 23 млн гривен.
- Начальник управления транспорта Кропивницкого городского совета и директор коммунального предприятия осуществляли закупку автобусов по завышенным ценам. Сумма убытков - более 12 млн гривен.
- Директор предприятия Первозвановского сельского совета организовал незаконную добычу песка из местного месторождения. Убытки оценены почти в 30 млн гривен.
- Бывшая начальница Главного управления Госгеокадастра в Кировоградской области издала незаконный приказ о передаче в коммунальную собственность 233 га земель сельскохозяйственного назначения. Нанесено 7 млн гривен убытков.
- Заместитель начальника Департамента ОВА, злоупотребляя служебным положением, нанес 425 тыс. гривен убытков.
- Заместитель Новоукраинского городского головы и начальник отдела городского совета уличены в злоупотреблении служебным положением при закупке источников питания. Размер убытков составляет почти 800 тыс. гривен.
- Бывший исполняющий обязанности директора госпредприятия осуществил реализацию зерна пшеницы по заниженной стоимости. Убытки - более 7,6 млн гривен.
- Руководитель одного из коммунальных предприятий и депутат Долинского городского совета безосновательно начислял себе премиальные выплаты в размере более 300 тыс. гривен.
- Государственный регистратор Центра предоставления административных услуг Онуфриевского поселкового совета осуществил незаконную перерегистрацию 225 га земель государственной собственности. Сумма нанесенного ущерба составляет 18,7 млн гривен.
- Бывший руководитель КНП "Областная психиатрическая больница", злоупотребляя служебным положением, нанес государству 150 тыс. гривен убытков при выполнении ремонтных работ.
- Бывший регистратор одного отдела Госгеокадастра в области и начальник отдела Центра предоставления административных услуг мошенническим путем завладели земельным участком площадью 7 га. Государству нанесен почти 1,5 млн гривен убытков.
Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 УК Украины.
Общая сумма установленных убытков в этих уголовных производствах составляет более 100 млн грн.
В трех уголовных производствах старшим группы прокуроров является руководитель областной прокуратуры.
Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.
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