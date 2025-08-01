Растрата бюджетных средств и злоупотребление властью с ущербом более 100 млн грн: в Кировоградской области 22 должностным лицам сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кировоградской области 22 должностным лицам сообщено о подозрениях в растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью, сумма ущерба составляет более 100 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры по результатам досудебных расследований в ряде уголовных производств сообщили о подозрении 22 должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям коммунальных и государственных учреждений, которые причастны к растрате бюджетных средств, злоупотреблению служебным положением, а также незаконной добыче полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

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В частности, среди подозреваемых:

Начальник управления Светловодского городского совета, его заместитель, инспектор технадзора и 3 должностных лица подрядной организации, действуя в составе организованной преступной группы, завладели бюджетными средствами при ремонте дорожного покрытия. Убытки составляют почти 1,2 млн гривен.

Директор предприятия - депутат Кировоградского областного совета (партия ОПЗЖ) создал организованную группу, в которую привлек директора и главного инженера основанного им общества для осуществления незаконной добычи песка из акватории реки Днепр. Убытки - 23 млн гривен.

Начальник управления транспорта Кропивницкого городского совета и директор коммунального предприятия осуществляли закупку автобусов по завышенным ценам. Сумма убытков - более 12 млн гривен.

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Директор предприятия Первозвановского сельского совета организовал незаконную добычу песка из местного месторождения. Убытки оценены почти в 30 млн гривен.

Бывшая начальница Главного управления Госгеокадастра в Кировоградской области издала незаконный приказ о передаче в коммунальную собственность 233 га земель сельскохозяйственного назначения. Нанесено 7 млн гривен убытков.

Заместитель начальника Департамента ОВА, злоупотребляя служебным положением, нанес 425 тыс. гривен убытков.

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Заместитель Новоукраинского городского головы и начальник отдела городского совета уличены в злоупотреблении служебным положением при закупке источников питания. Размер убытков составляет почти 800 тыс. гривен.

Бывший исполняющий обязанности директора госпредприятия осуществил реализацию зерна пшеницы по заниженной стоимости. Убытки - более 7,6 млн гривен.

Руководитель одного из коммунальных предприятий и депутат Долинского городского совета безосновательно начислял себе премиальные выплаты в размере более 300 тыс. гривен.





Государственный регистратор Центра предоставления административных услуг Онуфриевского поселкового совета осуществил незаконную перерегистрацию 225 га земель государственной собственности. Сумма нанесенного ущерба составляет 18,7 млн гривен.

Бывший руководитель КНП "Областная психиатрическая больница", злоупотребляя служебным положением, нанес государству 150 тыс. гривен убытков при выполнении ремонтных работ.

Бывший регистратор одного отдела Госгеокадастра в области и начальник отдела Центра предоставления административных услуг мошенническим путем завладели земельным участком площадью 7 га. Государству нанесен почти 1,5 млн гривен убытков.

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Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Общая сумма установленных убытков в этих уголовных производствах составляет более 100 млн грн.

В трех уголовных производствах старшим группы прокуроров является руководитель областной прокуратуры.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.













