РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9328 посетителей онлайн
Новости Фото Злоупотребления чиновников Растрата бюджетных средств
228 2

Растрата бюджетных средств и злоупотребление властью с ущербом более 100 млн грн: в Кировоградской области 22 должностным лицам сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кировоградской области 22 должностным лицам сообщено о подозрениях в растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью, сумма ущерба составляет более 100 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры по результатам досудебных расследований в ряде уголовных производств сообщили о подозрении 22 должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям коммунальных и государственных учреждений, которые причастны к растрате бюджетных средств, злоупотреблению служебным положением, а также незаконной добыче полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Читайте: Чиновники, подрядчики и депутаты местных советов из Запорожья подозреваются в махинациях с бюджетными средствами и других преступлениях: 22 лицам сообщено о подозрениях. ФОТОрепортаж

В частности, среди подозреваемых:

  • Начальник управления Светловодского городского совета, его заместитель, инспектор технадзора и 3 должностных лица подрядной организации, действуя в составе организованной преступной группы, завладели бюджетными средствами при ремонте дорожного покрытия. Убытки составляют почти 1,2 млн гривен.
  • Директор предприятия - депутат Кировоградского областного совета (партия ОПЗЖ) создал организованную группу, в которую привлек директора и главного инженера основанного им общества для осуществления незаконной добычи песка из акватории реки Днепр. Убытки - 23 млн гривен.
  • Начальник управления транспорта Кропивницкого городского совета и директор коммунального предприятия осуществляли закупку автобусов по завышенным ценам. Сумма убытков - более 12 млн гривен.

Также смотрите: Закупил по завышенным ценам оборудование для координационных центров: Сообщено о подозрении правоохранителю на Закарпатье, - ГБР. ФОТО

Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области

  • Директор предприятия Первозвановского сельского совета организовал незаконную добычу песка из местного месторождения. Убытки оценены почти в 30 млн гривен.
  • Бывшая начальница Главного управления Госгеокадастра в Кировоградской области издала незаконный приказ о передаче в коммунальную собственность 233 га земель сельскохозяйственного назначения. Нанесено 7 млн гривен убытков.
  • Заместитель начальника Департамента ОВА, злоупотребляя служебным положением, нанес 425 тыс. гривен убытков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Системные растраты и присвоение бюджетных средств на Закарпатье: более 79,5 млн грн убытков, подозрения вручены 22 лицам. ФОТОрепортаж

  • Заместитель Новоукраинского городского головы и начальник отдела городского совета уличены в злоупотреблении служебным положением при закупке источников питания. Размер убытков составляет почти 800 тыс. гривен.
  • Бывший исполняющий обязанности директора госпредприятия осуществил реализацию зерна пшеницы по заниженной стоимости. Убытки - более 7,6 млн гривен.
  • Руководитель одного из коммунальных предприятий и депутат Долинского городского совета безосновательно начислял себе премиальные выплаты в размере более 300 тыс. гривен.

Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области
Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области

  • Государственный регистратор Центра предоставления административных услуг Онуфриевского поселкового совета осуществил незаконную перерегистрацию 225 га земель государственной собственности. Сумма нанесенного ущерба составляет 18,7 млн гривен.
  • Бывший руководитель КНП "Областная психиатрическая больница", злоупотребляя служебным положением, нанес государству 150 тыс. гривен убытков при выполнении ремонтных работ.
  • Бывший регистратор одного отдела Госгеокадастра в области и начальник отдела Центра предоставления административных услуг мошенническим путем завладели земельным участком площадью 7 га. Государству нанесен почти 1,5 млн гривен убытков.

Также читайте: Обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность: сегодня 18 чиновников Львовщины получили подозрения, - Кравченко

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области

Общая сумма установленных убытков в этих уголовных производствах составляет более 100 млн грн.

В трех уголовных производствах старшим группы прокуроров является руководитель областной прокуратуры.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области
Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области
Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области
Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области
Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области
Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области
Растраты средств и злоупотребление властью в Кировоградской области

Автор: 

растрата (250) злоупотребление (91) Офис Генпрокурора (2567) Кировоградская область (657)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всіх гнид -мародерів на крові ЗСУ , на окопи , передову , а головне повернути все намародеренє , щоб всім іншим не повадно було !
показать весь комментарий
01.08.2025 19:52 Ответить
Тепер Ген Прокурор (нова ж мітла) всі обласні і напевно районні прокурори будуть завалювати інфою,як вони надхненно працюють за гідну зарплату,аж до вигорання і інвалідності.
показать весь комментарий
01.08.2025 20:18 Ответить
 
 