Обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность: сегодня 18 чиновников Львовщины получили подозрения, - Кравченко
Сегодня, 25 июля, сообщено о подозрениях 18 должностным лицам органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков, действия которых привели к убыткам бюджета в 51 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Прокуроры Львовской областной и окружных прокуратур области совместно с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении должностным лицам органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков. Действия этих лиц привели к 51 млн грн убытков бюджета", - говорится в сообщении.
Также генпрокурор перечислил, кому объявлены подозрения:
- заместитель председателя одного из сельсоветов Львовщины - в условиях военного положения чиновник присвоил средства при закупке антидронових ружей;
- 4 должностные лица ГП "Ліси України": безосновательно выдавали лесорубные билеты, из-за чего уничтожено не менее 9530 деревьев и нанесен значительный ущерб бюджету.
- и.о. руководителя Франковской РГА, руководитель Галицкой РГА Львова и директор компании-подрядчика: подрядчик искусственно завысил стоимость аварийно-восстановительных работ жилых домов после ракетного обстрела на ул. Стрыйской, а чиновники согласовали ему эту проектно-сметную документацию.
- государственный инспектор таможенного поста "Яворів" Львовской таможни: организовал незаконную схему ввоза товаров в Украину без уплаты обязательных таможенных платежей;
- чиновница органа соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж-сообщник: растратили бюджетные средства - деньги списывали, как компенсации по фиктивным договорам по программе "Муніципальна няня";
Также смотрите: Растрата 1,7 млн грн во время ликвидации ракетного удара: Сообщено о подозрении двум руководителям райадминистраций Львова. ФОТО
- инспектор управления капстроительства Львовской ОГА: подписал акт выполненных работ в учебном заведении по работам, которые в действительности не проводились;
- бывший директор коммунального предприятия Самбора, директор компании-подрядчика, инженер технадзора - осуществили "ремонт" трубопровода, но не в реальности, а только на бумаге;
- ФОП и директор общества: присвоили бюджетные средства, которые выделялись на капремонт отделения детского медучреждения Львова;
- директор одного из ООО: использовал служебные полномочия для личного обогащения. Поставил в больницу Равы-Руськой уголь, качество которого не соответствовало условиям договора.
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...неохайність забули"
Оцей викормиш росту прокурорської кар"єри почав у Севастополі - ніяких нікому -нікому не дає підозр ? Потім Козир -ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ усіх держаадміністрацій України перевів його в Київ політично знищувати Кличка...
З 2007 по 2012 рік навчався на військово-юридичному факультеті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», де отримав диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та військове звання «лейтенант юстиції»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].
Кар'єра
15 серпня 2012 року став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.
цікав край"єрка військового- прокурора у Севастополі за часів ЗРАДНИКА ЯНУКОВИЧА?
У 2014 році став старшим прокурором Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.
АААА , як ? вам ?
З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:
прокурора відділу процесуального керівництва;заступника начальника відділу процесуального керівництва;начальника першого відділу процесуального керівництва з досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
не пройшло й півроку влади ЗІЛЬОНИХ ньюрегіоналів , як.... ВОНИ ПОЧАЛИ ГОТУВАТИСЯ ДО ВТОРГНЕННЯ з знищення військової прокуратури у вже 5 років воюючій країні...
Верховна Рада ліквідувала військові прокуратури і перейменувала ГПУ Також парламент повернув обов'язковість юридичної освіти для генерального прокурора
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - 12:29, 19 вересня 2019
https://zaxid.net/noviy_viyskoviy_prokuror_rozsekretiv_elektronni_deklaratsiyi_viyskovih_prokuroriv_n1489153
Верховна Рада на своєму засіданні в четвер, 19 вересня, ухвалила закон авторства президента Володимира Зеленського про реформу прокуратури. Документ підтримали 259 депутатів.
Дело сделана - повномасштабна війна й послав Козир Єрмак військового проукурора піднімати владу у Києві
А ТЕПЕР УВАГА!!!
У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]
28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].
31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
А ТЕПЕР УВАГА!!!
У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]
28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].
31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
То його Єрмак за наказом якої країни зробив генПРокурором?
Де там "використання службового становища" в комерційних та правовідносинах двох господарюючих суб'єктів, нехай одне з них комунальної власності?
Там просто-напросто Господарчий кодекс, і лише коли одна сторона договору не виконує ухвалу Господарчого суду - тільки тоді вступає Кримінальний кодекс....
На закуску .
усі патріотичні блогери , аналізуючи швидкість ПРийнятого короупційнопереворотного закону , назвали це диверсією.
Та ще й головні пункти цього типу закону по установлення КРАВЧЕКА на главу караючої руки царя Єрмака , були втиснуті в закон, який готувався для голосування у ВР раніше , пройшов без перших- других читань з миттєвими підписами Кабана у ВР та ПРезидента . Чому типу закон - тому що сам закон називався АБСОЛЮТНО НЕ В ТЕМУ, інші задачі ставив .
Й зауважте - ЄРМАК позує в Турції й боком й раком з Ердоганом перед камерами ( скобеєва з насолодою це крутила ) чекаючи на перемовини з Медісньким, а в цей час вовка з табуреточки як дитинка звітує СВІТОВІ що змінює закон... ЗА НІЧ УСІ ПРОВІДНІ ЗМІ СВІТУ ПАРТНЕРІВ Й НЕ ЗОВСІМ показують суть цього перевороту та мітинги та киці іноземних журналістів з нашими дорогеньким студентами на мітингах ...
Перший день договорняків Кравченка -Зе так Є з НАБУ та САП ще нічого не означає окрім надії що вони домовилися як будуть імітувати виконання вимог ПРТНЕРІВ
А тепер від... - Луценко: А хочете почути справжню причину цього п*здеця? А наслідки?
Чи в Полтаві, же рулять зелені посіпаки з ригами.
І навколо колорада Труханова в Одесі немає злодюг і хабарників. За версією 100-відсотково ОПешного Генпрокурора.
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