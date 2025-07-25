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Новости Злоупотребления чиновников Дела о незаконном обогащении
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Обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность: сегодня 18 чиновников Львовщины получили подозрения, - Кравченко

18 чиновников Львовской области получили подозрения

Сегодня, 25 июля, сообщено о подозрениях 18 должностным лицам органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков, действия которых привели к убыткам бюджета в 51 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Прокуроры Львовской областной и окружных прокуратур области совместно с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении должностным лицам органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков. Действия этих лиц привели к 51 млн грн убытков бюджета", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня двое прокуроров, бывший и действующий, получили подозрения, - Кравченко

Также генпрокурор перечислил, кому объявлены подозрения:

  • заместитель председателя одного из сельсоветов Львовщины - в условиях военного положения чиновник присвоил средства при закупке антидронових ружей;
  • 4 должностные лица ГП "Ліси України": безосновательно выдавали лесорубные билеты, из-за чего уничтожено не менее 9530 деревьев и нанесен значительный ущерб бюджету.
  • и.о. руководителя Франковской РГА, руководитель Галицкой РГА Львова и директор компании-подрядчика: подрядчик искусственно завысил стоимость аварийно-восстановительных работ жилых домов после ракетного обстрела на ул. Стрыйской, а чиновники согласовали ему эту проектно-сметную документацию.
  • государственный инспектор таможенного поста "Яворів" Львовской таможни: организовал незаконную схему ввоза товаров в Украину без уплаты обязательных таможенных платежей;
  • чиновница органа соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж-сообщник: растратили бюджетные средства - деньги списывали, как компенсации по фиктивным договорам по программе "Муніципальна няня";

Также смотрите: Растрата 1,7 млн грн во время ликвидации ракетного удара: Сообщено о подозрении двум руководителям райадминистраций Львова. ФОТО

  • инспектор управления капстроительства Львовской ОГА: подписал акт выполненных работ в учебном заведении по работам, которые в действительности не проводились;
  • бывший директор коммунального предприятия Самбора, директор компании-подрядчика, инженер технадзора - осуществили "ремонт" трубопровода, но не в реальности, а только на бумаге;
  • ФОП и директор общества: присвоили бюджетные средства, которые выделялись на капремонт отделения детского медучреждения Львова;
  • директор одного из ООО: использовал служебные полномочия для личного обогащения. Поставил в больницу Равы-Руськой уголь, качество которого не соответствовало условиям договора.

  • Читайте: ГБР задержало гендиректора "Ліси України" Болоховца по подозрению в незаконном обогащении (обновлено)

Автор: 

халатность (69) злоупотребление (90) Кравченко Руслан (70) незаконное обогащение (151) Львовская область (2972)


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Топ комментарии
+5
Збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість
...неохайність забули"
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25.07.2025 19:21 Ответить
+4
ну Львівщина ..звісно ..зельоним ригоАнальним гнидам завжди захід України заважав.
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25.07.2025 19:24 Ответить
+4
в ОПу заглянь ГНИДА кравченко
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25.07.2025 19:27 Ответить
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Збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість
...неохайність забули"
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25.07.2025 19:21 Ответить
ну Львівщина ..звісно ..зельоним ригоАнальним гнидам завжди захід України заважав.
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25.07.2025 19:24 Ответить
🤣🤣там не крадуть???
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25.07.2025 20:10 Ответить
в ОПу заглянь ГНИДА кравченко
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25.07.2025 19:27 Ответить
Хтось чув його промову на брифінгу в години антикорупційного перевороту - це промова україномовного Азірова
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25.07.2025 19:29 Ответить
пішла показушне закриття маленьких струмочків бабла для офшорних забаганок зЄрамкомародерні _ ХТОСЬ ВІРИТЬ ЩО УСІ МІСЦЕВІ КРАЛИ без атстьогіванія в ОПУ?

Оцей викормиш росту прокурорської кар"єри почав у Севастополі - ніяких нікому -нікому не дає підозр ? Потім Козир -ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ усіх держаадміністрацій України перевів його в Київ політично знищувати Кличка...
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25.07.2025 19:28 Ответить
Народився 14 березня 1990 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Сівєрськодонецькуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області, де 2005 року закінчив школу № 8. 2005-2007 - навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0 Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

З 2007 по 2012 рік навчався на військово-юридичному факультеті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», де отримав диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та військове звання «лейтенант юстиції»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].

Кар'єра

15 серпня 2012 року став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.

цікав край"єрка військового- прокурора у Севастополі за часів ЗРАДНИКА ЯНУКОВИЧА?
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25.07.2025 19:37 Ответить
ПРодовжиму слідкувати за кар"єрою 35 річного генПРокурора у царстві Єрмака (майже цитата з FT)

У 2014 році став старшим прокурором Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.

АААА , як ? вам ?
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25.07.2025 19:43 Ответить
цитат мала на увазі ПРо "царство Єрмака" - ну а царстві хто Призначає генпрокурорів ? а підписує за конституцією ХТО?
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25.07.2025 19:45 Ответить
...ДОГЛЯДАВ ЗА ЗАХІДНИМ РЕГІОНОМ у воєнній сфері... А де там джевеліни Трампівські гнили на поганозабезпечених складуваннях?
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25.07.2025 19:47 Ответить
пішли далі

З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:

прокурора відділу процесуального керівництва;заступника начальника відділу процесуального керівництва;начальника першого відділу процесуального керівництва з досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

не пройшло й півроку влади ЗІЛЬОНИХ ньюрегіоналів , як.... ВОНИ ПОЧАЛИ ГОТУВАТИСЯ ДО ВТОРГНЕННЯ з знищення військової прокуратури у вже 5 років воюючій країні...

Верховна Рада ліквідувала військові прокуратури і перейменувала ГПУ Також парламент повернув обов'язковість юридичної освіти для генерального прокурора

https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - 12:29, 19 вересня 2019
https://zaxid.net/noviy_viyskoviy_prokuror_rozsekretiv_elektronni_deklaratsiyi_viyskovih_prokuroriv_n1489153

Верховна Рада на своєму засіданні в четвер, 19 вересня, ухвалила закон авторства президента Володимира Зеленського про реформу прокуратури. Документ підтримали 259 депутатів.

Дело сделана - повномасштабна війна й послав Козир Єрмак військового проукурора піднімати владу у Києві

А ТЕПЕР УВАГА!!!

У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].

У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]

28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].

31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
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25.07.2025 20:00 Ответить
може не дочитаєте- виділю

А ТЕПЕР УВАГА!!!

У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].

У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]

28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].

31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
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25.07.2025 20:02 Ответить
Генпрокурор Кравченко у 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]- ВАПРОСЫ ЕСТЬ?

То його Єрмак за наказом якої країни зробив генПРокурором?
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25.07.2025 20:07 Ответить
Особливо цікавий останній абзац....
Де там "використання службового становища" в комерційних та правовідносинах двох господарюючих суб'єктів, нехай одне з них комунальної власності?
Там просто-напросто Господарчий кодекс, і лише коли одна сторона договору не виконує ухвалу Господарчого суду - тільки тоді вступає Кримінальний кодекс....
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25.07.2025 20:39 Ответить
Шо, знову кацапське ІПСО?
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25.07.2025 19:32 Ответить
вітаю вас шановні в ригоАнальному руснявому раю
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25.07.2025 19:38 Ответить
Дякую Вам за увагу ))
На закуску .
усі патріотичні блогери , аналізуючи швидкість ПРийнятого короупційнопереворотного закону , назвали це диверсією.
Та ще й головні пункти цього типу закону по установлення КРАВЧЕКА на главу караючої руки царя Єрмака , були втиснуті в закон, який готувався для голосування у ВР раніше , пройшов без перших- других читань з миттєвими підписами Кабана у ВР та ПРезидента . Чому типу закон - тому що сам закон називався АБСОЛЮТНО НЕ В ТЕМУ, інші задачі ставив .

Й зауважте - ЄРМАК позує в Турції й боком й раком з Ердоганом перед камерами ( скобеєва з насолодою це крутила ) чекаючи на перемовини з Медісньким, а в цей час вовка з табуреточки як дитинка звітує СВІТОВІ що змінює закон... ЗА НІЧ УСІ ПРОВІДНІ ЗМІ СВІТУ ПАРТНЕРІВ Й НЕ ЗОВСІМ показують суть цього перевороту та мітинги та киці іноземних журналістів з нашими дорогеньким студентами на мітингах ...
Перший день договорняків Кравченка -Зе так Є з НАБУ та САП ще нічого не означає окрім надії що вони домовилися як будуть імітувати виконання вимог ПРТНЕРІВ
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25.07.2025 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KKvvNa40PAs

А тепер від... - Луценко: А хочете почути справжню причину цього п*здеця? А наслідки?
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25.07.2025 20:30 Ответить
Можна нарити щось на будь-якого чиновника. зеленському варто шукати корупціонерів серед свого найближчого оточення. Треба починати з офісу президента і Кабміну
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25.07.2025 19:41 Ответить
Офіс президента на детектор брехні срочно інакше все це параша кравченко давай туди свій погляд кінь. Чи не на часі .прислуговувати вигідніше
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25.07.2025 19:53 Ответить
А что взять от ждунов Польши, сбу набу займитесь ими
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25.07.2025 19:58 Ответить
А голови військових адміністрацй Сум, Чернігова, Харькова, Миколаїва, Запоріжжя які розікрали кошти на укріпленнях без підозр? Своїх не чіпаємо, зелені покидьки? Там один тільки Кім купляв ліс по п'ятикратно завишеній ціні. Тебе поставив Єрмак, ти зелену мразоту не чіпаєш із за якої загинуло тисячі наших захисників. Підеш з бандою зеленою теж під трибунал.
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25.07.2025 20:00 Ответить
Чим злодії та мародери Львова відрізняються від таких же гадів з Миколаєва?
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25.07.2025 20:12 Ответить
Нічим. Але у Львові може бути просто піар ручного прокурорчика, а в областях загунули тисячі бійців від розкрадання на укріпленнях зелених мерзот. Спитайте військових. Вони багато розповісти можуть, що їм там набудували.
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25.07.2025 20:25 Ответить
антон стародуб - зельона гнида з ботоферми .не реагуйте
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25.07.2025 21:08 Ответить
Alex G. Вафля,,смокчи не відволікайся🤣🤣🤣
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25.07.2025 21:33 Ответить
Ну ось Резніков львівський виродок -шо ця гнида робила з армією то тим мерам та головам далеко..
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25.07.2025 21:32 Ответить
Там і Шмигаль не далеко-ось почнуть вилазити і його вуха в корупції
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25.07.2025 21:36 Ответить
А в Кривому Розі коли буде така масова "акція" від нового Генпрокурора?
Чи в Полтаві, же рулять зелені посіпаки з ригами.
І навколо колорада Труханова в Одесі немає злодюг і хабарників. За версією 100-відсотково ОПешного Генпрокурора.
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25.07.2025 20:38 Ответить
а чого не раніше? Коли зеленському і єрмаку підозри будуть?
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25.07.2025 21:05 Ответить
потужна спроба перевести увагу суспільства з протестів на типу- боротьбу з "корупцією"..)))
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25.07.2025 21:18 Ответить
Не перживай..Протести ручні 🤣🤣🤣
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25.07.2025 21:34 Ответить
А плакулол отрабатыват по полной.жОПу рвет (свою) аш Гай шумить
.
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25.07.2025 21:43 Ответить
 
 