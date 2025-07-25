Збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість: сьогодні 18 посадовців Львівщини отримали підозри, - Кравченко

Сьогодні, 25 липня, повідомлено про підозри 18 посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників, дії яких призвели до збитків бюджету у 51 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур області спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників. Дії цих осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету", - йдеться в повідомленні.

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Також генпрокурор перерахував, кому оголошено підозри:

Заступник голови однієї з сільрад Львівщини – в умовах воєнного стану посадовець привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць.

4 посадовці ДП "Ліси України" – безпідставно видавали лісорубні квитки, через що знищено щонайменше 9530 дерев і завдано значну шкоду бюджету.

В.о. керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова та директор компанії-підрядника – підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській, а чиновники – погодили йому цю проектно-кошторисну документацію.

Державний інспектор митного поста "Яворів" Львівської митниці – організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати обов’язкових митних платежів.

Посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник – розтратили бюджетні кошти – гроші списували, як компенсації за фіктивними договорами за програмою "Муніципальна няня".

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