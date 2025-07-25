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Новини Зловживання чиновників Справи про незаконне збагачення
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Збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість: сьогодні 18 посадовців Львівщини отримали підозри, - Кравченко

18 посадовців Львівщини отримали підозри

Сьогодні, 25 липня, повідомлено про підозри 18 посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників, дії яких призвели до збитків бюджету у 51 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур області спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників. Дії цих осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні двоє прокурорів, колишній і чинний, отримали підозри, - Кравченко

Також генпрокурор перерахував, кому оголошено підозри:

  • Заступник голови однієї з сільрад Львівщини – в умовах воєнного стану посадовець привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць.
  • 4 посадовці ДП "Ліси України" – безпідставно видавали лісорубні квитки, через що знищено щонайменше 9530 дерев і завдано значну шкоду бюджету.
  • В.о. керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова та директор компанії-підрядника – підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській, а чиновники – погодили йому цю проектно-кошторисну документацію.
  • Державний інспектор митного поста "Яворів" Львівської митниці – організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати обов’язкових митних платежів.
  • Посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник – розтратили бюджетні кошти – гроші списували, як компенсації за фіктивними договорами за програмою "Муніципальна няня".

Також дивіться: Розтрата 1,7 млн грн під час ліквідації ракетного удару: Повідомлено про підозру двом керівникам райадміністрацій Львова. ФОТО

  • Інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА – підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які в дійсності не проводились.
  • Колишній директор комунального підприємства Самбора, директор компанії-підрядника, інженер технагляду – здійснили "ремонт" трубопроводу. Але не в реальності, а лише на папері.
  • ФОП та директор товариства – привласнили бюджетні кошти, які виділялись на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова.
  • Директор одного з ТОВ – використовував службові повноваження для особистого збагачення. Поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.

  • Читайте: ДБР затримало гендиректора "Лісів України" Болоховця за підозрою у незаконному збагаченні (оновлено)

Автор: 

недбалість (54) зловживання (78) Кравченко Руслан (99) незаконне збагачення (202) Львівська область (2501)


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Топ коментарі
+5
Збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість
...неохайність забули"
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25.07.2025 19:21 Відповісти
+4
пішла показушне закриття маленьких струмочків бабла для офшорних забаганок зЄрамкомародерні _ ХТОСЬ ВІРИТЬ ЩО УСІ МІСЦЕВІ КРАЛИ без атстьогіванія в ОПУ?

Оцей викормиш росту прокурорської кар"єри почав у Севастополі - ніяких нікому -нікому не дає підозр ? Потім Козир -ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ усіх держаадміністрацій України перевів його в Київ політично знищувати Кличка...
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25.07.2025 19:28 Відповісти
+3
в ОПу заглянь ГНИДА кравченко
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25.07.2025 19:27 Відповісти
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Збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість
...неохайність забули"
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25.07.2025 19:21 Відповісти
ну Львівщина ..звісно ..зельоним ригоАнальним гнидам завжди захід України заважав.
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25.07.2025 19:24 Відповісти
🤣🤣там не крадуть???
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25.07.2025 20:10 Відповісти
в ОПу заглянь ГНИДА кравченко
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25.07.2025 19:27 Відповісти
Хтось чув його промову на брифінгу в години антикорупційного перевороту - це промова україномовного Азірова
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25.07.2025 19:29 Відповісти
пішла показушне закриття маленьких струмочків бабла для офшорних забаганок зЄрамкомародерні _ ХТОСЬ ВІРИТЬ ЩО УСІ МІСЦЕВІ КРАЛИ без атстьогіванія в ОПУ?

Оцей викормиш росту прокурорської кар"єри почав у Севастополі - ніяких нікому -нікому не дає підозр ? Потім Козир -ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ усіх держаадміністрацій України перевів його в Київ політично знищувати Кличка...
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25.07.2025 19:28 Відповісти
Народився 14 березня 1990 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Сівєрськодонецькуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області, де 2005 року закінчив школу № 8. 2005-2007 - навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0 Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

З 2007 по 2012 рік навчався на військово-юридичному факультеті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», де отримав диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та військове звання «лейтенант юстиції»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].

Кар'єра

15 серпня 2012 року став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.

цікав край"єрка військового- прокурора у Севастополі за часів ЗРАДНИКА ЯНУКОВИЧА?
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25.07.2025 19:37 Відповісти
ПРодовжиму слідкувати за кар"єрою 35 річного генПРокурора у царстві Єрмака (майже цитата з FT)

У 2014 році став старшим прокурором Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.

АААА , як ? вам ?
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25.07.2025 19:43 Відповісти
цитат мала на увазі ПРо "царство Єрмака" - ну а царстві хто Призначає генпрокурорів ? а підписує за конституцією ХТО?
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25.07.2025 19:45 Відповісти
...ДОГЛЯДАВ ЗА ЗАХІДНИМ РЕГІОНОМ у воєнній сфері... А де там джевеліни Трампівські гнили на поганозабезпечених складуваннях?
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25.07.2025 19:47 Відповісти
пішли далі

З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:

прокурора відділу процесуального керівництва;заступника начальника відділу процесуального керівництва;начальника першого відділу процесуального керівництва з досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

не пройшло й півроку влади ЗІЛЬОНИХ ньюрегіоналів , як.... ВОНИ ПОЧАЛИ ГОТУВАТИСЯ ДО ВТОРГНЕННЯ з знищення військової прокуратури у вже 5 років воюючій країні...

Верховна Рада ліквідувала військові прокуратури і перейменувала ГПУ Також парламент повернув обов'язковість юридичної освіти для генерального прокурора

https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - 12:29, 19 вересня 2019
https://zaxid.net/noviy_viyskoviy_prokuror_rozsekretiv_elektronni_deklaratsiyi_viyskovih_prokuroriv_n1489153

Верховна Рада на своєму засіданні в четвер, 19 вересня, ухвалила закон авторства президента Володимира Зеленського про реформу прокуратури. Документ підтримали 259 депутатів.

Дело сделана - повномасштабна війна й послав Козир Єрмак військового проукурора піднімати владу у Києві

А ТЕПЕР УВАГА!!!

У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].

У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]

28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].

31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
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25.07.2025 20:00 Відповісти
може не дочитаєте- виділю

А ТЕПЕР УВАГА!!!

У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].

У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]

28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].

31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
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25.07.2025 20:02 Відповісти
Генпрокурор Кравченко у 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]- ВАПРОСЫ ЕСТЬ?

То його Єрмак за наказом якої країни зробив генПРокурором?
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25.07.2025 20:07 Відповісти
Шо, знову кацапське ІПСО?
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25.07.2025 19:32 Відповісти
вітаю вас шановні в ригоАнальному руснявому раю
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25.07.2025 19:38 Відповісти
Дякую Вам за увагу ))
На закуску .
усі патріотичні блогери , аналізуючи швидкість ПРийнятого короупційнопереворотного закону , назвали це диверсією.
Та ще й головні пункти цього типу закону по установлення КРАВЧЕКА на главу караючої руки царя Єрмака , були втиснуті в закон, який готувався для голосування у ВР раніше , пройшов без перших- других читань з миттєвими підписами Кабана у ВР та ПРезидента . Чому типу закон - тому що сам закон називався АБСОЛЮТНО НЕ В ТЕМУ, інші задачі ставив .

Й зауважте - ЄРМАК позує в Турції й боком й раком з Ердоганом перед камерами ( скобеєва з насолодою це крутила ) чекаючи на перемовини з Медісньким, а в цей час вовка з табуреточки як дитинка звітує СВІТОВІ що змінює закон... ЗА НІЧ УСІ ПРОВІДНІ ЗМІ СВІТУ ПАРТНЕРІВ Й НЕ ЗОВСІМ показують суть цього перевороту та мітинги та киці іноземних журналістів з нашими дорогеньким студентами на мітингах ...
Перший день договорняків Кравченка -Зе так Є з НАБУ та САП ще нічого не означає окрім надії що вони домовилися як будуть імітувати виконання вимог ПРТНЕРІВ
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25.07.2025 20:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KKvvNa40PAs

А тепер від... - Луценко: А хочете почути справжню причину цього п*здеця? А наслідки?
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25.07.2025 20:30 Відповісти
Можна нарити щось на будь-якого чиновника. зеленському варто шукати корупціонерів серед свого найближчого оточення. Треба починати з офісу президента і Кабміну
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25.07.2025 19:41 Відповісти
Офіс президента на детектор брехні срочно інакше все це параша кравченко давай туди свій погляд кінь. Чи не на часі .прислуговувати вигідніше
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25.07.2025 19:53 Відповісти
А что взять от ждунов Польши, сбу набу займитесь ими
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25.07.2025 19:58 Відповісти
А голови військових адміністрацй Сум, Чернігова, Харькова, Миколаїва, Запоріжжя які розікрали кошти на укріпленнях без підозр? Своїх не чіпаємо, зелені покидьки? Там один тільки Кім купляв ліс по п'ятикратно завишеній ціні. Тебе поставив Єрмак, ти зелену мразоту не чіпаєш із за якої загинуло тисячі наших захисників. Підеш з бандою зеленою теж під трибунал.
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25.07.2025 20:00 Відповісти
Чим злодії та мародери Львова відрізняються від таких же гадів з Миколаєва?
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25.07.2025 20:12 Відповісти
Нічим. Але у Львові може бути просто піар ручного прокурорчика, а в областях загунули тисячі бійців від розкрадання на укріпленнях зелених мерзот. Спитайте військових. Вони багато розповісти можуть, що їм там набудували.
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25.07.2025 20:25 Відповісти
 
 