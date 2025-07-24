Сьогодні двоє прокурорів, колишній і чинний, отримали підозри, - Кравченко
Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини отримав підозру за підробку супровідних документів, а колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини підозрюється у зловживанні впливом та розголошенні даних досудового розслідування.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чесність — основа довіри. А довіра — не будується на замовчуванні. Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати", - заявив Кравченко.
Як він зазначив, сьогодні двоє прокурорів: один колишній, один діючий — отримали підозри.
Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини.
- Йому інкримінують: організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.
Цей прокурор намагався "прикрити" незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи. Сьогодні він отримав свій документ — підозру.
Колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини.
- Підозрюється у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.
У 2021 році за "винагороду" він втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам.
Клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді.
Повторю ще раз — жодних індульгенцій.
Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив. Немає і не буде прокурорів "поза системою координат". Є злочин — буде відповідальність", - наголосив Генпрокурор.
Будь ласка, зачекайте...
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зелений дегенерат мародер кравченко.
оце, я розумію, сценаристи 95 кварталу працюють!
Он так и сказал: - Я вам ничего не должен.
В ці " мильні бульбашки" ми вже бачили сотні раз!...
Спочатку треба чесно промоніторити статки всіх, хто так чи інакше працює в прокуратурах (в тому числі і генеральній), опублікувати ці дані і отримати пояснення - звідки взялись?
А так ні одна нормальна людина не повірить цим всім побрехенькам. Всі українські прокурори це брудні злочинці, тільки з погонами.
"інваліди", хабарники, порушники ПДР та інше....
Чому ви чиновники не вчитесь на помилках "попередників"?
Думаєте мудріші і хитріші за інших?
До речі, студентам це не подобається, а де починають навіть маленький рух студенти закінчується чимось великим.
Думай Те.