Сьогодні двоє прокурорів, колишній і чинний, отримали підозри, - Кравченко

Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини отримав підозру за підробку супровідних документів, а колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини підозрюється у зловживанні впливом та розголошенні даних досудового розслідування.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесність — основа довіри. А довіра — не будується на замовчуванні. Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати", - заявив Кравченко.

Як він зазначив, сьогодні двоє прокурорів: один колишній, один діючий — отримали підозри.

Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини.

Йому інкримінують: організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.

Цей прокурор намагався "прикрити" незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи. Сьогодні він отримав свій документ — підозру.

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Колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини.

Підозрюється у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.

У 2021 році за "винагороду" він втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам.

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Клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді.