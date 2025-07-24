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Новини Підозри прокурорам
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Сьогодні двоє прокурорів, колишній і чинний, отримали підозри, - Кравченко

прокурори отримали підозри

Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини отримав підозру за підробку супровідних документів, а колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини підозрюється у зловживанні впливом та розголошенні даних досудового розслідування.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесність — основа довіри. А довіра — не будується на замовчуванні. Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати", - заявив Кравченко.

Як він зазначив, сьогодні двоє прокурорів: один колишній, один діючий — отримали підозри.

Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини.

  • Йому інкримінують: організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.
    Цей прокурор намагався "прикрити" незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи. Сьогодні він отримав свій документ — підозру.

Також читайте: Офіс Генпрокурора проведе аудит справ, які НАБУ і САП розслідують багато років, - Кравченко

Колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини.

  • Підозрюється у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.
    У 2021 році за "винагороду" він втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам.

Читайте: Кравченко про 70 обшуків у працівників НАБУ: Це моя стратегія - не розтягуємо, а працюємо одразу. Так ефективніше

Клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді.

Повторю ще раз — жодних індульгенцій.
Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив. Немає і не буде прокурорів "поза системою координат". Є злочин — буде відповідальність", - наголосив Генпрокурор.

Автор: 

прокурор (637) Кравченко Руслан (98) підозра (835)


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Топ коментарі
+8
Лише двоє ??? Перевірте майновий стан усього кадрового загалу прокуратури у масшабі країни. Виявиться, що таких - легіон.
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24.07.2025 12:44 Відповісти
+5
у серіалі про голобородько, новий персонаж.
зелений дегенерат мародер кравченко.
оце, я розумію, сценаристи 95 кварталу працюють!
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24.07.2025 12:43 Відповісти
+3
Як посадять з конфіскацією, тоді й повіримо!!!...
В ці " мильні бульбашки" ми вже бачили сотні раз!...
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24.07.2025 12:49 Відповісти
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у серіалі про голобородько, новий персонаж.
зелений дегенерат мародер кравченко.
оце, я розумію, сценаристи 95 кварталу працюють!
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24.07.2025 12:43 Відповісти
Лише двоє ??? Перевірте майновий стан усього кадрового загалу прокуратури у масшабі країни. Виявиться, що таких - легіон.
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24.07.2025 12:44 Відповісти
Зеля с ермаком всех на х..ю вертел.
Он так и сказал: - Я вам ничего не должен.
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24.07.2025 12:48 Відповісти
Брешеш, не вірю. Щоб контролювати вас мають бути незалежні антикорупційні органи, а не обіцянки та казки ʼсвоєї людиниʼ Зеленського.
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24.07.2025 12:48 Відповісти
Як посадять з конфіскацією, тоді й повіримо!!!...
В ці " мильні бульбашки" ми вже бачили сотні раз!...
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24.07.2025 12:49 Відповісти
повіримо тоді ЯК САДЖАТИ БУДУТЬ РЕГУЛЯРНО а не показуху робити. Банда зе!лених ворів
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24.07.2025 12:52 Відповісти
Ага, і ще прибиральниці районної прокуратури вручили підозру про погане прибирання в кабінеті прокурора...

Спочатку треба чесно промоніторити статки всіх, хто так чи інакше працює в прокуратурах (в тому числі і генеральній), опублікувати ці дані і отримати пояснення - звідки взялись?

А так ні одна нормальна людина не повірить цим всім побрехенькам. Всі українські прокурори це брудні злочинці, тільки з погонами.
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24.07.2025 12:51 Відповісти
Відібрали з усього паршивого стада двох цапів відбівайло для заклання.
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24.07.2025 12:52 Відповісти
Це ваша "сім'я"?
"інваліди", хабарники, порушники ПДР та інше....
Чому ви чиновники не вчитесь на помилках "попередників"?
Думаєте мудріші і хитріші за інших?
До речі, студентам це не подобається, а де починають навіть маленький рух студенти закінчується чимось великим.
Думай Те.
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24.07.2025 12:54 Відповісти
Це просто замилювання Лапша на вуха
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24.07.2025 13:00 Відповісти
ну отримали підозри і що?
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24.07.2025 13:18 Відповісти
Потрібні незалежні органи котрі будуть контролювати генпрокурора щоб він не виконував злочинні накази автократа зеленського
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24.07.2025 13:20 Відповісти
В нас на днях 246 депутатів підробили цілий Закон України, переписавши Кримінальний Процесуальний Кодекс, а ви тут про якісь "супровідні документи".
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24.07.2025 13:24 Відповісти
Хай повчиться в румунки Лаури як потрібно боротися з корупцією.
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24.07.2025 14:04 Відповісти
 
 