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Новости Подозрения прокурорам
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Сегодня двое прокуроров, бывший и действующий, получили подозрения, - Кравченко

прокуроры получили подозрения

Заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины получил подозрение за подделку сопроводительных документов, а бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области подозревается в злоупотреблении влиянием и разглашении данных досудебного расследования.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Честность - основа доверия. А доверие - не строится на замалчивании. Мне, как Генеральному прокурору, неприятно писать о преступлениях внутри органов прокуратуры. Но еще хуже - молчать или закрывать глаза. Я обещал никого не покрывать", - заявил Кравченко.

Как он отметил, сегодня двое прокуроров: один бывший, один действующий - получили подозрения.

Заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины.

  • Ему инкриминируют: организацию похищения особо важных документов, подделку официальных документов, пособничество в фальсификации доказательств.
    Этот прокурор пытался "прикрыть" незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из агрокомпаний. Организовал похищение 14 коробок с документами, которые имели решающее значение для экспертизы. Вместо доказательств в экспертное учреждение поступила коробка с газетами. И чтобы скрыть махинацию подделал сопроводительные документы. Сегодня он получил свой документ - подозрение.

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Бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области.

  • Подозревается в злоупотреблении влиянием, разглашении данных досудебного расследования.
    В 2021 году за "вознаграждение" он вмешивался в расследование в интересах знакомого. Просил следователей зарегистрировать производство, провести допросы, изъятия и передавал эту информацию третьим лицам.

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Ходатайство о мерах пресечения прокурорам уже в суде.

Повторю еще раз - никаких индульгенций.
Особенно для тех, кто должен был бы защищать закон, а сам его пренебрег. Нет и не будет прокуроров "вне системы координат". Есть преступление - будет ответственность", - подчеркнул Генпрокурор.

Автор: 

прокурор (1142) Кравченко Руслан (69) подозрение (542)


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Топ комментарии
+8
Лише двоє ??? Перевірте майновий стан усього кадрового загалу прокуратури у масшабі країни. Виявиться, що таких - легіон.
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24.07.2025 12:44 Ответить
+5
у серіалі про голобородько, новий персонаж.
зелений дегенерат мародер кравченко.
оце, я розумію, сценаристи 95 кварталу працюють!
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24.07.2025 12:43 Ответить
+3
Як посадять з конфіскацією, тоді й повіримо!!!...
В ці " мильні бульбашки" ми вже бачили сотні раз!...
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24.07.2025 12:49 Ответить
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у серіалі про голобородько, новий персонаж.
зелений дегенерат мародер кравченко.
оце, я розумію, сценаристи 95 кварталу працюють!
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24.07.2025 12:43 Ответить
Лише двоє ??? Перевірте майновий стан усього кадрового загалу прокуратури у масшабі країни. Виявиться, що таких - легіон.
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24.07.2025 12:44 Ответить
Зеля с ермаком всех на х..ю вертел.
Он так и сказал: - Я вам ничего не должен.
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24.07.2025 12:48 Ответить
Брешеш, не вірю. Щоб контролювати вас мають бути незалежні антикорупційні органи, а не обіцянки та казки ʼсвоєї людиниʼ Зеленського.
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24.07.2025 12:48 Ответить
Як посадять з конфіскацією, тоді й повіримо!!!...
В ці " мильні бульбашки" ми вже бачили сотні раз!...
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24.07.2025 12:49 Ответить
повіримо тоді ЯК САДЖАТИ БУДУТЬ РЕГУЛЯРНО а не показуху робити. Банда зе!лених ворів
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24.07.2025 12:52 Ответить
Ага, і ще прибиральниці районної прокуратури вручили підозру про погане прибирання в кабінеті прокурора...

Спочатку треба чесно промоніторити статки всіх, хто так чи інакше працює в прокуратурах (в тому числі і генеральній), опублікувати ці дані і отримати пояснення - звідки взялись?

А так ні одна нормальна людина не повірить цим всім побрехенькам. Всі українські прокурори це брудні злочинці, тільки з погонами.
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24.07.2025 12:51 Ответить
Відібрали з усього паршивого стада двох цапів відбівайло для заклання.
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24.07.2025 12:52 Ответить
Це ваша "сім'я"?
"інваліди", хабарники, порушники ПДР та інше....
Чому ви чиновники не вчитесь на помилках "попередників"?
Думаєте мудріші і хитріші за інших?
До речі, студентам це не подобається, а де починають навіть маленький рух студенти закінчується чимось великим.
Думай Те.
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24.07.2025 12:54 Ответить
Це просто замилювання Лапша на вуха
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24.07.2025 13:00 Ответить
ну отримали підозри і що?
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24.07.2025 13:18 Ответить
Потрібні незалежні органи котрі будуть контролювати генпрокурора щоб він не виконував злочинні накази автократа зеленського
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24.07.2025 13:20 Ответить
В нас на днях 246 депутатів підробили цілий Закон України, переписавши Кримінальний Процесуальний Кодекс, а ви тут про якісь "супровідні документи".
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24.07.2025 13:24 Ответить
Хай повчиться в румунки Лаури як потрібно боротися з корупцією.
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24.07.2025 14:04 Ответить
 
 