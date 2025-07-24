Сегодня двое прокуроров, бывший и действующий, получили подозрения, - Кравченко
Заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины получил подозрение за подделку сопроводительных документов, а бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области подозревается в злоупотреблении влиянием и разглашении данных досудебного расследования.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Честность - основа доверия. А доверие - не строится на замалчивании. Мне, как Генеральному прокурору, неприятно писать о преступлениях внутри органов прокуратуры. Но еще хуже - молчать или закрывать глаза. Я обещал никого не покрывать", - заявил Кравченко.
Как он отметил, сегодня двое прокуроров: один бывший, один действующий - получили подозрения.
Заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины.
- Ему инкриминируют: организацию похищения особо важных документов, подделку официальных документов, пособничество в фальсификации доказательств.
Этот прокурор пытался "прикрыть" незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из агрокомпаний. Организовал похищение 14 коробок с документами, которые имели решающее значение для экспертизы. Вместо доказательств в экспертное учреждение поступила коробка с газетами. И чтобы скрыть махинацию подделал сопроводительные документы. Сегодня он получил свой документ - подозрение.
Бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области.
- Подозревается в злоупотреблении влиянием, разглашении данных досудебного расследования.
В 2021 году за "вознаграждение" он вмешивался в расследование в интересах знакомого. Просил следователей зарегистрировать производство, провести допросы, изъятия и передавал эту информацию третьим лицам.
Ходатайство о мерах пресечения прокурорам уже в суде.
Повторю еще раз - никаких индульгенций.
Особенно для тех, кто должен был бы защищать закон, а сам его пренебрег. Нет и не будет прокуроров "вне системы координат". Есть преступление - будет ответственность", - подчеркнул Генпрокурор.
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зелений дегенерат мародер кравченко.
оце, я розумію, сценаристи 95 кварталу працюють!
Он так и сказал: - Я вам ничего не должен.
В ці " мильні бульбашки" ми вже бачили сотні раз!...
Спочатку треба чесно промоніторити статки всіх, хто так чи інакше працює в прокуратурах (в тому числі і генеральній), опублікувати ці дані і отримати пояснення - звідки взялись?
А так ні одна нормальна людина не повірить цим всім побрехенькам. Всі українські прокурори це брудні злочинці, тільки з погонами.
"інваліди", хабарники, порушники ПДР та інше....
Чому ви чиновники не вчитесь на помилках "попередників"?
Думаєте мудріші і хитріші за інших?
До речі, студентам це не подобається, а де починають навіть маленький рух студенти закінчується чимось великим.
Думай Те.