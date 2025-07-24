Сегодня двое прокуроров, бывший и действующий, получили подозрения, - Кравченко

Заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины получил подозрение за подделку сопроводительных документов, а бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области подозревается в злоупотреблении влиянием и разглашении данных досудебного расследования.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Честность - основа доверия. А доверие - не строится на замалчивании. Мне, как Генеральному прокурору, неприятно писать о преступлениях внутри органов прокуратуры. Но еще хуже - молчать или закрывать глаза. Я обещал никого не покрывать", - заявил Кравченко.

Как он отметил, сегодня двое прокуроров: один бывший, один действующий - получили подозрения.

Заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины.

Ему инкриминируют: организацию похищения особо важных документов, подделку официальных документов, пособничество в фальсификации доказательств.

Этот прокурор пытался "прикрыть" незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из агрокомпаний. Организовал похищение 14 коробок с документами, которые имели решающее значение для экспертизы. Вместо доказательств в экспертное учреждение поступила коробка с газетами. И чтобы скрыть махинацию подделал сопроводительные документы. Сегодня он получил свой документ - подозрение.

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Бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области.

Подозревается в злоупотреблении влиянием, разглашении данных досудебного расследования.

В 2021 году за "вознаграждение" он вмешивался в расследование в интересах знакомого. Просил следователей зарегистрировать производство, провести допросы, изъятия и передавал эту информацию третьим лицам.

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Ходатайство о мерах пресечения прокурорам уже в суде.