Розтрата бюджетних коштів та зловживання владою зі збитками понад 100 млн грн: На Кіровоградщині 22 посадовцям повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
У Кіровоградській області 22 посадовцям повідомлено про підозри у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою, сума збитків становить понад 100 млн грн.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури за результатами досудових розслідувань у низці кримінальних проваджень повідомили про підозру 22 посадовцю органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних і державних установ, які причетні до розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також незаконного видобування корисних копалин", - йдеться в повідомленні.
Так, серед підозрюваних:
- Начальник управління Світловодської міської ради, його заступник, інспектор технагляду та 3 посадовця підрядної організації, діючи у складі організованої злочинної групи, заволоділи бюджетними коштами під час ремонту дорожнього покриття. Збитки складають майже 1,2 млн гривень.
- Директор підприємства – депутат Кіровоградської обласної ради (партія ОПЗЖ) створив організовану групу, до якої залучив директора та головного інженера заснованого ним товариства для здійснення незаконного видобутку піску з акваторії річки Дніпро. Збитки – 23 млн гривень.
- Начальник управління транспорту Кропивницької міської ради та директор комунального підприємства здійснювали закупівлю автобусів за завищеними цінами. Сума збитків – понад 12 млн гривень.
- Директор підприємства Первозванівської сільської ради організував незаконний видобуток піску з місцевого родовища. Збитки оцінено майже у 30 млн гривень.
- Колишня начальниця Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області видала незаконний наказ про передачу у комунальну власність 233 га земель сільськогосподарського призначення. Завдано 7 млн гривень збитків.
- Заступник начальника Департаменту ОВА, зловживаючи службовим становищем, спричинив 425 тис. гривень збитків.
- Заступник Новоукраїнського міського голови та начальник відділу міської ради викриті на зловживанні службовим становищем під час закупівлі джерел живлення. Розмір збитків становить майже 800 тис. гривень.
- Колишній виконувач обов’язків директора держпідприємства здійснив реалізацію зерна пшениці за заниженою вартістю. Збитки – понад 7,6 млн гривень.
- Керівник одного з комунальних підприємств та депутат Долинської міської ради безпідставно нараховував собі преміальні виплати в розмірі більше 300 тис. гривень.
- Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Онуфріївської селищної ради здійснив незаконну перереєстрацію 225 га земель державної власності. Сума завданих збитків становить 18,7 млн гривень.
- Колишній керівник КНП "Обласна психіатрична лікарня", зловживаючи службовим становищем, наніс державі 150 тис. гривень збитків під час виконання ремонтних робіт.
- Колишній реєстратор одного відділу Держгеокадастру в області та начальник відділу Центру надання адміністративних послуг шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою площею 7 га. Державі завдано майже 1,5 млн гривень збитків.
Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України.
Загальна сума встановлених збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад 100 млн грн.
У трьох кримінальних провадженнях старшим групи прокурорів є керівник обласної прокуратури.
Наразі прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.
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