Розтрата бюджетних коштів та зловживання владою зі збитками понад 100 млн грн: На Кіровоградщині 22 посадовцям повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області 22 посадовцям повідомлено про підозри у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою, сума збитків становить понад 100 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури за результатами досудових розслідувань у низці кримінальних проваджень повідомили про підозру 22 посадовцю органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних і державних установ, які причетні до розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також незаконного видобування корисних копалин", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Посадовці, підрядники та депутати місцевих рад із Запоріжжя підозрюються в махінаціях із бюджетними коштами та інших злочинах: 22 особам повідомлено про підозри. ФОТОрепортаж

Так, серед підозрюваних:

Начальник управління Світловодської міської ради, його заступник, інспектор технагляду та 3 посадовця підрядної організації, діючи у складі організованої злочинної групи, заволоділи бюджетними коштами під час ремонту дорожнього покриття. Збитки складають майже 1,2 млн гривень.

Директор підприємства – депутат Кіровоградської обласної ради (партія ОПЗЖ) створив організовану групу, до якої залучив директора та головного інженера заснованого ним товариства для здійснення незаконного видобутку піску з акваторії річки Дніпро. Збитки – 23 млн гривень.

Начальник управління транспорту Кропивницької міської ради та директор комунального підприємства здійснювали закупівлю автобусів за завищеними цінами. Сума збитків – понад 12 млн гривень.

Також дивіться: Закупив за завищеними цінами обладнання для координаційних центрів: Повідомлено про підозру правоохоронцю на Закарпатті, - ДБР. ФОТО

Директор підприємства Первозванівської сільської ради організував незаконний видобуток піску з місцевого родовища. Збитки оцінено майже у 30 млн гривень.

Колишня начальниця Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області видала незаконний наказ про передачу у комунальну власність 233 га земель сільськогосподарського призначення. Завдано 7 млн гривень збитків.

Заступник начальника Департаменту ОВА, зловживаючи службовим становищем, спричинив 425 тис. гривень збитків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Системні розтрати і привласнення бюджетних коштів на Закарпатті: понад 79,5 млн грн збитків, підозри вручені 22 особам. ФОТОрепортаж

Заступник Новоукраїнського міського голови та начальник відділу міської ради викриті на зловживанні службовим становищем під час закупівлі джерел живлення. Розмір збитків становить майже 800 тис. гривень.

Колишній виконувач обов’язків директора держпідприємства здійснив реалізацію зерна пшениці за заниженою вартістю. Збитки – понад 7,6 млн гривень.

Керівник одного з комунальних підприємств та депутат Долинської міської ради безпідставно нараховував собі преміальні виплати в розмірі більше 300 тис. гривень.





Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Онуфріївської селищної ради здійснив незаконну перереєстрацію 225 га земель державної власності. Сума завданих збитків становить 18,7 млн гривень.

Колишній керівник КНП "Обласна психіатрична лікарня", зловживаючи службовим становищем, наніс державі 150 тис. гривень збитків під час виконання ремонтних робіт.

Колишній реєстратор одного відділу Держгеокадастру в області та начальник відділу Центру надання адміністративних послуг шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою площею 7 га. Державі завдано майже 1,5 млн гривень збитків.

Також читайте: Збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість: сьогодні 18 посадовців Львівщини отримали підозри, - Кравченко

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України.

Загальна сума встановлених збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад 100 млн грн.

У трьох кримінальних провадженнях старшим групи прокурорів є керівник обласної прокуратури.

Наразі прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.













