Ущерб государству на 14,5 млн грн и 9 млн грн незадекларированного имущества у должностных лиц: о подозрении сообщено 21 лицу в Винницкой области. ФОТОрепортаж
В рамках досудебного расследования 13 уголовных производств сообщено о подозрении 21 лицу из числа органов местного самоуправления, коммунальных учреждений, предприятий и подрядных организаций в Винницкой области.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Среди фигурантов:
- Начальник отдела Винницкого городского совета - по предварительному сговору с группой лиц завладел квартирами стоимостью 576 тыс. грн;
- Начальник отдела Калиновского горсовета - депутат этого же совета, директор ООО и ФЛП - растрата 2,5 млн грн во время ремонта дорог;
- Бывший директор ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона" - закупка песка по завышенным ценам, убытки 5 млн грн;
- И.о. директора предприятия НААН Украины - недекларирование имущества на почти 5 млн грн;
- Председатель Бершадской территориальной громады - не задекларировал имущество на 3,8 млн грн; во время обыска у него изъято 40 патронов калибра 7,62 (решается вопрос о внесении сведений по ст. 263 УК Украины);
- Заместитель директора департамента Винницкого горсовета - завышение стоимости работ по освещению улиц, убытки 1,7 млн грн;
- Начальник отдела образования Бершадского горсовета - закупка товара с переплатой, убытки 994 тыс. грн;
- Директор центра ПТО в г. Виннице и ФЛП - фиктивная закупка оборудования, убытки 883 тыс. грн;
- Руководитель КП Студенянской ТГ - злоупотребление при закупке экскаватора, убытки 600 тыс. грн;
- Бывшие председатель и секретарь Суповского сельсовета - подделка документов для незаконного получения земли, убытки 580 тыс. грн;
- Депутат Коцюбинского поселкового совета - мошенническим путем завладел участком площадью 2 га;
- Руководство Могилев-Подольского горсовета - растрата почти 1 млн грн на строительстве сетей освещения;
- Директор КП Гайсинского горсовета - переплата при закупках товара, убытки 500 тыс. грн.
Как отмечается, в рамках уголовных производств установлен ущерб на более 14,5 млн грн, еще почти 9 млн грн - стоимость незадекларированного имущества.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366-2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины.
Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей. Принимаются меры для возмещения нанесенного ущерба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Квартирами у множині, тобто вона була не одна, а декілька. А що це за квартири такі вартістю у дві-три місячні зарплати посадовця середньої ланки? Про прокурорські зарплати навіть не згадую...