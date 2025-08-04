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Новости Фото Дела о незаконном обогащении Растрата бюджетных средств
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Ущерб государству на 14,5 млн грн и 9 млн грн незадекларированного имущества у должностных лиц: о подозрении сообщено 21 лицу в Винницкой области. ФОТОрепортаж

В рамках досудебного расследования 13 уголовных производств сообщено о подозрении 21 лицу из числа органов местного самоуправления, коммунальных учреждений, предприятий и подрядных организаций в Винницкой области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Среди фигурантов:

  • Начальник отдела Винницкого городского совета - по предварительному сговору с группой лиц завладел квартирами стоимостью 576 тыс. грн;
  • Начальник отдела Калиновского горсовета - депутат этого же совета, директор ООО и ФЛП - растрата 2,5 млн грн во время ремонта дорог;
  • Бывший директор ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона" - закупка песка по завышенным ценам, убытки 5 млн грн;
  • И.о. директора предприятия НААН Украины - недекларирование имущества на почти 5 млн грн;
  • Председатель Бершадской территориальной громады - не задекларировал имущество на 3,8 млн грн; во время обыска у него изъято 40 патронов калибра 7,62 (решается вопрос о внесении сведений по ст. 263 УК Украины);

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Растрата бюджетных средств в Винницкой области

  • Заместитель директора департамента Винницкого горсовета - завышение стоимости работ по освещению улиц, убытки 1,7 млн грн;
  • Начальник отдела образования Бершадского горсовета - закупка товара с переплатой, убытки 994 тыс. грн;
  • Директор центра ПТО в г. Виннице и ФЛП - фиктивная закупка оборудования, убытки 883 тыс. грн;
  • Руководитель КП Студенянской ТГ - злоупотребление при закупке экскаватора, убытки 600 тыс. грн;
  • Бывшие председатель и секретарь Суповского сельсовета - подделка документов для незаконного получения земли, убытки 580 тыс. грн;
  • Депутат Коцюбинского поселкового совета - мошенническим путем завладел участком площадью 2 га;
  • Руководство Могилев-Подольского горсовета - растрата почти 1 млн грн на строительстве сетей освещения;
  • Директор КП Гайсинского горсовета - переплата при закупках товара, убытки 500 тыс. грн.

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Как отмечается, в рамках уголовных производств установлен ущерб на более 14,5 млн грн, еще почти 9 млн грн - стоимость незадекларированного имущества.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366-2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей. Принимаются меры для возмещения нанесенного ущерба.

Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области
Растрата бюджетных средств в Винницкой области

Автор: 

Винницкая область (1072) растрата (252) хищения (137) Офис Генпрокурора (2570)


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"...заволодів квартирами вартістю 576 тис. грн..."
Квартирами у множині, тобто вона була не одна, а декілька. А що це за квартири такі вартістю у дві-три місячні зарплати посадовця середньої ланки? Про прокурорські зарплати навіть не згадую...
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04.08.2025 17:29 Ответить
Кладу 1грн.за 100грн.,що любу сільську раду,міськраду,територіальну громаду,не кажучи за Верховну Раду,ОП,Кабмін труханути і всюди можна знайти корупцію.Тому садить всіх не пересадить.Але запам'ятайте головне-риба гниє з голови. Аксіома.
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04.08.2025 17:30 Ответить
хех, нема на них Міхо...
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04.08.2025 17:54 Ответить
 
 