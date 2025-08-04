Ущерб государству на 14,5 млн грн и 9 млн грн незадекларированного имущества у должностных лиц: о подозрении сообщено 21 лицу в Винницкой области. ФОТОрепортаж

В рамках досудебного расследования 13 уголовных производств сообщено о подозрении 21 лицу из числа органов местного самоуправления, коммунальных учреждений, предприятий и подрядных организаций в Винницкой области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Среди фигурантов:

Начальник отдела Винницкого городского совета - по предварительному сговору с группой лиц завладел квартирами стоимостью 576 тыс. грн;

Начальник отдела Калиновского горсовета - депутат этого же совета, директор ООО и ФЛП - растрата 2,5 млн грн во время ремонта дорог;

Бывший директор ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона" - закупка песка по завышенным ценам, убытки 5 млн грн;

И.о. директора предприятия НААН Украины - недекларирование имущества на почти 5 млн грн;

Председатель Бершадской территориальной громады - не задекларировал имущество на 3,8 млн грн; во время обыска у него изъято 40 патронов калибра 7,62 (решается вопрос о внесении сведений по ст. 263 УК Украины);

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Заместитель директора департамента Винницкого горсовета - завышение стоимости работ по освещению улиц, убытки 1,7 млн грн;

Начальник отдела образования Бершадского горсовета - закупка товара с переплатой, убытки 994 тыс. грн;

Директор центра ПТО в г. Виннице и ФЛП - фиктивная закупка оборудования, убытки 883 тыс. грн;

Руководитель КП Студенянской ТГ - злоупотребление при закупке экскаватора, убытки 600 тыс. грн;

Бывшие председатель и секретарь Суповского сельсовета - подделка документов для незаконного получения земли, убытки 580 тыс. грн;

Депутат Коцюбинского поселкового совета - мошенническим путем завладел участком площадью 2 га;

Руководство Могилев-Подольского горсовета - растрата почти 1 млн грн на строительстве сетей освещения;

Директор КП Гайсинского горсовета - переплата при закупках товара, убытки 500 тыс. грн.

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Как отмечается, в рамках уголовных производств установлен ущерб на более 14,5 млн грн, еще почти 9 млн грн - стоимость незадекларированного имущества.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366-2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей. Принимаются меры для возмещения нанесенного ущерба.



















