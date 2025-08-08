Понад 19,4 млн грн збитків та 15,7 млн грн несплачених податків: На Сумщині 18 особам повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Сумщині повідомлено про підозру у зловживаннях та корупційних злочинах 18 особам, серед яких депутати, посадовці, керівники та службові особи державних та комунальних установ, підприємці.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Злочини у сфері службової діяльності та збитки державі

Директор одного з глухівських комунальних підприємств оплатив роботи з реконструкції водогону за завищеними цінами, що призвело до збитків державі на суму 7,9 млн грн.

Начальник одного з відділів ДУ "Інфраструктура Сумщини" неналежно виконувала службові обов’язки при перевірці формування вартості товару під час виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу. Збитки - 2,4 млн грн.

Службова недбалість начальника одного з відділів міської ради під час закупівлі дров для населення призвела 2,1 млн грн збитків бюджету.

Колишній начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області та заступник директора ТОВ у змові заволоділи бюджетними коштами при будівництві фортифікаційних споруд на суму майже 1,4 млн грн.

Начальник одного з управлінь Охтирської міської ради, який є депутатом цієї міської ради, в. о. начальника одного з управлінь Шосткинської міської ради та його заступник підписали необґрунтовані угоди на закупівлю електроенергії. Збитки – 1,2 млн грн.

Підприємець привласнив 553 тис. грн бюджетних коштів при виконанні робіт з енергетичної модернізації водозабору.

Інженер з технічного нагляду не проконтролював виконання робіт з будівництва футбольного поля, що призвело до завищення ціни на 351 тис. грн.

Підприємець, який є депутатом районної ради, заволодів більше 290 тис грн бюджетних коштів під час ремонту протирадіаційних укриттів.

Колишня бухгалтерка відділу освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району, депутатка цієї ради, теж привласнила майже 220 тис грн бюджетних коштів при нарахуванні зарплати.

Злочини проти довкілля

Колишній директор ДП "Ямпільський агролісгосп" реалізував необроблену деревину за заниженими цінами, що призвело до збитків державі на суму 2,5 млн грн.

В.о. головного лісничого ДП "Кролевецький лісгосп", неналежно виконував обов’язки, при здійсненні рубки дерев, що призвело до збитків у сумі 450 тис грн.

Несплата податків

Депутат Сумської обласної ради, який є засновником та колишнім директором ТОВ, ухилився від сплати податків на майже 7,3 млн грн.

Фізична особа-підприємець теж не сплатив податків на 8,4 млн грн.

Хабар

Лікар Конотопської лікарні, будучи членом військово-лікарської комісії, за пособництва медичної сестри психіатричного кабінету цієї ж лікарні одержав неправомірну вигоду в розмірі 40 тис. грн за вирішення питання в інтересах військовозобов’язаного.

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 368, ч.ч. 2, 3 ст. 212, ч.1 ст.362, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Також підготовлені клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.