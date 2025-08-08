УКР
875 10

Понад 19,4 млн грн збитків та 15,7 млн грн несплачених податків: На Сумщині 18 особам повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Сумщині повідомлено про підозру у зловживаннях та корупційних злочинах 18 особам, серед яких депутати, посадовці, керівники та службові особи державних та комунальних установ, підприємці.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Злочини у сфері службової діяльності та збитки державі

Директор одного з глухівських комунальних підприємств оплатив роботи з реконструкції водогону за завищеними цінами, що призвело до збитків державі на суму 7,9 млн грн.

Начальник одного з відділів ДУ "Інфраструктура Сумщини" неналежно виконувала службові обов’язки при перевірці формування вартості товару під час виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу. Збитки - 2,4 млн грн.

Службова недбалість начальника одного з відділів міської ради під час закупівлі дров для населення призвела 2,1 млн грн збитків бюджету.

Зловживання та корупційні злочини на Сумщині

Колишній начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області та заступник директора ТОВ у змові заволоділи бюджетними коштами при будівництві фортифікаційних споруд на суму майже 1,4 млн грн.

Начальник одного з управлінь Охтирської міської ради, який є депутатом цієї міської ради, в. о. начальника одного з управлінь Шосткинської міської ради та його заступник підписали необґрунтовані угоди на закупівлю електроенергії. Збитки – 1,2 млн грн.

Підприємець привласнив 553 тис. грн бюджетних коштів при виконанні робіт з енергетичної модернізації водозабору.

Інженер з технічного нагляду не проконтролював виконання робіт з будівництва футбольного поля, що призвело до завищення ціни на 351 тис. грн.

Підприємець, який є депутатом районної ради, заволодів більше 290 тис грн бюджетних коштів під час ремонту протирадіаційних укриттів.

Колишня бухгалтерка відділу освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району, депутатка цієї ради, теж привласнила майже 220 тис грн бюджетних коштів при нарахуванні зарплати.

Зловживання та корупційні злочини на Сумщині

Злочини проти довкілля

Колишній директор ДП "Ямпільський агролісгосп" реалізував необроблену деревину за заниженими цінами, що призвело до збитків державі на суму 2,5 млн грн.

В.о. головного лісничого ДП "Кролевецький лісгосп", неналежно виконував обов’язки, при здійсненні рубки дерев, що призвело до збитків у сумі 450 тис грн.

Несплата податків

Депутат Сумської обласної ради, який є засновником та колишнім директором ТОВ, ухилився від сплати податків на майже 7,3 млн грн.

Фізична особа-підприємець теж не сплатив податків на 8,4 млн грн.

Зловживання та корупційні злочини на Сумщині

Хабар

Лікар Конотопської лікарні, будучи членом військово-лікарської комісії, за пособництва медичної сестри психіатричного кабінету цієї ж лікарні одержав неправомірну вигоду в розмірі 40 тис. грн за вирішення питання в інтересах військовозобов’язаного.

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 368, ч.ч. 2, 3 ст. 212, ч.1 ст.362, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Також підготовлені клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Зловживання та корупційні злочини на Сумщині

Автор: 

корупція (4764) податки (3959) Сумська область (4123) Офіс Генпрокурора (3380)


+1
Офіс прокурора, чомусь, якось сором'язливо «замовчує», оголосити про суму грошей, що були виведені з України, з 2021 року, та подальші роки, з першим півріччям 2025 року!!?! Чомусь ніяковіють, і генпрокурори, усі, і тікають, як по команді з опу, аж за кордон!!! Чого б це воно, усе так збігалося?
08.08.2025 18:21 Відповісти
+1
Ще раз.
Один тільки Чернишов коштував Україні мільярд.

ГПУ це ігнорує і замилює медіапростір, ловлячи стрілочників та зливаючи дрібноту.

Цікаво інше - як відреагує ця дрібнота, зрозумівши, що хозяїва її зливають.
08.08.2025 18:25 Відповісти
+1
призначений генпридурок з трусів вискакує що довести свою ефективність і незамінність для влади, за прикладом свого вчителя та ексвоєнпридурка матівоськи. чекаєм на гелікоптерні доставки до Києва оцих "корупціонерів" місцевого розливу.
08.08.2025 19:41 Відповісти
показати весь коментар
А що, так у носі від питання закрутило, чи СтарШой, команду дав з опу??
08.08.2025 18:34 Відповісти
Вояка, не чіпляйся до людей. Питання по суті.
08.08.2025 19:58 Відповісти
показати весь коментар
Свириденко прокоментувала скандали з НАБУ

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні "надто перебільшена". Вона пообіцяла вирішити питання щодо боротьби з корупцією до кінця 2025 року. Ця заява прозвучала на фоні обшуків в НАБУ та https://informator.ua/uk/zgortannya-borotbi-z-korupciyeyu-unemozhlivit-vstup-ukrajini-do-yes-yevrokomisiya-shchodo-ataki-na-nabu фактичної ліквідації антикорупційного бюро.
08.08.2025 18:46 Відповісти
Мабуть, Свириденко разом з верещук, особисто поїдуть в країни Захіних Партнерів, щоб повернути в Україну, отих міндічів, штурмів, трубіциних, та сотні «служок зеленського», з грошима, які, так швидко з'явилися у них, з 2019 року??? Як суддю Чауса з Молдови??
08.08.2025 20:18 Відповісти
показати весь коментар
