Более 19,4 млн грн ущерба и 15,7 млн грн неуплаченных налогов: на Сумщине 18 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине сообщено о подозрении в злоупотреблениях и коррупционных преступлениях 18 лицам, среди которых депутаты, чиновники, руководители и должностные лица государственных и коммунальных учреждений, предприниматели.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Преступления в сфере служебной деятельности и убытки государству

Директор одного из глуховских коммунальных предприятий оплатил работы по реконструкции водопровода по завышенным ценам, что привело к убыткам государству на сумму 7,9 млн грн.

Начальник одного из отделов ГУ "Инфраструктура Сумщины" неподобающе выполняла служебные обязанности при проверке формирования стоимости товара при выполнении работ по капитальному ремонту мостового перехода. Убытки - 2,4 млн грн.

Служебная халатность начальника одного из отделов городского совета при закупке дров для населения привела 2,1 млн грн убытков бюджета.

Злоупотребления с бюджетными средствами и в сфере окружающей среды с убытками почти 490 млн грн: на Полтавщине разоблачили 18 человек, - Офис Генпрокурора.

Злоупотребления и коррупционные преступления в Сумской области

Бывший начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Сумской области и заместитель директора ООО в сговоре завладели бюджетными средствами при строительстве фортификационных сооружений на сумму почти 1,4 млн грн.

Начальник одного из управлений Ахтырского городского совета, который является депутатом этого городского совета, и. о. начальника одного из управлений Шосткинского городского совета и его заместитель подписали необоснованные соглашения на закупку электроэнергии. Убытки - 1,2 млн грн.

Предприниматель присвоил 553 тыс. грн бюджетных средств при выполнении работ по энергетической модернизации водозабора.

Убытки государству на 14,5 млн грн и 9 млн грн незадекларированного имущества у чиновников: сообщено о подозрении 21 человеку в Винницкой области.

Инженер по техническому надзору не проконтролировал выполнение работ по строительству футбольного поля, что привело к завышению цены на 351 тыс. грн.

Предприниматель, который является депутатом районного совета, завладел более 290 тыс. грн бюджетных средств во время ремонта противорадиационных укрытий.

Бывшая бухгалтер отдела образования Нижнесироватского сельского совета Сумского района, депутат этого совета, тоже присвоила почти 220 тыс. грн бюджетных средств при начислении зарплаты.

Злоупотребления и коррупционные преступления в Сумской области

Преступления против окружающей среды

Бывший директор ГП "Ямпольский агролесхоз" реализовал необработанную древесину по заниженным ценам, что привело к убыткам государству на сумму 2,5 млн грн.

И.о. главного лесничего ГП "Кролевецкий лесхоз", неподобающе исполнял обязанности, при осуществлении рубки деревьев, что привело к убыткам в сумме 450 тыс. грн.

Нанесение ущерба государству в более 36 млн грн: На Херсонщине сообщено о подозрении 9 лицам, - Офис Генпрокурора.

Неуплата налогов

Депутат Сумского областного совета, который является учредителем и бывшим директором ООО, уклонился от уплаты налогов на почти 7,3 млн грн.

Физическое лицо-предприниматель тоже не уплатил налогов на 8,4 млн грн.

Злоупотребления и коррупционные преступления в Сумской области

Взятка

Врач Конотопской больницы, будучи членом военно-врачебной комиссии, при пособничестве медицинской сестры психиатрического кабинета этой же больницы получил неправомерную выгоду в размере 40 тыс. грн за решение вопроса в интересах военнообязанного.

Нанесение ущерба государству в 233 млн грн: на Харьковщине 46 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора.

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 368, ч.ч. 2, 3 ст. 212, ч.1 ст.362, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Также подготовлены ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Злоупотребления и коррупционные преступления в Сумской области

Автор: 

коррупция (8616) налоги (3250) Сумская область (3556) Офис Генпрокурора (2582)


Офіс прокурора, чомусь, якось сором'язливо «замовчує», оголосити про суму грошей, що були виведені з України, з 2021 року, та подальші роки, з першим півріччям 2025 року!!?! Чомусь ніяковіють, і генпрокурори, усі, і тікають, як по команді з опу, аж за кордон!!! Чого б це воно, усе так збігалося?
показать весь комментарий
08.08.2025 18:21 Ответить
А давай ти зйобик повернешся в Україну і особисто запитаєш? А то за кордоном ригати в коментарях ви усі гаразд...
показать весь комментарий
08.08.2025 18:26 Ответить
А що, так у носі від питання закрутило, чи СтарШой, команду дав з опу??
показать весь комментарий
08.08.2025 18:34 Ответить
Х будеш? Зйобикі завжди "дєрзкіє , сидять в Європі на виплатах та коментують...шо зелені шо шоколадні оне лайно
показать весь комментарий
08.08.2025 18:50 Ответить
Вояка, не чіпляйся до людей. Питання по суті.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:58 Ответить
Ще раз.
Один тільки Чернишов коштував Україні мільярд.

ГПУ це ігнорує і замилює медіапростір, ловлячи стрілочників та зливаючи дрібноту.

Цікаво інше - як відреагує ця дрібнота, зрозумівши, що хозяїва її зливають.
показать весь комментарий
08.08.2025 18:25 Ответить
Свириденко прокоментувала скандали з НАБУ

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні "надто перебільшена". Вона пообіцяла вирішити питання щодо боротьби з корупцією до кінця 2025 року. Ця заява прозвучала на фоні обшуків в НАБУ та https://informator.ua/uk/zgortannya-borotbi-z-korupciyeyu-unemozhlivit-vstup-ukrajini-do-yes-yevrokomisiya-shchodo-ataki-na-nabu фактичної ліквідації антикорупційного бюро.
показать весь комментарий
08.08.2025 18:46 Ответить
Мабуть, Свириденко разом з верещук, особисто поїдуть в країни Захіних Партнерів, щоб повернути в Україну, отих міндічів, штурмів, трубіциних, та сотні «служок зеленського», з грошима, які, так швидко з'явилися у них, з 2019 року??? Як суддю Чауса з Молдови??
показать весь комментарий
08.08.2025 20:18 Ответить
призначений генпридурок з трусів вискакує що довести свою ефективність і незамінність для влади, за прикладом свого вчителя та ексвоєнпридурка матівоськи. чекаєм на гелікоптерні доставки до Києва оцих "корупціонерів" місцевого розливу.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:41 Ответить
 
 