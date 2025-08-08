Более 19,4 млн грн ущерба и 15,7 млн грн неуплаченных налогов: на Сумщине 18 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Сумщине сообщено о подозрении в злоупотреблениях и коррупционных преступлениях 18 лицам, среди которых депутаты, чиновники, руководители и должностные лица государственных и коммунальных учреждений, предприниматели.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Преступления в сфере служебной деятельности и убытки государству

Директор одного из глуховских коммунальных предприятий оплатил работы по реконструкции водопровода по завышенным ценам, что привело к убыткам государству на сумму 7,9 млн грн.

Начальник одного из отделов ГУ "Инфраструктура Сумщины" неподобающе выполняла служебные обязанности при проверке формирования стоимости товара при выполнении работ по капитальному ремонту мостового перехода. Убытки - 2,4 млн грн.

Служебная халатность начальника одного из отделов городского совета при закупке дров для населения привела 2,1 млн грн убытков бюджета.

Бывший начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Сумской области и заместитель директора ООО в сговоре завладели бюджетными средствами при строительстве фортификационных сооружений на сумму почти 1,4 млн грн.

Начальник одного из управлений Ахтырского городского совета, который является депутатом этого городского совета, и. о. начальника одного из управлений Шосткинского городского совета и его заместитель подписали необоснованные соглашения на закупку электроэнергии. Убытки - 1,2 млн грн.

Предприниматель присвоил 553 тыс. грн бюджетных средств при выполнении работ по энергетической модернизации водозабора.

Инженер по техническому надзору не проконтролировал выполнение работ по строительству футбольного поля, что привело к завышению цены на 351 тыс. грн.

Предприниматель, который является депутатом районного совета, завладел более 290 тыс. грн бюджетных средств во время ремонта противорадиационных укрытий.

Бывшая бухгалтер отдела образования Нижнесироватского сельского совета Сумского района, депутат этого совета, тоже присвоила почти 220 тыс. грн бюджетных средств при начислении зарплаты.

Преступления против окружающей среды

Бывший директор ГП "Ямпольский агролесхоз" реализовал необработанную древесину по заниженным ценам, что привело к убыткам государству на сумму 2,5 млн грн.

И.о. главного лесничего ГП "Кролевецкий лесхоз", неподобающе исполнял обязанности, при осуществлении рубки деревьев, что привело к убыткам в сумме 450 тыс. грн.

Неуплата налогов

Депутат Сумского областного совета, который является учредителем и бывшим директором ООО, уклонился от уплаты налогов на почти 7,3 млн грн.

Физическое лицо-предприниматель тоже не уплатил налогов на 8,4 млн грн.

Взятка

Врач Конотопской больницы, будучи членом военно-врачебной комиссии, при пособничестве медицинской сестры психиатрического кабинета этой же больницы получил неправомерную выгоду в размере 40 тыс. грн за решение вопроса в интересах военнообязанного.

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 368, ч.ч. 2, 3 ст. 212, ч.1 ст.362, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Также подготовлены ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.