Ущерб государству в 233 млн грн: в Харьковской области 46 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Харьковская областная прокуратура совместно с другими правоохранительными органами сообщила о подозрении 46 лицам. Задокументированные убытки достигают 233 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Фортификации
- Директор общества завладел более 13,5 млн грн, поставив некачественный песок для укреплений.
- 3,1 млн грн завладения при реализации проектов защитных сооружений - директору трех предприятий объявлено подозрение.
- Более 1,2 млн грн - на производстве и поставке габионов - подозрение начальнику отдела частного предприятия.
- Более 400 тыс. грн - на фиктивном строительстве подъезда к стратегическим объектам, которых на самом деле не существовало - подозрение получил директор ООО.
Программа "еВідновлення"
- Более 4,6 млн грн - двое должностных лиц Купянского городского совета согласовывали выплаты без проверки реальных повреждений.
- 1,6 млн грн - чрезмерно выплачено из-за действий лица, осуществлявшего технадзор на Северной Салтовке в Харькове. Ей сообщено о подозрении.
- 160 тыс. грн - ремонт амбулатории существовал только в актах. Сообщено о подозрении лицу, осуществлявшему технический надзор.
Образование
- 2,8 млн грн - фиктивные проекты для обустройства бомбоубежищ в школах. Подозревается директор ООО.
- 2,5 млн грн - завышение цен на модульные котельные для школ - подозрения двум руководителям ООО и двум должностным лицам сельсовета.
- Более 350 тыс. грн - халатность директора предприятия при ремонте музыкальной школы в прифронтовом городе, которая осталась без ремонта.
- Почти 1,5 млн грн - некачественный ремонт укрытий в детском дворце спорта - подозрение вручили руководителю учреждения, который является присяжным суда г. Харькова.
Медицина
- 2 млн грн - руководитель санатория задокументировал "лечение" военных, которое на самом деле не проводилось.
- 1 млн грн - зарплаты начислялись "мертвым душам" в больницах - подозрение главному врачу и старшей медсестре.
- 100 тыс. грн - почти половина средств на ремонт госпиталя украдена. Подозрения вручены трем сотрудникам госпиталя, директору ООО и их посреднику.
Налоги
- Директор частного сельскохозяйственного предприятия избежал уплаты налогов на сумму почти 75 млн гривен. Ему сообщено о подозрении.
Экология и леса
- Двум должностным лицам Дергачевского лесничества и двум гражданским лицам сообщено о подозрении за незаконную вырубку деревьев на 12 млн грн.
- Более 1,3 млн грн - убытки от незаконного вывоза и сброса отходов - подозрения вручены директору КП и двум его подчиненным.
Недостоверное декларирование
- Двое депутатов поселковых советов не внесли в декларации данные на более чем 11 млн грн.
Злоупотребление с землей
- Земельные участки, которые должны были принадлежать общине, незаконно перешли в частную собственность. Убытки - почти 100 млн грн. Подозрение адвокату, нотариусу.
Государственная измена и коллаборационизм
Торговля топливом для оккупантов, телеграмм-агитаторы, координаторы ударов врага - задержаны и вручены подозрения за государственную измену и коллаборационизм четырем лицам, в том числе депутату Купянского городского совета.
Другое
- 230 тыс. грн - присвоение при поставке одеял в пункты обогрева. Подозрение получил директор ООО.
- 166 тыс. грн - подозрение директору КП, которая выдала себе незаконную премию за "эффективную работу".
- Начальник отряда приписывал себе и коллеге фиктивные выезды на "разминирование" - получили 400 тысяч грн "боевых".
Как отмечается, в зависимости от содеянного фигурантам сообщено о подозрении по ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 УК Украины.
Прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей. Принимаются меры для возмещения нанесенного ущерба.
