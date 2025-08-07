Ущерб государству в 233 млн грн: в Харьковской области 46 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Харьковская областная прокуратура совместно с другими правоохранительными органами сообщила о подозрении 46 лицам. Задокументированные убытки достигают 233 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Фортификации

Директор общества завладел более 13,5 млн грн, поставив некачественный песок для укреплений.

3,1 млн грн завладения при реализации проектов защитных сооружений - директору трех предприятий объявлено подозрение.

Более 1,2 млн грн - на производстве и поставке габионов - подозрение начальнику отдела частного предприятия.

Более 400 тыс. грн - на фиктивном строительстве подъезда к стратегическим объектам, которых на самом деле не существовало - подозрение получил директор ООО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нанесение ущерба государству в более 36 млн грн: На Херсонщине сообщено о подозрении 9 лицам, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Программа "еВідновлення"

Более 4,6 млн грн - двое должностных лиц Купянского городского совета согласовывали выплаты без проверки реальных повреждений.

1,6 млн грн - чрезмерно выплачено из-за действий лица, осуществлявшего технадзор на Северной Салтовке в Харькове. Ей сообщено о подозрении.

160 тыс. грн - ремонт амбулатории существовал только в актах. Сообщено о подозрении лицу, осуществлявшему технический надзор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убытки государству на 14,5 млн грн и 9 млн грн незадекларированного имущества у чиновников: сообщено о подозрении 21 человеку в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Образование

2,8 млн грн - фиктивные проекты для обустройства бомбоубежищ в школах. Подозревается директор ООО.

2,5 млн грн - завышение цен на модульные котельные для школ - подозрения двум руководителям ООО и двум должностным лицам сельсовета.

Более 350 тыс. грн - халатность директора предприятия при ремонте музыкальной школы в прифронтовом городе, которая осталась без ремонта.

Почти 1,5 млн грн - некачественный ремонт укрытий в детском дворце спорта - подозрение вручили руководителю учреждения, который является присяжным суда г. Харькова.







Медицина

2 млн грн - руководитель санатория задокументировал "лечение" военных, которое на самом деле не проводилось.

1 млн грн - зарплаты начислялись "мертвым душам" в больницах - подозрение главному врачу и старшей медсестре.

100 тыс. грн - почти половина средств на ремонт госпиталя украдена. Подозрения вручены трем сотрудникам госпиталя, директору ООО и их посреднику.

Налоги

Директор частного сельскохозяйственного предприятия избежал уплаты налогов на сумму почти 75 млн гривен. Ему сообщено о подозрении.

Смотрите: Растрата бюджетных средств и злоупотребление властью с убытками более 100 млн грн: На Кировоградщине 22 должностным лицам сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Экология и леса

Двум должностным лицам Дергачевского лесничества и двум гражданским лицам сообщено о подозрении за незаконную вырубку деревьев на 12 млн грн.

Более 1,3 млн грн - убытки от незаконного вывоза и сброса отходов - подозрения вручены директору КП и двум его подчиненным.

Недостоверное декларирование

Двое депутатов поселковых советов не внесли в декларации данные на более чем 11 млн грн.





Злоупотребление с землей

Земельные участки, которые должны были принадлежать общине, незаконно перешли в частную собственность. Убытки - почти 100 млн грн. Подозрение адвокату, нотариусу.

Государственная измена и коллаборационизм

Торговля топливом для оккупантов, телеграмм-агитаторы, координаторы ударов врага - задержаны и вручены подозрения за государственную измену и коллаборационизм четырем лицам, в том числе депутату Купянского городского совета.

Также смотрите: Системные растраты и присвоение бюджетных средств на Закарпатье: более 79,5 млн грн убытков, подозрения вручены 22 лицам. ФОТОрепортаж

Другое

230 тыс. грн - присвоение при поставке одеял в пункты обогрева. Подозрение получил директор ООО.

166 тыс. грн - подозрение директору КП, которая выдала себе незаконную премию за "эффективную работу".

Начальник отряда приписывал себе и коллеге фиктивные выезды на "разминирование" - получили 400 тысяч грн "боевых".

Как отмечается, в зависимости от содеянного фигурантам сообщено о подозрении по ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 УК Украины.

Прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей. Принимаются меры для возмещения нанесенного ущерба.





