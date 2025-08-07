РУС
731 5

Ущерб государству в 233 млн грн: в Харьковской области 46 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Харьковская областная прокуратура совместно с другими правоохранительными органами сообщила о подозрении 46 лицам. Задокументированные убытки достигают 233 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Фортификации

  • Директор общества завладел более 13,5 млн грн, поставив некачественный песок для укреплений.
  • 3,1 млн грн завладения при реализации проектов защитных сооружений - директору трех предприятий объявлено подозрение.
  • Более 1,2 млн грн - на производстве и поставке габионов - подозрение начальнику отдела частного предприятия.
  • Более 400 тыс. грн - на фиктивном строительстве подъезда к стратегическим объектам, которых на самом деле не существовало - подозрение получил директор ООО.

Масштабные спецоперации в Харьковской области

Программа "еВідновлення"

  • Более 4,6 млн грн - двое должностных лиц Купянского городского совета согласовывали выплаты без проверки реальных повреждений.
  • 1,6 млн грн - чрезмерно выплачено из-за действий лица, осуществлявшего технадзор на Северной Салтовке в Харькове. Ей сообщено о подозрении.
  • 160 тыс. грн - ремонт амбулатории существовал только в актах. Сообщено о подозрении лицу, осуществлявшему технический надзор.

Образование

  • 2,8 млн грн - фиктивные проекты для обустройства бомбоубежищ в школах. Подозревается директор ООО.
  • 2,5 млн грн - завышение цен на модульные котельные для школ - подозрения двум руководителям ООО и двум должностным лицам сельсовета.
  • Более 350 тыс. грн - халатность директора предприятия при ремонте музыкальной школы в прифронтовом городе, которая осталась без ремонта.
  • Почти 1,5 млн грн - некачественный ремонт укрытий в детском дворце спорта - подозрение вручили руководителю учреждения, который является присяжным суда г. Харькова.

Медицина

  • 2 млн грн - руководитель санатория задокументировал "лечение" военных, которое на самом деле не проводилось.
  • 1 млн грн - зарплаты начислялись "мертвым душам" в больницах - подозрение главному врачу и старшей медсестре.
  • 100 тыс. грн - почти половина средств на ремонт госпиталя украдена. Подозрения вручены трем сотрудникам госпиталя, директору ООО и их посреднику.

Налоги

  • Директор частного сельскохозяйственного предприятия избежал уплаты налогов на сумму почти 75 млн гривен. Ему сообщено о подозрении.

Экология и леса

  • Двум должностным лицам Дергачевского лесничества и двум гражданским лицам сообщено о подозрении за незаконную вырубку деревьев на 12 млн грн.
  • Более 1,3 млн грн - убытки от незаконного вывоза и сброса отходов - подозрения вручены директору КП и двум его подчиненным.

Недостоверное декларирование

  • Двое депутатов поселковых советов не внесли в декларации данные на более чем 11 млн грн.

Злоупотребление с землей

  • Земельные участки, которые должны были принадлежать общине, незаконно перешли в частную собственность. Убытки - почти 100 млн грн. Подозрение адвокату, нотариусу.

Государственная измена и коллаборационизм

Торговля топливом для оккупантов, телеграмм-агитаторы, координаторы ударов врага - задержаны и вручены подозрения за государственную измену и коллаборационизм четырем лицам, в том числе депутату Купянского городского совета.

Другое

  • 230 тыс. грн - присвоение при поставке одеял в пункты обогрева. Подозрение получил директор ООО.
  • 166 тыс. грн - подозрение директору КП, которая выдала себе незаконную премию за "эффективную работу".
  • Начальник отряда приписывал себе и коллеге фиктивные выезды на "разминирование" - получили 400 тысяч грн "боевых".

Масштабные спецоперации в Харьковской области

Как отмечается, в зависимости от содеянного фигурантам сообщено о подозрении по ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 УК Украины.

Прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей. Принимаются меры для возмещения нанесенного ущерба.

ОПу на стрелочников!
показать весь комментарий
07.08.2025 19:49 Ответить
Застава максимум 10млн (з подальшим зниженням через апеляції до 200тис).
Це ж не колишні співробітники держохорони, яким застави майже в півмільярда кожному влупили!
А все чому? Тому, що тут на жодному аркуші немає прізвища "Порошенко"... А було б - то й застави були б захмарні.
Де там той, хто хтів "тихенечко піти в ліс" чи Крупа? Яка застава мародерам на закупівлях ЗСУ? Де яйценосний Рєзніков?

Своїм -все, ворогам - закон! (с)
показать весь комментарий
07.08.2025 19:55 Ответить
Шо за банановая республика, сначала позволяет воровать, а потом ищет ?!?!
Может что-то в консерватории изменить?!🤔
показать весь комментарий
07.08.2025 20:45 Ответить
Така прить, з чого б це? Мабуть вибори скоро.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:48 Ответить
Особини вже просяться на передок?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:04 Ответить
 
 