Завдання збитків державі у 233 млн грн: на Харківщині 46 особам повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Харківська обласна прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами повідомила про підозру 46 особам. Задокументовані збитки сягають 233 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Фортифікації
- Директор товариства заволодів понад 13,5 млн грн, поставивши неякісний пісок для укріплень.
- 3,1 млн грн заволодіння під час реалізації проєктів захисних споруд — директору трьох підприємств оголошено підозру.
- Понад 1,2 млн грн - на виробництві та постачанні габіонів - підозра начальнику відділу приватного підприємства.
- Більше 400 тис. грн - на фіктивному будівництві під’їзду до стратегічних об’єктів, яких насправді не існувало - підозру отримав директор ТОВ.
Програма "єВідновлення"
- Понад 4,6 млн грн - двоє посадовців Куп’янської міської ради погоджували виплати без перевірки реальних пошкоджень.
- 1,6 млн грн - надмірно виплачено через дії особи, яка здійснювала технагляд на Північній Салтівці у Харкові. Їй повідомлено про підозру.
- 160 тис. грн - ремонт амбулаторії існував лише в актах. Повідомлено про підозру особі, яка здійснювала технічний нагляд.
Освіта
- 2,8 млн грн - фіктивні проєкти для облаштування бомбосховищ у школах. Підозрюється директор ТОВ.
- 2,5 млн грн - завищення цін на модульні котельні для шкіл - підозри двом керівникам ТОВ та двом посадовцям сільради.
- Понад 350 тис. грн - недбалість директора підприємства при ремонті музичної школи в прифронтовому місті, яка залишилась без ремонту.
- Майже 1,5 млн грн - неякісний ремонт укриттів у дитячому палаці спорту — підозру вручили керівнику установи, який є присяжним суду м. Харкова.
Медицина
- 2 млн грн - керівник санаторію задокументував "лікування" військових, яке насправді не проводилось.
- 1 млн грн - зарплати нараховувалися "мертвим душам" у лікарнях — підозра головному лікарю та старшій медсестрі.
- 100 тис. грн - майже половину коштів на ремонт госпіталю вкрадено. Підозри вручено трьом співробітникам госпіталя, директору ТОВ та їхньому посереднику.
Податки
- Директор приватного сільськогосподарського підприємства уникнув сплати податків на суму майже 75 млн гривень. Йому повідомлено про підозру.
Екологія та ліси
- Двом посадовцям Дергачівського лісництва та двом цивільним особам повідомлено про підозру за незаконну вирубку дерев на 12 млн грн.
- Понад 1,3 млн грн - збитки від незаконного вивозу та скидання відходів - підозри вручено директору КП і двом його підлеглим.
Недостовірне декларування
- Двоє депутатів селищних рад не внесли до декларацій дані на понад 11 млн грн.
Зловживання із землею
- Земельні ділянки, які мали належати громаді, незаконно перейшли у приватну власність. Збитки - майже 100 млн грн. Підозра адвокату, нотаріусу.
Державна зрада і колабораціонізм
Торгівля пальним для окупантів, телеграм-агітатори, координатори ударів ворога – затримано та вручено підозри за державну зраду та колабораціонізм чотирьом особам, у тому числі депутатці Куп’янської міської ради.
Інше
- 230 тис. грн - привласнення під час постачання ковдр до пунктів обігріву. Підозру отримав директор ТОВ.
- 166 тис. грн - підозра директорці КП, яка видала собі незаконну премію за "ефективну роботу".
- Начальник загону приписував собі та колезі фіктивні виїзди на "розмінування" - отримали 400 тисяч грн "бойових".
Як зазначається, залежності від скоєного фігурантам повідомлено про підозру за ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 КК України.
Прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж не колишні співробітники держохорони, яким застави майже в півмільярда кожному влупили!
А все чому? Тому, що тут на жодному аркуші немає прізвища "Порошенко"... А було б - то й застави були б захмарні.
Де там той, хто хтів "тихенечко піти в ліс" чи Крупа? Яка застава мародерам на закупівлях ЗСУ? Де яйценосний Рєзніков?
Своїм -все, ворогам - закон! (с)
Может что-то в консерватории изменить?!🤔