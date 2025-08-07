Злоупотребление бюджетными средствами и в сфере окружающей среды с ущербом почти 490 млн грн: в Полтавской области разоблачили 18 человек, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

При процессуальном руководстве прокуроров Полтавщины сообщено о подозрениях 18 лицам, среди которых должностные лица местного самоуправления, руководители коммунальных предприятий и частные предприниматели. Сумма нанесенного ущерба - почти 490 млн гривен.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Бывшие руководители коммунального предприятия Новооржицкой территориальной общины незаконно добывали полезные ископаемые общегосударственного значения без специальных разрешений, что нанесло более 450 млн грн убытков.

Директор частного предприятия и инженер по технадзору во время проведения работ по берегоукреплению Кременчугского водохранилища путем злоупотребления служебным положением завладели бюджетными средствами на сумму более 10,4 млн гривен.

Должностное лицо Макуховской свалки в результате служебной халатности допустило возникновение пожаров на свалке, чем вызвало загрязнение воздуха, что нанесло ущерб экологии более чем на 9,9 млн гривен.







Директор частного общества во время ремонта сектора для захоронений погибших военнослужащих, участников боевых действий на территории Затуринского кладбища в Полтаве завладел бюджетными средствами, а руководитель коммунального предприятия, осуществляющего похоронно-ритуальное обслуживание, злоупотреблял своим служебным положением во время проведения и принятия ремонтных работ, чем нанесен ущерб на сумму более 4 млн гривен.

Бывший главный бухгалтер Коммунального предприятия "Третья городская клиническая поликлиника Полтавского городского совета" безосновательно начислила себе и заместителю заработную плату, растратив более 4 млн гривен.

Директор частного предприятия и инженер по техническому надзору во время реконструкции коллектора КП ПОР "Полтававодоканал" завладели средствами на сумму 1,8 млн гривен.







Должностное лицо отдела образования Нехворощанского сельсовета во время реконструкции детского сада допустило служебную халатность, что повлекло безосновательные расходы бюджетных средств на сумму более 1,6 млн гривен.

Чиновник Гоголевского поселкового совета Миргородского района на основании заключенного договора передал в аренду частному предприятию земли промышленности, как земли сельскохозяйственного назначения, что повлекло убытки на сумму 865 тыс. гривен.

Бывший руководитель Департамента экологии Полтавской ОГА способствовал завладению бюджетными средствами при выполнении проекта организации территории регионального парка "Диканьский", что повлекло почти 760 тыс. грн убытков.

Директор одного из коммунальных предприятий Хорольского городского совета без заключения дополнительных соглашений по поставке электроэнергии коммунальному предприятию безосновательно оплатил стоимость электрической энергии частному обществу, что повлекло убытки на сумму почти 380 тыс. гривен.

Чиновника Козельщинского поселкового совета подозревают в служебной халатности во время капитального ремонта пешеходных дорожек в местном парке, что повлекло убытки на сумму более 300 тыс. гривен.







Инженер по техническому надзору не проверил объемы материалов и фактически выполненных работ при реконструкции приемного и травматологического отделений Хорольской ЦРБ, что повлекло убытки на более чем 300 тыс. гривен.

Уполномоченное лицо по публичным закупкам отдела образования Диканьского поселкового совета осуществило закупку котлов по завышенным ценам, что нанесло местному бюджету почти 160 тыс. грн убытков.

Директора частного общества подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму 160 тыс. грн при строительстве артезианской скважины в поселке Оржица.

Как отмечается, действия подозреваемых квалифицированы по статьям 191, 240, 241, 364, 366, 367 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас прокурорами подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения и наложении арестов на имущество подозреваемых.









