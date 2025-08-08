РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9923 посетителя онлайн
Новости Фото Хищение средств Растрата бюджетных средств
395 5

21 млн грн ущерба, подозрение получили 26 человек: Раскрыты схемы злоупотреблений в бюджетной сфере в Ровенской области, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ровенской области сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений 26 лицам. Сумма убытков государству достигает 21 млн грн, сумма незадекларированного имущества - 8 млн грн, неправомерной выгоды - 1,7 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Среди подозреваемых:

  • директор учебного заведения, который получил более 1,7 млн грн неправомерной выгоды за фиктивные зачисления на обучение 110 студентов и оформления трудовых отношений с 15 преподавателями, чем способствовал им в уклонении от мобилизации;
  • директор коммунального предприятия Ровенской территориальной общины, который не задекларировал имущество на более 8 млн грн;
  • руководитель государственного предприятия НААН, который уклонился от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Убытки - 2 млн грн;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 19,4 млн грн убытков и 15,7 млн грн неуплаченных налогов: На Сумщине 18 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

  • начальник отдела Службы восстановления и развития инфраструктуры в Ровенской области, чиновник Управления капитального строительства Ровенского городского совета и должностное лицо подрядчика, которые нанесли ущерб почти 2 млн грн при строительстве, ремонте, обустройстве автомобильных дорог и улиц;
  • чиновник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Варашского городского совета и подрядчики, которые завладели бюджетными средствами при ремонте помещений больницы и городского совета. Сумма убытков - более 500 тыс. грн;

Злоупотребления в бюджетной сфере в Ровенской области

  • директор коммунального предприятия, который одновременно является депутатом Варашского городского совета. Чиновник нанес 1,8 млн грн убытков, закупив по завышенной стоимости медицинское оборудование;
  • трое местных мужчин, которые по документам от благотворительных фондов контрабандным путем ввезли на территорию Украины транспортные средства и уклонились от уплаты налогов на сумму 9 млн грн;
  • руководитель коммунального предприятия Шпановской территориальной общины - нанес ущерб в размере 1,3 млн грн путем завышения объемов предоставленных услуг по вывозу бытовых отходов;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Злоупотребления с бюджетными средствами и в сфере окружающей среды с убытками почти 490 млн грн: на Полтавщине разоблачили 18 человек, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

  • два директора коммунального предприятия Дубенского городского совета - вместо возврата средств в бюджет незаконно использовали их на нужды предприятия. Сумма убытков бюджета - почти 1 млн грн;
  • чиновник регионального филиала ГП "Леса Украины", который с двумя сообщниками организовал незаконную рубку леса на территории природно-заповедного фонда, чем нанес ущерб почти 1 млн грн;
  • два должностных лица государственной администрации, которые ненадлежащим образом выполнили обязанности при осуществлении технического надзора во время ремонтов учреждений здравоохранения и образования. Сумма убытков - более 1,3 млн грн;

Злоупотребления в бюджетной сфере в Ровенской области

  • директор учебного заведения, который оплатил из бюджета 700 тыс. грн за товар, который фактически не был поставлен;
  • чиновник Дубровицкого городского совета, который закупил по завышенным ценам компьютерную технику для учебных заведений. Сумма убытков - 250 тыс грн;
  • подрядчик, который завладел бюджетными средствами в сумме более 200 тыс. грн при проведении ремонтов укрытий в учебных заведениях;
  • депутат сельского совета, который не подал декларации за 3 года;
  • два должностных лица, которые нанесли более полумиллиона убытков интересам государства, не проверив должным образом объемы выполненных работ.

Также смотрите: Убытки государству на 14,5 млн грн и 9 млн грн незадекларированного имущества у чиновников: сообщено о подозрении 21 человеку в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ст. 368-3, ст. 114-1, ст.366-2, ст. 212-1, ст.367, ст. 201-4, ст. 212, ст.191, ст. 366, ст. 358, ст. 246, ст. 364 УК Украины.

Части подозреваемых уже избраны меры пресечения. Принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Злоупотребления в бюджетной сфере в Ровенской области
Злоупотребления в бюджетной сфере в Ровенской области
Злоупотребления в бюджетной сфере в Ровенской области
Злоупотребления в бюджетной сфере в Ровенской области
Злоупотребления в бюджетной сфере в Ровенской области

растрата (255) злоупотребление (92) Офис Генпрокурора (2582) Ровенская область (1270)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гепридурок теж квартал дивився і навчився. та й вчитель матівоська руку доклав.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:43 Ответить
Ще трохи і ГПУ нарешті добереться до бабусь з сємками.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:47 Ответить
ЦЕ НЕСПРАВЕДЛИВО!
21 мільон на 26 осіб це по 807 682 гр. і 30 коп. на персону і відразу підозри всім. Оно, кумасік Zе, Чернишов с3,14здив 1 мільярд і все пучком, ніяких підозр ба більше він навіт на посаді залишився.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:51 Ответить
Нам тепер за кожну вкрадену гривню будуть повідомляти? Може для початку треба було би показувати на скільки посадили з конфіскацією тих, хто вкрав більше 1 млрд? А то за цими цифрами виходить, що якщо просто повернути в бюджет вкрадені інвалідами прокурорами пенсії, то ефект буде в рази більший.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:58 Ответить
Відзначились.
Це так ГПУ намагається скандал з міндічем перекрити.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:00 Ответить
 
 