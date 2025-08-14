25 подозреваемых и 44 млн грн ущерба: раскрыты масштабные хищения бюджетных средств на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрениях 25 лицам, среди которых должностные лица органов местного самоуправления, военной администрации, руководители и служебные лица коммунальных предприятий, директора учебных заведений, руководители обществ. Сумма нанесенного ущерба - почти 44 млн грн.

Хищения в образовательной сфере

- Основатель и генеральный директор ООО присвоили более 3,2 млн грн бюджетных средств во время капитального ремонта пищеблока лицея. Также директор этого учебного заведения подозревается в служебной халатности.

- Директор учебного заведения, заместитель главного бухгалтера по предварительному сговору с директором ООО завысили объемы и стоимость фактически выполненных строительных работ при тепловой модернизации здания школы. Растратили бюджетные средства в размере 1,5 млн грн.

- Исполняющий обязанности начальника отдела образования Сосницкого поселкового совета закупал для лицея учебное оборудование и принадлежности по завышенным ценам. Сумма убытков - 350 тыс. грн.

Хищения в бюджетной сфере

- Бывший начальник Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА, который ненадлежащим образом выполняя свои должностные обязанности, закупил товары для восстановления разрушенной в результате агрессии РФ инфраструктуры по завышенным ценам. Убытки - 1,4 млн грн.

- Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черниговской ОВА закупил по завышенным ценам пиломатериалы для восстановления разрушенного в период вооруженной агрессии РФ жилья и объектов инфраструктуры. Сумма убытков - свыше 9,2 млн грн.

- Уполномоченное лицо по вопросам публичных закупок КП "Чернігівводоканал" Черниговского городского совета в соучастии с другими должностными лицами предприятия осуществило растрату бюджетных средств в сумме 1,3 млн грн во время закупки оборудования для пакетирования питьевой воды.

- Семеновский городской голова при пособничестве заведующего сектором по организации публичных закупок Семеновского городского совета и уполномоченных лиц по вопросам публичных закупок организовал победу определенного предприятия во время проведения закупок твердотопливных водогрейных котлов, более экономически выгодные тендерные предложения. Местному бюджету нанесен 594 тыс. грн убытков.

- Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета подозревается в злоупотреблении служебным положением во время закупки услуг по обустройству наблюдательных пунктов защитных сооружений, огневых позиций на общую сумму свыше 926 тыс. грн.

- Директор КП "Чернігівводоканал" Черниговского городского совета по предварительному сговору с директором ООО завладели бюджетными средствами на сумму более 18,8 млн грн при закупке и поставке оборудования для реконструкции системы канализационных очистных сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ.

- Уполномоченное лицо по вопросам публичных закупок КП "Чернігівводоканал" Черниговского городского совета подозревается в служебной халатности при закупке рабочих костюмов для работников, что привело к убыткам в размере 700 тыс. грн.

Хищения в земельной сфере

- Директор КП "Паркування і ринок" Черниговского городского совета, злоупотребляя служебным положением, безвозмездно передал право застройки коммунального земельного участка стоимостью 831 тыс. грн частному предприятию.

- Инженер-землеустроитель и владелец фермерского хозяйства подозреваются завладели путем обмана 32 земельными участками коммунальной собственности площадью 55,4 гектара, что повлекло 4,6 млн грн убытков.

- Директору сельскохозяйственного предприятия самовольно занял земельный участок историко-культурного назначения площадью 2 га в Черниговском районе для выращивания сельскохозяйственных культур;

Другие хищения

- Бывший директору одного из предприятий НААН Украины незаконно отчуждал квартиру предприятия, чем нанес ущерб государственному предприятию в размере 407 тыс. грн.