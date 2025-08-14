РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9482 посетителя онлайн
Новости Фото Хищение средств
1 200 8

25 подозреваемых и 44 млн грн ущерба: раскрыты масштабные хищения бюджетных средств на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрениях 25 лицам, среди которых должностные лица органов местного самоуправления, военной администрации, руководители и служебные лица коммунальных предприятий, директора учебных заведений, руководители обществ. Сумма нанесенного ущерба - почти 44 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области
Фигуранты дел о хищениях в Черниговской области

Хищения в образовательной сфере

- Основатель и генеральный директор ООО присвоили более 3,2 млн грн бюджетных средств во время капитального ремонта пищеблока лицея. Также директор этого учебного заведения подозревается в служебной халатности.
- Директор учебного заведения, заместитель главного бухгалтера по предварительному сговору с директором ООО завысили объемы и стоимость фактически выполненных строительных работ при тепловой модернизации здания школы. Растратили бюджетные средства в размере 1,5 млн грн.
- Исполняющий обязанности начальника отдела образования Сосницкого поселкового совета закупал для лицея учебное оборудование и принадлежности по завышенным ценам. Сумма убытков - 350 тыс. грн.

Также читайте: Хищение средств киностудии им. А. Довженко: объявлен приговор бывшим инженеру и гендиректору, - САП

Хищения в бюджетной сфере

- Бывший начальник Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА, который ненадлежащим образом выполняя свои должностные обязанности, закупил товары для восстановления разрушенной в результате агрессии РФ инфраструктуры по завышенным ценам. Убытки - 1,4 млн грн.
- Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черниговской ОВА закупил по завышенным ценам пиломатериалы для восстановления разрушенного в период вооруженной агрессии РФ жилья и объектов инфраструктуры. Сумма убытков - свыше 9,2 млн грн.
- Уполномоченное лицо по вопросам публичных закупок КП "Чернігівводоканал" Черниговского городского совета в соучастии с другими должностными лицами предприятия осуществило растрату бюджетных средств в сумме 1,3 млн грн во время закупки оборудования для пакетирования питьевой воды.
- Семеновский городской голова при пособничестве заведующего сектором по организации публичных закупок Семеновского городского совета и уполномоченных лиц по вопросам публичных закупок организовал победу определенного предприятия во время проведения закупок твердотопливных водогрейных котлов, более экономически выгодные тендерные предложения. Местному бюджету нанесен 594 тыс. грн убытков.
- Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета подозревается в злоупотреблении служебным положением во время закупки услуг по обустройству наблюдательных пунктов защитных сооружений, огневых позиций на общую сумму свыше 926 тыс. грн.
- Директор КП "Чернігівводоканал" Черниговского городского совета по предварительному сговору с директором ООО завладели бюджетными средствами на сумму более 18,8 млн грн при закупке и поставке оборудования для реконструкции системы канализационных очистных сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ.
- Уполномоченное лицо по вопросам публичных закупок КП "Чернігівводоканал" Черниговского городского совета подозревается в служебной халатности при закупке рабочих костюмов для работников, что привело к убыткам в размере 700 тыс. грн.

Также читайте: 21 млн грн убытков, подозрение получили 26 человек: Разоблачены схемы злоупотреблений в бюджетной сфере на Ривненщине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Хищения в земельной сфере

- Директор КП "Паркування і ринок" Черниговского городского совета, злоупотребляя служебным положением, безвозмездно передал право застройки коммунального земельного участка стоимостью 831 тыс. грн частному предприятию.
- Инженер-землеустроитель и владелец фермерского хозяйства подозреваются завладели путем обмана 32 земельными участками коммунальной собственности площадью 55,4 гектара, что повлекло 4,6 млн грн убытков.
- Директору сельскохозяйственного предприятия самовольно занял земельный участок историко-культурного назначения площадью 2 га в Черниговском районе для выращивания сельскохозяйственных культур;

Другие хищения

- Бывший директору одного из предприятий НААН Украины незаконно отчуждал квартиру предприятия, чем нанес ущерб государственному предприятию в размере 407 тыс. грн.

Автор: 

хищения (142) Офис Генпрокурора (2593) Черниговская область (1222)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сімейний підряд?
показать весь комментарий
14.08.2025 12:44 Ответить
"Накрили" якихось ніщєбродів.
Навіть по 2 лями "на рило" не дотягнули.
показать весь комментарий
14.08.2025 12:44 Ответить
Я ж писав, що при Зе навіть ліниві почали активно красти. А це не з цього болота вилізла Свириденко?
показать весь комментарий
14.08.2025 12:47 Ответить
Не понимаю я этих "бизнесменов". Вы же своими действиями двигаете фронт ближе к себе. Как можно воровать, покупать себе дорогие вещи, когда все это может быть уничтожено очередным обстрелом?!
Неужели жажда сиюминутной наживы перевешивает последствия? Или они даже не думают о таком и живут моментом?
показать весь комментарий
14.08.2025 12:48 Ответить
Тепер треба стежити за прокурорами та суддями...
показать весь комментарий
14.08.2025 13:04 Ответить
Украине нужно строить дата центры и запустить свой гос общий искусственный интеллект(это когда он и обрабатывает информацию и текстовую и ту, что видит комп зрением и может управлять и дронами и робототехникой), который будет следить за деньгами гос бюджета. Он сможет и по камерам следить за всей страной и по спутникам и по цифровым сетям и банковским и платежам. Нужно отслеживать все деньги. Как получается так, что каждый день новости о коррупции и воровстве денег народа - то бишь государства. ИИ можно запрограммировать, что его не возможно будет обойти. Поработать еще над поиском уязвимостей и больше ничего украсть никто не сможет. А по мере увеличения строительства расширения дата центров и вычислительных мощностей - ИИ уже можно будет передавать под управление государством. Он будет эффективно аудит проводить и эффективно развивать технологичное и автоматизированное государство. Суды тоже с судьями ИИ невозможно коррумпировать. Полицию тоже сделать дроны вместо патрулей и робототехнику. Пора уже завязывать с людьми у власти ибо они не надежные со слабостями. А это уязвимости государства. И законы под ИИ надо будет переписать немного где то упростить законы за мелкие нарушения, а за коррупцию большую ужесточить. И Украине нужны производства промышленных масштабов роботов, как роботы гуманоидные Теслы - Маска или Бостон Динамикс или как Китай строит. Гуманоидные роботы - дроиды и для войны и для любых задач будут нужны. Они не дорогие. С ИИ мозгами и по мере улучшений - это будут супер солдаты и стоят дешевле, чем человек солдат. ТТХ можно улучшать бесконечно и зарплаты не нужно, и еды и воды, только зарядка и ремонт от износа и повреждений. Это куда лучше, чем человека использовать. Роботы будут и на заводах работать и в медицине, и добыче ресурсов, сельском хозяйстве и нет профессии, где ими нельзя заменить людей. Они обеспечат людям и безопасность и медицину и пищу с водой и одежду и все базовое и дальше будут обеспечивать любые желания. Это новая эпоха - эпоха процветания. Люди будут занимать чем хотят и работать не нужно больше - все делают роботы и ИИ.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:10 Ответить
Завжди дивуюсь коли крадуть виключно «заступники» голів ОВА, МВА, а начальники геть не в курсі, святі і безгрішні. Всі знають, що це брехня! Очільники цих адміністрацій і мусі не дадуть безкоштовно на столі біля хліба присісти, а не те, що комусь.гривня обломиться поза їх уваги. Іноді здається, що весь свій час вони витрачають для відстежування правильного руху коштів, аби мимо їх кишеній не пролетіли.
Це ж вже не смішно.
Бо по ітогу таких зловживань влада має йти світ за очі, тим більше в прикордоних обл, де постійно виє.тривога і захист.вимагає чесності, а не проворності рук в кішені обл.міськ.бюджетів.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:26 Ответить
якщо якийсь чиновник не краде, то він, мабуть, хворий..., або не чиновник...
показать весь комментарий
14.08.2025 14:19 Ответить
 
 