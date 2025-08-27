РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11146 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Черниговщины
526 2

51 населенный пункт - без света: оккупанты нанесли удар беспилотниками по Черниговщине

Удар РФ по Черниговской области Без света 51 населенный пункт

Оккупанты нанесли удар беспилотниками по Новгород-Сиверщине на Черниговщине. Вследствие этого без электроснабжения 51 населенный пункт громады.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

В данное время специалисты работают, чтобы вернуть свет. Критически важные учреждения и предприятия питаются от альтернативных источников - больница, ЦНАП, коммунальные мощности.

Также в громаде развернули 7 пунктов несокрушимости.

Также читайте: Вражеские БПЛА атаковали Черниговщину: горели склады. ФОТО

Автор: 

обстрел (29176) энергетика (2594) Черниговская область (1232) Новгород-Северский район (36)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нічого нічого!
ми, от от, ось ось, незабаром, дуже скоро як вдарім, як вдарім фламінгамі нєптунамі і багато чого секретного!
показать весь комментарий
27.08.2025 11:46 Ответить
не бачу ніяких перешкод для того, щоб "виключити" наприклад ПС "Ростовська" на 900 МВт, або ПС "Ліпецька" на 1500 МВт. Тоді зразу півобласті буде сидіти без енергії. А нові автотрансформатори підвезуть через тиждень. Але це не точно. Може через два.
показать весь комментарий
27.08.2025 12:04 Ответить
 
 