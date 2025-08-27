51 населенный пункт - без света: оккупанты нанесли удар беспилотниками по Черниговщине

Оккупанты нанесли удар беспилотниками по Новгород-Сиверщине на Черниговщине. Вследствие этого без электроснабжения 51 населенный пункт громады.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

В данное время специалисты работают, чтобы вернуть свет. Критически важные учреждения и предприятия питаются от альтернативных источников - больница, ЦНАП, коммунальные мощности.

Также в громаде развернули 7 пунктов несокрушимости.

