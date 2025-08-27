РФ атакувала Україну 95 "шахедами": сили ППО знешкодили 74 цілі. ІНФОГРАФІКА

Російські війська в ніч на 27 серпня атакували Україну 95 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - окупований Крим.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

