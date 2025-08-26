США готові надати авіаційну та розвідувальну підтримку у рамках гарантій безпеки післявоєнної України, - FT

Сполучені Штати готові надати Україні розвідувальні ресурси та авіаційний контроль за полем бою в рамках будь-яких гарантій безпеки після закінчення бойових дій. Також Вашингтон може взяти участь у створенні європейського протиповітряного щита для країни.

Про це пише Financial Times з посиланням на європейських та українських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що Америка братиме участь у "координації" гарантій безпеки для післявоєнної України, чого вимагає Київ, щоб запобігти майбутнім атакам з боку Росії після укладення будь-якої мирної угоди.

Високопоставлені американські чиновники під час численних обговорень повідомили своїм європейським колегам, що Вашингтон готовий надати "стратегічні засоби", включаючи розвідку, спостереження та рекогносцировку (ISR), засоби управління та контролю, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання сил під керівництвом Європи на території країни, повідомили Financial Times чотири чиновники, ознайомлені з перебігом переговорів

Неназвані європейські офіційні особи наголосили, що будь-яке розгортання можливе тільки за підтримки та захисту США.

Також співрозмовники зазначили, що реалізація американської пропозиції залежить від зобов'язань країн Європи розмістити десятки тисяч миротворців в Україні.

Вашингтон уже постачає Україні ракети протиповітряної оборони Patriot, але післявоєнна підтримка передбачатиме використання американських літаків, логістики та наземних радарів для підтримки та забезпечення європейської безполітної зони та повітряного щита для країни, повідомили чиновники.

За будь-якої мирної угоди, значно переважаючі можливості США в галузі розвідки, спостереження та командування і контролю дозволять здійснювати супутниковий моніторинг припинення вогню та ефективну координацію західних сил у країні.

FT пише, що західні уряди окреслили трирівневу систему безпеки:

Демілітаризована зона під наглядом миротворців; Укріплена лінія, яку утримуватимуть українські війська; Європейські сили стримування, що будуть розташовані всередині країни — із залученням американських ресурсів для підтримки з тилу.

Офіційні особи заявили, що США, як і раніше, виступають проти розміщення власних військ в Україні.

За словами співрозмовників, ця пропозиція все ще може бути скасована.

