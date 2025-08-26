УКР
Новини Гарантії безпеки для України
США готові надати авіаційну та розвідувальну підтримку у рамках гарантій безпеки післявоєнної України, - FT

США забезпечать стратегічною підтримкою миротворців в Україні

Сполучені Штати готові надати Україні розвідувальні ресурси та авіаційний контроль за полем бою в рамках будь-яких гарантій безпеки після закінчення бойових дій. Також Вашингтон може взяти участь у створенні європейського протиповітряного щита для країни.

Про це пише Financial Times з посиланням на європейських та українських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що Америка братиме участь у "координації" гарантій безпеки для післявоєнної України, чого вимагає Київ, щоб запобігти майбутнім атакам з боку Росії після укладення будь-якої мирної угоди.

Високопоставлені американські чиновники під час численних обговорень повідомили своїм європейським колегам, що Вашингтон готовий надати "стратегічні засоби", включаючи розвідку, спостереження та рекогносцировку (ISR), засоби управління та контролю, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання сил під керівництвом Європи на території країни, повідомили Financial Times чотири чиновники, ознайомлені з перебігом переговорів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія готова долучитися до миротворчої місії в Україні, "коли це буде необхідно", - глава МЗС Прево

Неназвані європейські офіційні особи наголосили, що будь-яке розгортання можливе тільки за підтримки та захисту США.

Також співрозмовники зазначили, що реалізація американської пропозиції залежить від зобов'язань країн Європи розмістити десятки тисяч миротворців в Україні.

Вашингтон уже постачає Україні ракети протиповітряної оборони Patriot, але післявоєнна підтримка передбачатиме використання американських літаків, логістики та наземних радарів для підтримки та забезпечення європейської безполітної зони та повітряного щита для країни, повідомили чиновники.

Читайте також: Сибіга провів розмову з Рубіо та міністрами ЄС: гарантії безпеки мають убезпечити Україну від повторної агресії

За будь-якої мирної угоди, значно переважаючі можливості США в галузі розвідки, спостереження та командування і контролю дозволять здійснювати супутниковий моніторинг припинення вогню та ефективну координацію західних сил у країні.

FT пише, що західні уряди окреслили трирівневу систему безпеки:

  1. Демілітаризована зона під наглядом миротворців;
  2. Укріплена лінія, яку утримуватимуть українські війська;
  3. Європейські сили стримування, що будуть розташовані всередині країни — із залученням американських ресурсів для підтримки з тилу.

Офіційні особи заявили, що США, як і раніше, виступають проти розміщення власних військ в Україні.

За словами співрозмовників, ця пропозиція все ще може бути скасована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров обговорив гарантії безпеки для України з главою штабу оборони Британії Найтаном

миротворці (886) ППО (3489) США (24136) гарантії безпеки (215)
Топ коментарі
+4
Яке марення ! Це гірше ніж Будапештский меморандум !
26.08.2025 21:24 Відповісти
+2
Яке таке "поле бою" після "закінчення бойових дій"? Це переклад з волапюкської?
26.08.2025 21:23 Відповісти
+1
якщо президентом буде НЕ Трамп

26.08.2025 21:22 Відповісти
якщо президентом буде НЕ Трамп

26.08.2025 21:22 Відповісти
точніше,

після закінчення бойових дій,
скасування військового стану,
і виборів,
за результатами яких, тобто коли президентом не буде ЗЕ

інакше пропозиція буде скасована, бо ЗЕ бісить Фредовича
26.08.2025 21:37 Відповісти
Все туманно. Хрен поймеш. А якщо памятати про склєроз рижого...
26.08.2025 21:22 Відповісти
26.08.2025 21:22 Відповісти
Яке таке "поле бою" після "закінчення бойових дій"? Це переклад з волапюкської?
26.08.2025 21:23 Відповісти
Яке марення ! Це гірше ніж Будапештский меморандум !
26.08.2025 21:24 Відповісти
Це звичайно ж менше, ніж хотілося б, але набагато більше, ніж взагалі нічого.
26.08.2025 21:28 Відповісти
Ні куя не зрозуміло, але, мабуть, потужно
26.08.2025 21:28 Відповісти
Якось так.... А взагалі не вина Трампа, що хтось жер печиво з рук жінки, яка робить дуже погані речі, але може тримати посмішку. Можна сказати з рук капості високого рівня.
26.08.2025 21:30 Відповісти
Всплила нєажиданная правда!!!
Пічєнькі тє "нє прастиє, а наколотих"©!
26.08.2025 21:36 Відповісти
Це так якби обіцяв якійсь жінці спочатку наробити їй дітей,а потім,коли вже діти підростуть,про них піклуватися(Чи є в світі такі жінки ,щоб пішли на таку угоду?(((
26.08.2025 21:31 Відповісти
ПНХ з такими гарантіями. Чим вони допоможуть якщо рашисти знову полізуть вже з плацдармів в середині України?
26.08.2025 21:33 Відповісти
Нові Будапештські гарантії безпеки.
PS. Ми всі побачили, що найкращі гарантії безпеки - це гарантоване постачання зброї та відсутність обмежень на її використання.
26.08.2025 21:43 Відповісти
Дід буде ляпать що завгодно заради нобелівки. Все одно завтра забуде чи скаже що то був сарказм
26.08.2025 22:01 Відповісти
Тварини вирішили, що раз підігруємо- значить ми геть безголові. Ніт, панове дегенерати- Україна має великі очі і великі вуха і достатньо досвіду.
26.08.2025 22:17 Відповісти
А хіба США, не хоче встановити базу НАТО у Хайшеньвей?
26.08.2025 22:31 Відповісти
 
 