999

США готовы предоставить авиационную и разведывательную поддержку в рамках гарантий безопасности послевоенной Украины, - FT

США обеспечат стратегической поддержкой миротворцев в Украине

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине разведывательные ресурсы и авиационный контроль за полем боя в рамках любых гарантий безопасности после окончания боевых действий. Также Вашингтон может принять участие в создании европейского противовоздушного щита для страны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что Америка будет участвовать в "координации" гарантий безопасности для послевоенной Украины, чего требует Киев, чтобы предотвратить будущие атаки со стороны России после заключения любого мирного соглашения.

Высокопоставленные американские чиновники в ходе многочисленных обсуждений сообщили своим европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить "стратегические средства", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), средства управления и контроля, а также средства противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любое развертывание сил под руководством Европы на территории страны, сообщили Financial Times четыре чиновника, ознакомленные с ходом переговоров

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия готова присоединиться к миротворческой миссии в Украине, "когда это будет необходимо", - глава МИД Прево

Неназванные европейские официальные лица подчеркнули, что любое развертывание возможно только при поддержке и защите США.

Также собеседники отметили, что реализация американского предложения зависит от обязательств стран Европы разместить десятки тысяч миротворцев в Украине.

Вашингтон уже поставляет Украине ракеты противовоздушной обороны Patriot, но послевоенная поддержка будет предусматривать использование американских самолетов, логистики и наземных радаров для поддержки и обеспечения европейской бесполетной зоны и воздушного щита для страны, сообщили чиновники.

Читайте также: Сибига провел разговор с Рубио и министрами ЕС: гарантии безопасности должны обезопасить Украину от повторной агрессии

При любом мирном соглашении, значительно превосходящие возможности США в области разведки, наблюдения и командования и контроля позволят осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию западных сил в стране.

FT пишет, что западные правительства очертили трехуровневую систему безопасности:

  1. Демилитаризованная зона под наблюдением миротворцев;
  2. Укрепленная линия, которую будут удерживать украинские войска;
  3. Европейские силы сдерживания, которые будут расположены внутри страны - с привлечением американских ресурсов для поддержки с тыла.

Официальные лица заявили, что США по-прежнему выступают против размещения собственных войск в Украине.

По словам собеседников, это предложение все еще может быть отменено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров обсудил гарантии безопасности для Украины с главой штаба обороны Британии Найтаном

