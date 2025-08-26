США готовы предоставить авиационную и разведывательную поддержку в рамках гарантий безопасности послевоенной Украины, - FT
Соединенные Штаты готовы предоставить Украине разведывательные ресурсы и авиационный контроль за полем боя в рамках любых гарантий безопасности после окончания боевых действий. Также Вашингтон может принять участие в создании европейского противовоздушного щита для страны.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что Америка будет участвовать в "координации" гарантий безопасности для послевоенной Украины, чего требует Киев, чтобы предотвратить будущие атаки со стороны России после заключения любого мирного соглашения.
Высокопоставленные американские чиновники в ходе многочисленных обсуждений сообщили своим европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить "стратегические средства", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), средства управления и контроля, а также средства противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любое развертывание сил под руководством Европы на территории страны, сообщили Financial Times четыре чиновника, ознакомленные с ходом переговоров
Неназванные европейские официальные лица подчеркнули, что любое развертывание возможно только при поддержке и защите США.
Также собеседники отметили, что реализация американского предложения зависит от обязательств стран Европы разместить десятки тысяч миротворцев в Украине.
Вашингтон уже поставляет Украине ракеты противовоздушной обороны Patriot, но послевоенная поддержка будет предусматривать использование американских самолетов, логистики и наземных радаров для поддержки и обеспечения европейской бесполетной зоны и воздушного щита для страны, сообщили чиновники.
При любом мирном соглашении, значительно превосходящие возможности США в области разведки, наблюдения и командования и контроля позволят осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию западных сил в стране.
FT пишет, что западные правительства очертили трехуровневую систему безопасности:
- Демилитаризованная зона под наблюдением миротворцев;
- Укрепленная линия, которую будут удерживать украинские войска;
- Европейские силы сдерживания, которые будут расположены внутри страны - с привлечением американских ресурсов для поддержки с тыла.
Официальные лица заявили, что США по-прежнему выступают против размещения собственных войск в Украине.
По словам собеседников, это предложение все еще может быть отменено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
після закінчення бойових дій,
скасування військового стану,
і виборів,
за результатами яких, тобто коли президентом не буде ЗЕ
інакше пропозиція буде скасована, бо ЗЕ бісить Фредовича
Пічєнькі тє "нє прастиє, а наколотих"©!
PS. Ми всі побачили, що найкращі гарантії безпеки - це гарантоване постачання зброї та відсутність обмежень на її використання.