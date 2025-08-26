Сибига провел беседу с Рубио и министрами ЕС: гарантии безопасности должны обезопасить Украину от повторной агрессии

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио и главами МИД ряда европейских стран, во время которого подчеркнул: гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и многомерными.

Министр отметил, что разговор, посвященный пути к миру и гарантиям безопасности для Украины, был организован Марком Рубио совместно с министрами иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, Франции - Жаном-Ноэлем Барро, Германии - Иоганном Вадефулем, Италии - Антонио Таяни, Польши - Радославом Сикорским, Великобритании - Дэвидом Лемми, а также верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики Каей Каллас.

Разговор основывался на предыдущих контактах лидеров государств, успешном визите Президента Зеленского в Вашингтон и работе советников по вопросам национальной безопасности, отметил Сибига.

"Я подтвердил позицию Украины, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными", - сообщил глава МИД, добавив, что они также "должны быть многомерными, предусматривать военный, дипломатический, правовой и другие уровни".

По убеждению участников разговора, указал он, "украинская армия является фундаментальным уровнем любых гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом".

По словам Сибиги, он подтвердил, что Украина готова к дальнейшим шагам на пути к миру: "Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках. Мы готовы положить конец убийствам и дать шанс дипломатии".

Москва должна знать, что не может вечно тянуть время, отметил украинский министр. Поэтому если Россия и в дальнейшем будет отвергать значимые, конструктивные шаги к миру, то должна столкнуться с последствиями: серьезным усилением санкций и укреплением потенциала Украины, подчеркнул Сибига.

По информации Государственного департамента США, участники разговора "согласились продолжать координацию дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны путем длительного переговорного урегулирования".

