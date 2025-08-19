Пока Зеленский, Трамп и лидеры Европы и НАТО работают ради достижения мира, Москва продолжает делать все вопреки миру, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал очередную ночную атаку России по Украине.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Пока Президенты Зеленский и Трамп при участии лидеров Европы и НАТО упорно работали в Вашингтоне ради достижения мира, Москва продолжала делать все вопреки миру: наносила новые удары и разрушения", - говорится в сообщении.
Он напомнил, что в течение ночи РФ запустила по Украине 270 дронов, а также баллистические и крылатые ракеты. Пострадала, в частности, энергетическая инфраструктура, были ранены гражданские люди.
"Это еще раз доказывает, насколько важно прекратить убийства, достичь устойчивого мира и обеспечить надежные гарантии безопасности.
В этом смысле предстоящая встреча лидеров Украины, США и России может привести к прорыву на пути к миру. Мы благодарны Соединенным Штатам и Президенту Трампу за миротворческие усилия", - добавил Сибига.
Напомним, в ночь на 19 августа российские захватчики атаковали Украину 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 5 баллистическими ракетами Искандер-М и 5 крылатыми ракетами Х-101.
Давайте разберемся, как прошла встреча Трампа с европейцами.
Прежде всего, нужно помнить, что у Трампа есть https://t.me/ShrikeNews/24694 "трехэтапная стратегия":
1) поговорить с Путиным,
2) поговорить с Зеленским,
3) поговорить с Путиным и Зеленским одновременно.
Я не уверен, что войну с сотнями тысяч погибших можно урегулировать так же, как ссору между пятиклассниками, но такой у Трампа план, и он его придерживается.
Европейцы решили, что глуповато стоять на пути носорога и объяснять ему, что он не туда бежит. Лучше отойти в сторону и с интересом наблюдать, как носорог влупится в дерево.
▪️Поэтому встреча Зеленского с Трампом, а потом и многостороння встреча свелись к следующей тактике:
1) договариваться о том, что выгодно Украине: гарантии безопасности, деньги на закупку вооружений, обмен пленными, возврат похищенных детей,
2) минимально обсуждать болезненные вопросы (например, территориальный), перенеся их на встречу Зеленского с Путиным,
3) создавать Трампу теплую ванну, чтобы частичная перепрошивка мозгов в нормальное состояние прошла легче.
Судя по реакции после переговоров, все это сработало.
▪️Ключевой вопрос - встреча Путина с Зеленским.
Есть неразбериха, обещал ли Путин Трампу двухстороннюю встречу с Зеленским. Трамп понял именно так, но https://t.me/ShrikeNews/24732 не факт, что Путин такое пообещал.
В любом случае, в программе Трампа заложена трехсторонняя встреча (Трамп, Путин, Зеленский), и Трамп не поймет, если Путин от нее откажется. Это ж ломает целую стратегию, а не просто регулярно слетающие европейские прошивки.
К этому моменту Путин и российские пропагандисты потратили кучу сил, рассказывая, что Зеленский нелегитимен, поэтому Путину с ним встречаться не по чину.
То есть Путин по логике должен отбрыкиваться от встречи, а Трамп из-за этого злиться.
Видимо, такой и был расчет - перебросить "горячую картошку" Путину, чтобы Трамп наседал на него, требуя контретику о встрече, а не на Украину, угрожая остановить военную помощь и предоставление разведданных.
Угроз в адрес Украины нет, так что программа-минимум Зеленским и европейцами выполнена.
Итого. Сколько продержится очередная прошивка Трампа, мы не знаем, но похоже, что вчера была проведена ювелирная работа по максимизации хорошего и минимизации плохого.