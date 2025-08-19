Пока Зеленский, Трамп и лидеры Европы и НАТО работают ради достижения мира, Москва продолжает делать все вопреки миру, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал очередную ночную атаку России по Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Президенты Зеленский и Трамп при участии лидеров Европы и НАТО упорно работали в Вашингтоне ради достижения мира, Москва продолжала делать все вопреки миру: наносила новые удары и разрушения", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что в течение ночи РФ запустила по Украине 270 дронов, а также баллистические и крылатые ракеты. Пострадала, в частности, энергетическая инфраструктура, были ранены гражданские люди.

"Это еще раз доказывает, насколько важно прекратить убийства, достичь устойчивого мира и обеспечить надежные гарантии безопасности.



В этом смысле предстоящая встреча лидеров Украины, США и России может привести к прорыву на пути к миру. Мы благодарны Соединенным Штатам и Президенту Трампу за миротворческие усилия", - добавил Сибига.

Напомним, в ночь на 19 августа российские захватчики атаковали Украину 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 5 баллистическими ракетами Искандер-М и 5 крылатыми ракетами Х-101.