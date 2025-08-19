РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 175 7

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины

удар по Полтавской области

В ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на энергетические объекты Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате ударов возникли масштабные пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Несколько десятков дронов атаковали один из объектов газотранспортной системы Украины, повредив наземную инфраструктуру. Специалисты уже проводят техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба.

Последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.

Как отмечают в Минэнерго, враг продолжает системные террористические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что является прямым нарушением международного гуманитарного права. С марта 2025 года зафиксировано более 2,9 тысячи атак. Министерство призывает международное сообщество усилить санкционное давление на государство-агрессор и предоставить Украине дополнительную поддержку для защиты критической инфраструктуры.

Напомним, ночью враг российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Враг применил ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под российским ударом оказались Кременчуг и Лубны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: пятеро погибших и восемь раненых, разрушениям подверглись 47 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кременчуг (376) Лубны (17) обстрел (29065) Минэнерго (375) Полтавская область (1246) Кременчугский район (43) Лубенский район (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На одному з шахедів був напис "За Крим", ці підари, віджали наш Крим і за це нас обстрілюють? Точно країна 1984!
показать весь комментарий
19.08.2025 11:40 Ответить
Ну так а чому наша Фламінго не б'є по рашистським електростанціям? Невже ви не розумієте що чим більше Україна виглядатиме побитою тим більше Тампон буде на нас тиснути і пропонувати ***** більші відкати.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:41 Ответить
ті фламінги існують лише на експозиційних картонках (макетах).
показать весь комментарий
19.08.2025 11:46 Ответить
Тому що немає ніяких фламінго. Є 10-30 кг дрони, які можуть підірвати резервуар з паливом, після чого російський НПЗ закриється на ремонт на місяць. В той час як російські дрони і ракети можуть знищувати український газовидобуток і ТЕЦ без можливості відновлення.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:52 Ответить
Рашисти знищили в Україні вже всі ТЕС і весь газовидобуток, так що хватить нас лякати. Тепер наша черга їбашити московських виродків по всії фронтах.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:54 Ответить
https://t.me/dmytro_chekalkyn/3948 «Потужні» ракеты zеленского: от «Трембиты» до «Фламинго»
Вся эта «сенсация продержалась полчаса. Потом оказалось, что «Фламинго» - это британский выставочный макет FP-5, привезённый в Дубай, который в глаза конвейера не видел.
За три года войны собрал целый зверинец «вундерваффе»:
🐖«Трембіта» (2023) - пукалка на бензине. Улетела в небытие быстрее, чем бензин с заправки.
🐖«Пекло» (2024) - zеленский с пафосом объявил о «боевых испытаниях». Итог: ни одной подтверждённой ракеты. Разве что «Пекло» для бюджета.
🐖«Паляниця» (2024) - гордость ко Дню Независимости. Тоже куда-то испарилась.
🐖«Рута» (2024) - засекреченная настолько, что о ней никто никогда ничего не узнал.
🐖«Барс» (2025) - дальность до 800 км. Прошло полгода - ни слуху, ни духу. «Барс» ********* с бюджетами в Эмираты!
🐖«Безымянная баллистическая» - была, но как в анекдоте: «не сохранилась».
Итог: все ракеты zюзи живут ровно до того момента, пока кто-то не открывает поисковик браузера.
У zеленского появляются новые ролики, у Украины - новые кладбища.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:02 Ответить
Я утром выехал не мог сначала понять туча или или задымление весь горизонт затянуло.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:54 Ответить
 
 