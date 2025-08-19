Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины

В ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на энергетические объекты Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате ударов возникли масштабные пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Несколько десятков дронов атаковали один из объектов газотранспортной системы Украины, повредив наземную инфраструктуру. Специалисты уже проводят техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба.

Последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.

Как отмечают в Минэнерго, враг продолжает системные террористические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что является прямым нарушением международного гуманитарного права. С марта 2025 года зафиксировано более 2,9 тысячи атак. Министерство призывает международное сообщество усилить санкционное давление на государство-агрессор и предоставить Украине дополнительную поддержку для защиты критической инфраструктуры.

Напомним, ночью враг российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Враг применил ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под российским ударом оказались Кременчуг и Лубны.

