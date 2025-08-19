РУС
Новости Удар россиян по Полтавщине
3 033 12

Враг ночью массированно атаковал Полтавскую область: взрывы раздавались в Кременчуге и Лубнах

Комбинированная атака на Полтавскую область

В течение ночи российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Враг применил ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владимир Когут.

"Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора", - говорится в сообщении.

В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки.

"К счастью, обошлось без жертв", - добавил Когут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шесть человек травмированы в результате российских обстрелов Херсонщины

Автор: 

Кременчуг (375) Лубны (15) обстрел (29050) Полтавская область (1246) Кременчугский район (43) Лубенский район (12)
Топ комментарии
+3
Обидві сторони біжать, аж спотикаються в сторону миру. Будемо з руськими падлами воювати ще довго і нудно.
19.08.2025 07:31 Ответить
+2
ми бомбили Сталінград
19.08.2025 07:40 Ответить
+1
Що полетіло в "атветку"?
19.08.2025 07:28 Ответить
Що полетіло в "атветку"?
19.08.2025 07:28 Ответить
Обидві сторони біжать, аж спотикаються в сторону миру. Будемо з руськими падлами воювати ще довго і нудно.
19.08.2025 07:31 Ответить
рудий дав 2 тижні на войнушку !
19.08.2025 07:37 Ответить
Он эти 2 тижня уже пол года дает
19.08.2025 07:39 Ответить
Починай рахувати...
19.08.2025 07:39 Ответить
Раз ,пуйло 3,14дораз !
19.08.2025 07:42 Ответить
Васю,ти притомний?Українці куди мають бігти,дурню?
19.08.2025 07:38 Ответить
Навчись читати і розуміти приказки грамотєй?
19.08.2025 08:48 Ответить
ми бомбили Сталінград
19.08.2025 07:40 Ответить
Ключ з Фламінгів полетів
19.08.2025 09:02 Ответить
тіки ця падаль гайне за кордон - ******** нещадно.Кременчук цілу ніч гатили.
19.08.2025 07:38 Ответить
Є чим гатити..
19.08.2025 07:42 Ответить
 
 