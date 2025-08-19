Враг ночью массированно атаковал Полтавскую область: взрывы раздавались в Кременчуге и Лубнах

В течение ночи российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Враг применил ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владимир Когут.

"Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора", - говорится в сообщении.

В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки.

"К счастью, обошлось без жертв", - добавил Когут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шесть человек травмированы в результате российских обстрелов Херсонщины