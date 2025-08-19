Враг ночью массированно атаковал Полтавскую область: взрывы раздавались в Кременчуге и Лубнах
В течение ночи российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Враг применил ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владимир Когут.
"Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора", - говорится в сообщении.
В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки.
"К счастью, обошлось без жертв", - добавил Когут.
Топ комментарии
+3 Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий19.08.2025 07:31 Ответить Ссылка
+2 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий19.08.2025 07:40 Ответить Ссылка
+1 Николай Водяной #551433
показать весь комментарий19.08.2025 07:28 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий19.08.2025 07:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий19.08.2025 07:31 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий19.08.2025 07:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #592813
показать весь комментарий19.08.2025 07:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий19.08.2025 07:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий19.08.2025 07:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий19.08.2025 07:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий19.08.2025 08:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий19.08.2025 07:40 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
tanix pristavka
показать весь комментарий19.08.2025 09:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ЭндиСтар
показать весь комментарий19.08.2025 07:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий19.08.2025 07:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль