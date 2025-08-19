Ворог вночі масовано атакував Полтавщину: вибухи лунали у Кременчуці та Лубнах
Протягом ночі російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Володимир Когут.
"Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору", - йдеться в повідомленні.
У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки.
"На щастя, обійшлося без жертв", - додав Когут.
