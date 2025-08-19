УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10081 відвідувач онлайн
Новини Удар росіян по Полтавщині
1 394 10

Ворог вночі масовано атакував Полтавщину: вибухи лунали у Кременчуці та Лубнах

Небо над Кременчуком 19 серпня

Протягом ночі російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Володимир Когут.

"Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору",  - йдеться в повідомленні.

У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки.

"На щастя, обійшлося без жертв", - додав Когут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шестеро людей травмовані внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Автор: 

Кременчук (319) Лубни (12) обстріл (30375) Полтавська область (1205) Кременчуцький район (43) Лубенський район (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Обидві сторони біжать, аж спотикаються в сторону миру. Будемо з руськими падлами воювати ще довго і нудно.
показати весь коментар
19.08.2025 07:31 Відповісти
+1
Що полетіло в "атветку"?
показати весь коментар
19.08.2025 07:28 Відповісти
+1
Он эти 2 тижня уже пол года дает
показати весь коментар
19.08.2025 07:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що полетіло в "атветку"?
показати весь коментар
19.08.2025 07:28 Відповісти
Обидві сторони біжать, аж спотикаються в сторону миру. Будемо з руськими падлами воювати ще довго і нудно.
показати весь коментар
19.08.2025 07:31 Відповісти
рудий дав 2 тижні на войнушку !
показати весь коментар
19.08.2025 07:37 Відповісти
Он эти 2 тижня уже пол года дает
показати весь коментар
19.08.2025 07:39 Відповісти
Починай рахувати...
показати весь коментар
19.08.2025 07:39 Відповісти
Раз ,пуйло 3,14дораз !
показати весь коментар
19.08.2025 07:42 Відповісти
Васю,ти притомний?Українці куди мають бігти,дурню?
показати весь коментар
19.08.2025 07:38 Відповісти
ми бомбили Сталінград
показати весь коментар
19.08.2025 07:40 Відповісти
тіки ця падаль гайне за кордон - ******** нещадно.Кременчук цілу ніч гатили.
показати весь коментар
19.08.2025 07:38 Відповісти
Є чим гатити..
показати весь коментар
19.08.2025 07:42 Відповісти
 
 