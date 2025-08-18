УКР
Шестеро людей травмовані внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Обстріли Херсонщини 11 серпня

18 серпня на Херсонщині шестеро людей травмовані внаслідок російських обстрілів - розпочато провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, протягом 18 серпня 2025 року військові армії рф били по населених пунктах Херсонщини з артилерії, а також за допомогою БпЛА.

Станом на 17:00 відомо про шістьох травмованих цивільних.

  • окупанти спрямували FPV-дрони на цивільні автомобілі у Білозерці та на трасі поблизу Томиної Балки. Постраждало троє чоловіків
  • одна людина дістала поранень внаслідок скидання вибухівки з БпЛА на одну з вулиць Антонівки
  •  двоє людей травмувалися через наслідки артилерійських обстрілів Херсона та Білозерки.

Також пошкоджено приватні будинки, заклад системи охорони здоров’я, комунальний об’єкт, автотранспорт.

