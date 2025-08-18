Шестеро людей травмовані внаслідок російських обстрілів Херсонщини
18 серпня на Херсонщині шестеро людей травмовані внаслідок російських обстрілів - розпочато провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Херсонської області.
За даними слідства, протягом 18 серпня 2025 року військові армії рф били по населених пунктах Херсонщини з артилерії, а також за допомогою БпЛА.
Станом на 17:00 відомо про шістьох травмованих цивільних.
- окупанти спрямували FPV-дрони на цивільні автомобілі у Білозерці та на трасі поблизу Томиної Балки. Постраждало троє чоловіків
- одна людина дістала поранень внаслідок скидання вибухівки з БпЛА на одну з вулиць Антонівки
- двоє людей травмувалися через наслідки артилерійських обстрілів Херсона та Білозерки.
Також пошкоджено приватні будинки, заклад системи охорони здоров’я, комунальний об’єкт, автотранспорт.
