Найближчим часом суттєвих наступальних дій РФ на Придніпровському напрямку не буде, - Сирський

Чи є загроза наступу РФ на Херсон Що каже Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі війська РФ не готуються до масштабного наступу на Херсон, проте загроза зберігається.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський зазначив, що у напрямку Херсону ворог зосереджує дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів.

"Там росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні і в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом там (на Придніпровському напрямку) суттєвих наступальних дій не буде", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що загроза наступу на Херсон "завжди існує, і не треба її скидати з рахунків".

Херсон (3565) Сирський Олександр (712) Херсонська область (6112) Херсонський район (528)
