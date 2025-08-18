Найближчим часом суттєвих наступальних дій РФ на Придніпровському напрямку не буде, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі війська РФ не готуються до масштабного наступу на Херсон, проте загроза зберігається.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Сирський зазначив, що у напрямку Херсону ворог зосереджує дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів.
"Там росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні і в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом там (на Придніпровському напрямку) суттєвих наступальних дій не буде", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Він додав, що загроза наступу на Херсон "завжди існує, і не треба її скидати з рахунків".
Топ коментарі
+1 Fox Fox #573921
показати весь коментар18.08.2025 11:23 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ярослав Кийко
показати весь коментар18.08.2025 11:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Василь Довганенко #609187
показати весь коментар18.08.2025 11:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар18.08.2025 11:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар18.08.2025 11:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар18.08.2025 11:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар18.08.2025 11:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Серж #611596
показати весь коментар18.08.2025 11:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар18.08.2025 11:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Декапольцев
показати весь коментар18.08.2025 12:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль