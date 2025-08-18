Найближчим часом суттєвих наступальних дій РФ на Придніпровському напрямку не буде, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі війська РФ не готуються до масштабного наступу на Херсон, проте загроза зберігається.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський зазначив, що у напрямку Херсону ворог зосереджує дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів.

"Там росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні і в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом там (на Придніпровському напрямку) суттєвих наступальних дій не буде", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що загроза наступу на Херсон "завжди існує, і не треба її скидати з рахунків".

