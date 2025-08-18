РУС
Новости Бои на Херсонщине
В ближайшее время существенных наступательных действий РФ на Приднепровском направлении не будет, - Сырский

Есть ли угроза наступления РФ на Херсон Что говорит Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас войска РФ не готовятся к масштабному наступлению на Херсон, однако угроза сохраняется.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский отметил, что в направлении Херсона враг сосредотачивает действия, в основном, в островной зоне и в районе мостов.

"Там россияне проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время они перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время там (на Приднепровском направлении) существенных наступательных действий не будет", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что угроза наступления на Херсон "всегда существует, и не надо ее сбрасывать со счетов".

Также читайте: Путин, скорее, хочет не выиграть время - он хочет захватить большую территорию, - Сырский

Херсон (3018) Александр Сырский (692) Херсонская область (5116) Херсонский район (519)
А тим часом на запорізькому напрямку...
Байдарок мокші ще не наклеїли?
Кацапи знущаються над опущеними США як тільки можуть.
https://t.me/voynareal/120423 🚨 Оце поворот! Російські військові з американським (!) прапором пішли на штурм позицій ЗСУ При Байдені такого не було
Дуже багато Сирського. До дощу?
значить будуть розміновувати та шатли запускати.
А на Теткіно коли наш контранступ?
гоп стоп , поворот ,їдемо на Тьоткіно
