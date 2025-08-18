Авіація ЗСУ за рік знищила понад 3200 "шахедів", - Сирський

З серпня 2024 року гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, збили понад 3200 російських дронів типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Для нас у пріоритеті все, що стосується дронів, які працюють як перехоплювачі для боротьби з ворожими ударними БПЛА. І в нас є багато вражаючих результатів, яких ми досягли за допомогою наших морських платформ", - сказав він.

За його словами, українські оборонці активно розвивають протиповітряну оборону, шляхом збільшення кількості систем з високотехнологічним обладнанням.

"Дуже добре себе зарекомендувала армійська авіація: гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, показують велику ефективність. З серпня минулого року по серпень цього року вони збили понад 3200 дронів типу "шахед" - це вражаючі цифри", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що Сили оборони також використовують легкомоторну авіацію.

"У нас є плани з подальшого нарощування її використання у складі армійської авіації. Ми використовуємо, звичайно, зенітно-ракетні війська. І перспективний напрямок - це дрони-перехоплювачі. Тут у нас багато розробок, які можуть спокійно конкурувати з такими відомими фірмами, як Merops", - сказав Олександр Сирський.

