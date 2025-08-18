Потрібно постійно готуватися до війни. Навіть якщо будуть переговори або гарантії, загроза не зникне, - Сирський
Навіть у разі припинення вогню чи "заморозки" війни ворог зможе швидко відновити сили. Україна має постійно підвищувати боєздатність армії, враховувати уроки війни та готуватися до можливого продовження агресії Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
"Я вірю у мудрість та професійність наших дипломатів. Та попри всі майбутні гарантії, на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження Росією або розв'язання нею нової", - зазначив Сирський.
Він наголосив, що навіть у разі укладення миру чи замороження війни Україна повинна постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та висновки після детального аналізу, створювати найсучаснішу, найпотужнішу, високотехнологічну армію.
"Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко. Наша країна не має забути уроки цієї війни. Потрібно бути готовим до того, що війна може продовжитись у будь-який час. Тому що загроза залишиться. Тому що ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну", - додав Сирський.
Та нагадав, як ворог використав "травневе" перемир'я: банально підтягнув артилерію, свої підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого він не міг зробити, коли велися активні бойові дії, перегрупував свої війська і відразу почав активні наступальні дії.
При цьому Сирський відмітив, що заяви росіян, що вони можуть ще три, п'ять, десять років воювати, вважає бравадою.
