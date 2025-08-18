УКР
812 18

Потрібно постійно готуватися до війни. Навіть якщо будуть переговори або гарантії, загроза не зникне, - Сирський

Сирський про дії України після війни

Навіть у разі припинення вогню чи "заморозки" війни ворог зможе швидко відновити сили. Україна має постійно підвищувати боєздатність армії, враховувати уроки війни та готуватися до можливого продовження агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Я вірю у мудрість та професійність наших дипломатів. Та попри всі майбутні гарантії, на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження Росією або розв'язання нею нової",  - зазначив Сирський.

Він наголосив, що навіть у разі укладення миру чи замороження війни Україна повинна постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та висновки після детального аналізу, створювати найсучаснішу, найпотужнішу, високотехнологічну армію. 

"Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко. Наша країна не має забути уроки цієї війни. Потрібно бути готовим до того, що війна може продовжитись у будь-який час. Тому що загроза залишиться. Тому що ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну", - додав Сирський.

Та нагадав, як ворог використав  "травневе" перемир'я: банально підтягнув артилерію, свої підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого він не міг зробити, коли велися активні бойові дії, перегрупував свої війська і відразу почав активні наступальні дії.

При цьому Сирський відмітив,  що заяви росіян, що вони можуть ще три, п'ять, десять років воювати, вважає бравадою.

Сирський Олександр війна в Україні
Топ коментарі
+4
да, и генералы должны быть не мясниками, а профи.
показати весь коментар
18.08.2025 09:40 Відповісти
Дефенсе експрес -серйозний портал, написав про серійне виробництво Фламінго, українських крилатих ракет дальністю 3000 км, боєголовка 1 тонна. Якщо правда, скоро дізнаємося.
показати весь коментар
18.08.2025 09:44 Відповісти
Звідки вони це знають?
Хто злив ім цю інфу?
показати весь коментар
18.08.2025 09:47 Відповісти
Набери на Гуглі Дефенсе експрес . Коли сайт відкриється в розділі Зброя почитаєш про Фламінго. Удачі вам.
показати весь коментар
18.08.2025 09:51 Відповісти
Я ж не питав де, бо ви це написали, я спитав звідки та хто.
показати весь коментар
18.08.2025 09:55 Відповісти
Ось звідки:
Фото оприлюднив фотожурналіст Єфрем Лукацький, в себе на Facebook. Оприлюднено вчасно. Для тих, хто каже, що в України немає карт.

Ракети, як заявлене, виробляють на території України в засекреченій локації.

Крилата ракета «Фламінго» конструкцією і заявленими характеристиками трохи схожа на концепт ракети FP-5 компанії «Milanion Group»

І, якщо, крім дальності 3000 км, у «Фламінго» та FP-5 також збігаються й інші ТТХ, то вона може нести на таку відстань бойову частину масою в 1000 кг зі швидкістю, близькою до надзвукової.

показати весь коментар
18.08.2025 10:05 Відповісти
Більше схоже на радянський бпла Ту-143...
показати весь коментар
18.08.2025 10:07 Відповісти
Нептун тоже делают серийно.
Только результатов не видно)))

ЗЕленые все что угодно народу сунуть могут.
показати весь коментар
18.08.2025 10:26 Відповісти
Ватамну бомбу треба робити
показати весь коментар
18.08.2025 09:41 Відповісти
Готуватися до війни з рашкою треба, але не під проводом коломойсько-кацапських щурів.
показати весь коментар
18.08.2025 09:44 Відповісти
Ви це не нам говорить а Zе та Слугам *****, бо ми вде ьачили як вони під час війни готувались до війни, гниди паскудні.
показати весь коментар
18.08.2025 09:46 Відповісти
Бо гарантії будуть такі ж надійні як будапештський меморандум...
показати весь коментар
18.08.2025 09:48 Відповісти
Вам ,кацапи, видніше.
показати весь коментар
18.08.2025 10:00 Відповісти
перед нападом 22 року було- на ЗСУ кошт не виділятимуть, тому що на дороги не вистачить грошей. зеідіоти, скажіть, що я сбрехав.
показати весь коментар
18.08.2025 10:04 Відповісти
пан не хоче холопів відпускати на волю - яка новина. Про контрактну армію нічого не сказав
показати весь коментар
18.08.2025 10:05 Відповісти
Кремлівський агент сирок - оманський план виконується без перешкод!!!
показати весь коментар
18.08.2025 10:06 Відповісти
Сирок вірить в "мудрість і професійність наших дипломатів"? Ну це вже діагноз. Мільйони притомних українців не вірять. В часи "політпризначенців" дипломатії в її класичному розумінні більше не існує. У нас це "сінекура" для "своїх" і форма "почесної відставки" для підвищення пенсії. Дипломатією у нас переважно займаються профани які ладні виконувати будь які накази керівників. Проблема в тому що вони ладні "виконувати посадові обовязки" але не вміють працювати. Ну от не тому вчились, не там і не у тих...
показати весь коментар
18.08.2025 10:08 Відповісти
Сирському дуже далеко до Залужного!!!
показати весь коментар
18.08.2025 10:15 Відповісти
 
 