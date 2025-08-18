РУС
Нужно постоянно готовиться к войне. Даже если будут переговоры или гарантии, угроза не исчезнет, - Сырский.

Сырский о действиях Украины после войны

Даже в случае прекращения огня или "заморозки" войны враг сможет быстро восстановить силы. Украина должна постоянно повышать боеспособность армии, учитывать уроки войны и готовиться к возможному продолжению агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский.

"Я верю в мудрость и профессионализм наших дипломатов. Но несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению Россией или развязыванию ею новой", - отметил Сырский.

Он отметил, что даже в случае заключения мира или замораживания войны Украина должна постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и выводы после детального анализа, создавать современную, мощную, высокотехнологичную армию.

"Я думаю, что враг сможет восстановиться очень быстро. Наша страна не должна забыть уроки этой войны. Нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину", - добавил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готовит активные наступления на Покровском и Запорожском направлениях, - Сырский

И напомнил, как враг использовал "майское" перемирие: банально подтянул артиллерию, свои подразделения беспилотных систем к переднему краю, чего он не мог сделать, когда велись активные боевые действия, перегруппировал свои войска и сразу начал активные наступательные действия.

При этом Сырский отметил, что заявления россиян, что они могут еще три, пять, десять лет воевать, считает бравадой.

Автор: 

Александр Сырский (692) война в Украине (5716)
Топ комментарии
+7
да, и генералы должны быть не мясниками, а профи.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:40 Ответить
+5
Готуватися до війни з рашкою треба, але не під проводом коломойсько-кацапських щурів.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:44 Ответить
+3
Дефенсе експрес -серйозний портал, написав про серійне виробництво Фламінго, українських крилатих ракет дальністю 3000 км, боєголовка 1 тонна. Якщо правда, скоро дізнаємося.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
да, и генералы должны быть не мясниками, а профи.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:40 Ответить
Дефенсе експрес -серйозний портал, написав про серійне виробництво Фламінго, українських крилатих ракет дальністю 3000 км, боєголовка 1 тонна. Якщо правда, скоро дізнаємося.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:44 Ответить
Звідки вони це знають?
Хто злив ім цю інфу?
показать весь комментарий
18.08.2025 09:47 Ответить
Набери на Гуглі Дефенсе експрес . Коли сайт відкриється в розділі Зброя почитаєш про Фламінго. Удачі вам.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:51 Ответить
Я ж не питав де, бо ви це написали, я спитав звідки та хто.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:55 Ответить
Ось звідки:
Фото оприлюднив фотожурналіст Єфрем Лукацький, в себе на Facebook. Оприлюднено вчасно. Для тих, хто каже, що в України немає карт.

Ракети, як заявлене, виробляють на території України в засекреченій локації.

Крилата ракета «Фламінго» конструкцією і заявленими характеристиками трохи схожа на концепт ракети FP-5 компанії «Milanion Group»

І, якщо, крім дальності 3000 км, у «Фламінго» та FP-5 також збігаються й інші ТТХ, то вона може нести на таку відстань бойову частину масою в 1000 кг зі швидкістю, близькою до надзвукової.

показать весь комментарий
18.08.2025 10:05 Ответить
Більше схоже на радянський бпла Ту-143...
показать весь комментарий
18.08.2025 10:07 Ответить
Інша справа. Дякую.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:55 Ответить
Нептун тоже делают серийно.
Только результатов не видно)))

ЗЕленые все что угодно народу сунуть могут.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:26 Ответить
Ватамну бомбу треба робити
показать весь комментарий
18.08.2025 09:41 Ответить
Готуватися до війни з рашкою треба, але не під проводом коломойсько-кацапських щурів.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:44 Ответить
Ви це не нам говорить а Zе та Слугам *****, бо ми вде ьачили як вони під час війни готувались до війни, гниди паскудні.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:46 Ответить
Бо гарантії будуть такі ж надійні як будапештський меморандум...
показать весь комментарий
18.08.2025 09:48 Ответить
Вам ,кацапи, видніше.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:00 Ответить
перед нападом 22 року було- на ЗСУ кошт не виділятимуть, тому що на дороги не вистачить грошей. зеідіоти, скажіть, що я сбрехав.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:04 Ответить
пан не хоче холопів відпускати на волю - яка новина. Про контрактну армію нічого не сказав
показать весь комментарий
18.08.2025 10:05 Ответить
Кремлівський агент сирок - оманський план виконується без перешкод!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:06 Ответить
Сирок вірить в "мудрість і професійність наших дипломатів"? Ну це вже діагноз. Мільйони притомних українців не вірять. В часи "політпризначенців" дипломатії в її класичному розумінні більше не існує. У нас це "сінекура" для "своїх" і форма "почесної відставки" для підвищення пенсії. Дипломатією у нас переважно займаються профани які ладні виконувати будь які накази керівників. Проблема в тому що вони ладні "виконувати посадові обовязки" але не вміють працювати. Ну от не тому вчились, не там і не у тих...
показать весь комментарий
18.08.2025 10:08 Ответить
Сирському дуже далеко до Залужного!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:15 Ответить
Для сирка і ко закінчення війни смерті подібно, хто ж буде рабів на добову поставку їм поставляти?!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:30 Ответить
чому ж ви не готувались в 2021 році ?
показать весь комментарий
18.08.2025 10:32 Ответить
Готувались, знищуючи, наприклад, ракетні програми. Ось тільки, щось у зелених зрадників пішло не так!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:52 Ответить
готуватись треба було після Тузли .
показать весь комментарий
18.08.2025 11:12 Ответить
Кому це москальське гівно головнокомандуючий?
показать весь комментарий
18.08.2025 10:43 Ответить
Основною підготовкою до війни - є знищення зрадників в середині України
показать весь комментарий
18.08.2025 10:43 Ответить
 
 