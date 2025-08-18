Нужно постоянно готовиться к войне. Даже если будут переговоры или гарантии, угроза не исчезнет, - Сырский.

Даже в случае прекращения огня или "заморозки" войны враг сможет быстро восстановить силы. Украина должна постоянно повышать боеспособность армии, учитывать уроки войны и готовиться к возможному продолжению агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский.

"Я верю в мудрость и профессионализм наших дипломатов. Но несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению Россией или развязыванию ею новой", - отметил Сырский.

Он отметил, что даже в случае заключения мира или замораживания войны Украина должна постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и выводы после детального анализа, создавать современную, мощную, высокотехнологичную армию.

"Я думаю, что враг сможет восстановиться очень быстро. Наша страна не должна забыть уроки этой войны. Нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину", - добавил Сырский.

И напомнил, как враг использовал "майское" перемирие: банально подтянул артиллерию, свои подразделения беспилотных систем к переднему краю, чего он не мог сделать, когда велись активные боевые действия, перегруппировал свои войска и сразу начал активные наступательные действия.

При этом Сырский отметил, что заявления россиян, что они могут еще три, пять, десять лет воевать, считает бравадой.