Нужно постоянно готовиться к войне. Даже если будут переговоры или гарантии, угроза не исчезнет, - Сырский.
Даже в случае прекращения огня или "заморозки" войны враг сможет быстро восстановить силы. Украина должна постоянно повышать боеспособность армии, учитывать уроки войны и готовиться к возможному продолжению агрессии России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский.
"Я верю в мудрость и профессионализм наших дипломатов. Но несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению Россией или развязыванию ею новой", - отметил Сырский.
Он отметил, что даже в случае заключения мира или замораживания войны Украина должна постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и выводы после детального анализа, создавать современную, мощную, высокотехнологичную армию.
"Я думаю, что враг сможет восстановиться очень быстро. Наша страна не должна забыть уроки этой войны. Нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину", - добавил Сырский.
И напомнил, как враг использовал "майское" перемирие: банально подтянул артиллерию, свои подразделения беспилотных систем к переднему краю, чего он не мог сделать, когда велись активные боевые действия, перегруппировал свои войска и сразу начал активные наступательные действия.
При этом Сырский отметил, что заявления россиян, что они могут еще три, пять, десять лет воевать, считает бравадой.
Хто злив ім цю інфу?
Фото оприлюднив фотожурналіст Єфрем Лукацький, в себе на Facebook. Оприлюднено вчасно. Для тих, хто каже, що в України немає карт.
Ракети, як заявлене, виробляють на території України в засекреченій локації.
Крилата ракета «Фламінго» конструкцією і заявленими характеристиками трохи схожа на концепт ракети FP-5 компанії «Milanion Group»
І, якщо, крім дальності 3000 км, у «Фламінго» та FP-5 також збігаються й інші ТТХ, то вона може нести на таку відстань бойову частину масою в 1000 кг зі швидкістю, близькою до надзвукової.
Только результатов не видно)))
ЗЕленые все что угодно народу сунуть могут.