РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11023 посетителя онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевіе действия на Запорожье
1 892 16

Россия готовит активные наступления на Покровском и Запорожском направлениях, - Сырский

Сырский о ситуации на Покровском и Запорожском направлениях

Враг сейчас проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях: Покровском и Запорожском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский.

"Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России", - сказал он.

Сырский назвал два направления, на которых враг накапливает свои силы.

"Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - пояснил главнокомандующий.

Несмотря на то, что сейчас на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности, оккупанты пытаются нанести мощный удар, который планировался еще год назад.

"Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы", - добавил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении враг пытается наступать малыми штурмовыми группами, но все попытки россиян останавливают еще на подходах, - 25 ОПДБр

Главнокомандующий напомнил, что россияне перебрасывали войска из Запорожской области в Курскую область, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

Относительно целей врага на этом направлении, Сырский отметил:

"Цель - прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно - вся область".

Главнокомандующий также отметил, что Россия не ограничивается только двумя направлениями. И хотя на ближайшее время в приоритете Запорожское и Покровское направления, враг продолжает атаковать на Новопавловском, активно ведутся действия на Лиманском направлении

"Там также россияне пытаются достичь успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб", - подытожил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись возле Григорьевки и Воскресенки в Донецкой области и Темировки в Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

боевые действия (4735) Александр Сырский (692) война в Украине (5716)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
У вови в голові вава.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:26 Ответить
+7
Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани

Щось я вже заплутався... Раніше ж говорили, що ця "геніальна операція" зірвала наступ на Суми і Харків.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:37 Ответить
+5
Оце і є суть мирних перемовин РФ

- закріпитись на територіях
- укріпитись в військовій силі
- лізти по сантиметру далі

Вони так роблять завжди і зупиняє їх лише коли зникає їх держава. Це єдина можливість зупинити їх
показать весь комментарий
18.08.2025 09:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так а як же мир в голові в вови?
показать весь комментарий
18.08.2025 09:25 Ответить
У вови в голові вава.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:26 Ответить
Знову відмазки про Курську авантюру.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:29 Ответить
Курськ можливо і був би дуже потрібен, як би його втримали до сьогодні
показать весь комментарий
18.08.2025 10:37 Ответить
Оце і є суть мирних перемовин РФ

- закріпитись на територіях
- укріпитись в військовій силі
- лізти по сантиметру далі

Вони так роблять завжди і зупиняє їх лише коли зникає їх держава. Це єдина можливість зупинити їх
показать весь комментарий
18.08.2025 09:31 Ответить
Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани

Щось я вже заплутався... Раніше ж говорили, що ця "геніальна операція" зірвала наступ на Суми і Харків.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:37 Ответить
Ну так був би наступ раніше
показать весь комментарий
18.08.2025 11:15 Ответить
Бийте по нпз рашки кожну ніч і буде порядок.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:01 Ответить
"...Курська операція зірвала їхні плани"?

То що , чекаємо на Білгородську чи Тамбовську операцію?

Щоб Путло Погане ще швидше просувалось в Україні , як ВОНО поперло на Донбасі , коли Сирський перекинув кращі бригади на Курську АВАНТЮРУ?!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:03 Ответить
Курськ у військовому відношенні був непотрібен. Алеиу політичному, як би його втримали, а не дали знищити логістику, був би зараз дуже потрібен.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:39 Ответить
а бенин Оманский Нарик , что готовит??? выполнение Оманских договорняков...
показать весь комментарий
18.08.2025 10:07 Ответить
Сирок зливає Україну за оманським планом. Гнида знешкодила елітні підрозділи на курщині!! Нам терміново потрібен Залужний!!!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:09 Ответить
ТО ви вже опреділіться - він у нас непридатний до служби, чи такий же, як і ті прокурори що поробили собі довідки про непридатність??????
показать весь комментарий
18.08.2025 10:51 Ответить
А у тебе там жодного укріпрайону. Скіки оце знищення українців буде продовжуватись - обрали уродів-крвожерів і пілять підтирмка 50-60%. Дібіли зелені.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:42 Ответить
,,,та ну накуй???згідно 3,14здьожі "зелених зрадників" основна маса добре підготовлених рашистських війск вже давно була відтягнута на Курський напрямок....
показать весь комментарий
18.08.2025 10:52 Ответить
 
 