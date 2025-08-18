Россия готовит активные наступления на Покровском и Запорожском направлениях, - Сырский

Враг сейчас проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях: Покровском и Запорожском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский.

"Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России", - сказал он.

Сырский назвал два направления, на которых враг накапливает свои силы.

"Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - пояснил главнокомандующий.

Несмотря на то, что сейчас на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности, оккупанты пытаются нанести мощный удар, который планировался еще год назад.

"Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы", - добавил Сырский.

Главнокомандующий напомнил, что россияне перебрасывали войска из Запорожской области в Курскую область, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

Относительно целей врага на этом направлении, Сырский отметил:

"Цель - прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно - вся область".

Главнокомандующий также отметил, что Россия не ограничивается только двумя направлениями. И хотя на ближайшее время в приоритете Запорожское и Покровское направления, враг продолжает атаковать на Новопавловском, активно ведутся действия на Лиманском направлении

"Там также россияне пытаются достичь успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб", - подытожил Сырский.

