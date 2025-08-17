На Покровском направлении враг пытается наступать малыми штурмовыми группами, но все попытки россиян останавливаются еще на подходах, - 25 ОПДБр

Россияне на Покровском направлении делают ставку на FPV-дроны и небольшие штурмовые группы, но украинские десантники останавливают все атаки еще на подходах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInfоrm, об этом рассказал главный сержант взвода беспилотных авиационных комплексов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с позывным Шеф.

"На нашем отрезке ответственности бригады враг пытается продвигаться, но все-все не удачно. Мы видим заранее и останавливаем", - отметил военный.

Он отметил, что тактика противника остается постоянной: небольшие пехотные группы пытаются прорвать оборону, однако каждый раз безуспешно. Россияне также активно используют FPV-дроны и аэроразведку.

"Они применяют как небольшие дроны, так и большие, типа "Вампиров". Некоторые модифицируют, чтобы продлить их время в воздухе. Это позволяет им вести разведку и пытаться поражать нашу технику. Но мы активно отражаем такие попытки", - рассказал "Шеф".

Сержант отметил, что применение украинских беспилотников позволяет сохранять жизни военных и наносить удары по противнику еще на подходах к позициям. При этом случаев сдачи российских военных в плен на данном участке фронта не зафиксировано.

