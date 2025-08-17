На Покровському напрямку ворог намагається наступати малими штурмовими групами, але всі спроби росіян зупиняють ще на підходах, - 25 ОПДБр

Росіяни на Покровському напрямку роблять ставку на FPV-дрони та невеликі штурмові групи, але українські десантники зупиняють усі атаки ще на підходах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInfоrm, про це розповів головний сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ЗСУ з позивним Шеф.

"На нашому відтинку відповідальності бригади ворог намагається просуватися, але все-все не вдало. Ми бачимо заздалегідь і зупиняємо", — зазначив військовий.

Він зазначив, що тактика противника залишається сталою: невеликі піхотні групи намагаються прорвати оборону, проте щоразу безуспішно. Росіяни також активно використовують FPV-дрони та аеророзвідку.

"Вони застосовують як невеликі дрони, так і більші, типу "Вампірів". Деякі модифікують, аби продовжити їхній час у повітрі. Це дозволяє їм вести розвідку і намагатися вражати нашу техніку. Але ми активно відбиваємо такі спроби", - розповів Шеф.

Сержант наголосив, що застосування українських безпілотників дозволяє зберігати життя військових та завдавати ударів по противнику ще на підходах до позицій. При цьому випадків здачі російських військових у полон на даній ділянці фронту не зафіксовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 100 тис. військових РФ перебуває на Покровському напрямку: частину знищено, але ворог підтягує сили, - ОСУВ "Дніпро"