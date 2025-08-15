Понад 100 тис. військових РФ перебуває на Покровському напрямку: частину знищено, але ворог підтягує сили, - ОСУВ "Дніпро"

Попри втрати ворог продовжує підтягувати живу силу на Покровський напрямок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Частина з них вибита, але вони справді підтягують війська. Тому зараз оцінити точно до тисячі (кількість російських військ, – Ред.), ну, певно, не вийде. Тим більше, що Покровський напрямок фактично зараз розійшовся на Покровський та Добропільський. Ну і плюс в нього активне перекидання військ з Новопавлівського. Оскільки для росіян це, в принципі, одна і та сама операційна зона. Тому станом на зараз будемо вважати, що їх десь та ж кількість – понад 100 тис. загалом. Це дуже велика цифра, як для такого масштабу, з нею на європейську країну "ходити", а не на один нещасний маленький Покровськ", – зазначив Трегубов.

За його словами, така кількість російських військових свідчить про важливість згаданого напрямку для росіян.