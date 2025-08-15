Более 100 тыс. военных РФ находится на Покровском направлении: часть уничтожена, но враг подтягивает силы, - ОСГВ "Днепр"

Несмотря на потери враг продолжает подтягивать живую силу на Покровское направление.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Часть из них выбита, но они действительно подтягивают войска. Поэтому сейчас оценить точно до тысячи (количество российских войск, - Ред.), ну, наверное, не получится. Тем более, что Покровское направление фактически сейчас разошлось на Покровское и Добропольское. Ну и плюс у него активная переброска войск из Новопавловского. Поскольку для россиян это, в принципе, одна и та же операционная зона. Поэтому по состоянию на сейчас будем считать, что их где-то то же количество - более 100 тыс. в целом. Это очень большая цифра, как для такого масштаба, с ней на европейскую страну "ходить", а не на один несчастный маленький Покровск", - отметил Трегубов.

По его словам, такое количество российских военных свидетельствует о важности упомянутого направления для россиян.