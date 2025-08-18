Росія готує активні наступи на Покровському та Запорізькому напрямках, - Сирський
Ворог наразі проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках: Покровському та Запорізькому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
"Ситуація на фронті наразі дійсно складна. Вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії", - сказав він.
Сирький назвав два напрямки, на яких ворог накопичує свої сили.
"Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - пояснив головнокомандувач.
Попри те, що зараз на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності, окупанти намагаються завдати потужного удару, що планувався ще рік тому.
"Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани", - додав Сирський.
Головнокомандувач нагадав, що росіяни перекидали війська із Запорізької області у Курщину, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію.
Щодо цілей ворога на цьому напрямку, Сирський зазначив:
"Мета - прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно - вся область".
Головнокомандувач також зазначив, що Росія не обмежується лише двома напрямками. І хоча на найближчий час в пріорітеті Запорізький і Покровський напрямки, ворог продовжує атакувати на Новопавлівському, активно ведуться дії на Лиманському напрямку
"Там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", - підсумував Сирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- закріпитись на територіях
- укріпитись в військовій силі
- лізти по сантиметру далі
Вони так роблять завжди і зупиняє їх лише коли зникає їх держава. Це єдина можливість зупинити їх
Щось я вже заплутався... Раніше ж говорили, що ця "геніальна операція" зірвала наступ на Суми і Харків.
То що , чекаємо на Білгородську чи Тамбовську операцію?
Щоб Путло Погане ще швидше просувалось в Україні , як ВОНО поперло на Донбасі , коли Сирський перекинув кращі бригади на Курську АВАНТЮРУ?!