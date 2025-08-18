УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10682 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Запорізькому напрямку
1 294 9

Росія готує активні наступи на Покровському та Запорізькому напрямках, - Сирський

Сирський ппро ситуація на Покровському та Запорізькому напрямках

Ворог наразі проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках: Покровському та Запорізькому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Ситуація на фронті наразі дійсно складна. Вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії", - сказав він.

Сирький назвав два напрямки, на яких ворог накопичує свої сили.

"Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - пояснив головнокомандувач.

Попри те, що зараз на  Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності, окупанти намагаються завдати  потужного удару, що планувався ще рік тому.

"Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани", - додав Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку ворог намагається наступати малими штурмовими групами, але всі спроби росіян зупиняють ще на підходах, - 25 ОПДБр

Головнокомандувач нагадав, що росіяни перекидали війська із Запорізької області у Курщину, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію.

Щодо цілей ворога на цьому напрямку, Сирський зазначив:

"Мета - прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно - вся область".

Головнокомандувач також зазначив,  що Росія не обмежується лише двома напрямками. І хоча на найближчий час в пріорітеті Запорізький і Покровський напрямки, ворог продовжує атакувати на Новопавлівському, активно ведуться дії на Лиманському напрямку

"Там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", - підсумував Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися біля Григорівки і Воскресенки на Донеччині та Темирівки на Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

бойові дії (4488) Сирський Олександр (712) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так а як же мир в голові в вови?
показати весь коментар
18.08.2025 09:25 Відповісти
У вови в голові вава.
показати весь коментар
18.08.2025 09:26 Відповісти
Знову відмазки про Курську авантюру.
показати весь коментар
18.08.2025 09:29 Відповісти
Оце і є суть мирних перемовин РФ

- закріпитись на територіях
- укріпитись в військовій силі
- лізти по сантиметру далі

Вони так роблять завжди і зупиняє їх лише коли зникає їх держава. Це єдина можливість зупинити їх
показати весь коментар
18.08.2025 09:31 Відповісти
Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани

Щось я вже заплутався... Раніше ж говорили, що ця "геніальна операція" зірвала наступ на Суми і Харків.
показати весь коментар
18.08.2025 09:37 Відповісти
Бийте по нпз рашки кожну ніч і буде порядок.
показати весь коментар
18.08.2025 10:01 Відповісти
"...Курська операція зірвала їхні плани"?

То що , чекаємо на Білгородську чи Тамбовську операцію?

Щоб Путло Погане ще швидше просувалось в Україні , як ВОНО поперло на Донбасі , коли Сирський перекинув кращі бригади на Курську АВАНТЮРУ?!
показати весь коментар
18.08.2025 10:03 Відповісти
а бенин Оманский Нарик , что готовит??? выполнение Оманских договорняков...
показати весь коментар
18.08.2025 10:07 Відповісти
Сирок зливає Україну за оманським планом. Гнида знешкодила елітні підрозділи на курщині!! Нам терміново потрібен Залужний!!!!!
показати весь коментар
18.08.2025 10:09 Відповісти
 
 