Росія готує активні наступи на Покровському та Запорізькому напрямках, - Сирський

Ворог наразі проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках: Покровському та Запорізькому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Ситуація на фронті наразі дійсно складна. Вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії", - сказав він.

Сирький назвав два напрямки, на яких ворог накопичує свої сили.

"Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - пояснив головнокомандувач.

Попри те, що зараз на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності, окупанти намагаються завдати потужного удару, що планувався ще рік тому.

"Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани", - додав Сирський.

Головнокомандувач нагадав, що росіяни перекидали війська із Запорізької області у Курщину, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію.

Щодо цілей ворога на цьому напрямку, Сирський зазначив:

"Мета - прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно - вся область".

Головнокомандувач також зазначив, що Росія не обмежується лише двома напрямками. І хоча на найближчий час в пріорітеті Запорізький і Покровський напрямки, ворог продовжує атакувати на Новопавлівському, активно ведуться дії на Лиманському напрямку

"Там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", - підсумував Сирський.

