УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10224 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на сході Бойові дії на Запорізькому напрямку
924 1

Рашисти просунулися біля Григорівки і Воскресенки на Донеччині та Темирівки на Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині та в Запорізькій області. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Григорівки, Воскресенки (Донецька обл.) та Темирівки (Запорізька обл.), - сказано в повідомленні.

мапа

мапа

мапа

Дивіться також: Ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Запорізька область (3963) Донецька область (9336) Бахмутський район (590) Волноваський район (342) Пологівський район (116) Григорівка (4) Воскресенка (9) Темирівка (4) DeepState (235)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як!??? Там під кожним кущем дронщик, у кожній ямі гармата, а на додачу два наших танки швендяють!!!!
показати весь коментар
17.08.2025 20:47 Відповісти
 
 