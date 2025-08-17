Рашисти просунулися біля Григорівки і Воскресенки на Донеччині та Темирівки на Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Донеччині та в Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Григорівки, Воскресенки (Донецька обл.) та Темирівки (Запорізька обл.), - сказано в повідомленні.
