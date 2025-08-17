РУС
Рашисты продвинулись возле Григоровки и Воскресенки на Донетчине и Темировки на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области и в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Григорьевки, Воскресенки (Донецкая обл.) и Темировки (Запорожская обл.), - сказано в сообщении.

карта

карта

карта

Запорожская область (3428) Донецкая область (10517) Бахмутский район (586) Волновахский район (341) Пологовский район (116) Григоровка (4) Воскресенка (9) Темировка (3) DeepState (234)
Як!??? Там під кожним кущем дронщик, у кожній ямі гармата, а на додачу два наших танки швендяють!!!!
17.08.2025 20:47 Ответить
Шуруп, реєстрація: 13.08.2025
17.08.2025 21:18 Ответить
Зрада?
17.08.2025 21:26 Ответить
 
 