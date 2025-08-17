Рашисты продвинулись возле Григоровки и Воскресенки на Донетчине и Темировки на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области и в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Григорьевки, Воскресенки (Донецкая обл.) и Темировки (Запорожская обл.), - сказано в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валерія Шороп
показать весь комментарий17.08.2025 20:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Stas Volkov
показать весь комментарий17.08.2025 21:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Анет
показать весь комментарий17.08.2025 21:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль