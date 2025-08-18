РУС
Авиация ВСУ за год уничтожила более 3200 "шахедов", - Сырский

ПВО сбила более 3200 Шахедов за год с вертолетов

С августа 2024 года вертолеты, которые имеют пулеметное вооружение, сбили более 3200 российских дронов типа "Шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Для нас в приоритете все, что касается дронов, которые работают как перехватчики для борьбы с вражескими ударными БПЛА. И у нас есть много впечатляющих результатов, которых мы достигли с помощью наших морских платформ", - сказал он.

По его словам, украинские оборонцы активно развивают противовоздушную оборону, путем увеличения количества систем с высокотехнологичным оборудованием.

"Очень хорошо себя зарекомендовала армейская авиация: вертолеты, которые имеют пулеметное вооружение, показывают большую эффективность. С августа прошлого года по август этого года они сбили более 3200 дронов типа "шахед" - это впечатляющие цифры", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что Силы обороны также используют легкомоторную авиацию.

"У нас есть планы по дальнейшему наращиванию ее использования в составе армейской авиации. Мы используем, конечно, зенитно-ракетные войска. И перспективное направление - это дроны-перехватчики. Здесь у нас много разработок, которые могут спокойно конкурировать с такими известными фирмами, как Merops", - сказал Александр Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно постоянно готовиться к войне. Даже если будут переговоры или гарантии, угроза не исчезнет, - Сырский

знищині шахеди ...де звільнена українська земля , за три роки ,яку ти здав разом з 🤡 ?!!!
18.08.2025 10:49 Ответить
Кому що, а совку - надої.
18.08.2025 10:50 Ответить
А де в нього береться час на інтервʼю, враховуючи важку обстановку на фронті?
18.08.2025 11:01 Ответить
 
 