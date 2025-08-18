Шесть человек травмированы вследствие российских обстрелов Херсонщины
18 августа на Херсонщине шесть человек травмированы вследствие российских обстрелов - начато производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Херсонской области.
По данным следствия, в течение 18 августа 2025 года военные армии РФ били по населенным пунктам Херсонщины из артиллерии, а также с помощью БпЛА.
По состоянию на 17:00 известно о шести травмированных гражданских.
- Оккупанты направили FPV-дроны на гражданские автомобили в Белозерке и на трассе вблизи Томиной Балки. Пострадали трое мужчин.
- Один человек получил ранения вследствие сброса взрывчатки с БПЛА на одну из улиц Антоновки.
- Два человека травмировались из-за последствий артиллерийских обстрелов Херсона и Белозерки.
Также повреждены частные дома, заведение системы здравоохранения, коммунальный объект, автотранспорт.
