Новости обстрелы Херсонщины Атака дрона на Херсонщину
Шесть человек травмированы вследствие российских обстрелов Херсонщины

Обстрелы Херсонской области 11 августа

18 августа на Херсонщине шесть человек травмированы вследствие российских обстрелов - начато производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

По данным следствия, в течение 18 августа 2025 года военные армии РФ били по населенным пунктам Херсонщины из артиллерии, а также с помощью БпЛА.

По состоянию на 17:00 известно о шести травмированных гражданских.

  • Оккупанты направили FPV-дроны на гражданские автомобили в Белозерке и на трассе вблизи Томиной Балки. Пострадали трое мужчин.
  • Один человек получил ранения вследствие сброса взрывчатки с БПЛА на одну из улиц Антоновки.
  • Два человека травмировались из-за последствий артиллерийских обстрелов Херсона и Белозерки.

Также читайте: В ближайшее время существенных наступательных действий РФ на Приднепровском направлении не будет, - Сырский

Также повреждены частные дома, заведение системы здравоохранения, коммунальный объект, автотранспорт.

обстрел (29050) Херсонская область (5117)
