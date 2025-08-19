Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини

У ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

Кілька десятків дронів атакували один з об’єктів газотранспортної системи України, пошкодивши наземну інфраструктуру. Фахівці вже проводять технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків.

Востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.

Як зазначають у Міненерго, ворог продовжує системні терористичні атаки на енергетичну інфраструктуру України, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. З березня 2025 року зафіксовано понад 2,9 тисячі атак. Міністерство закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора та надати Україні додаткову підтримку для захисту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі ворог російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під російським ударом опинилися Кременчук та Лубни.

