Доба на Донеччині: п’ятеро загиблих і восьмеро поранених, руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російських обстрілів зазнала Донецька область, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

У Покровському районі у Добропіллі 1 людина загинула, ще 3 - поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адміністративна будівля і крамниця.

У Краматорському районі у Дробишевому пошкоджено 3 господарчі будівлі. У Слов'янську поранено людину, зруйновано промислові будівлі. У Новодонецькому 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку і 7 приватних будинків, ще 1 будинок росіяни атакували у Степанівці. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку. У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, 2 адміністративні будівлі, ресторан і лінію електропередач.

В Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Звідти було евакуйовано 3860 людей, у тому числі 183 дитини.

