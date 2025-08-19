Рашисти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Слов’янську на Донеччині: постраждала жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти ввечері атакували Слов'янськ двома ракетами "Іскандер-М".
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Удару було завдано близько 21:00, зафіксовано влучання у промзону мікрорайону Лісний.
Внаслідок ворожого обстрілу постраждала цивільна. Наразі вона перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Також вночі лунали вибухи поза межами міста. Атакували "шахеди".
