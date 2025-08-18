УКР
Вночі рашисти обстріляли Слов’янськ "Геранями-2": пошкоджено підприємство. ФОТО

Минулої ночі Словʼянськ зазнав чергового удару: три ворожі БПЛА "Герань-2" пошкодили промислове підприємство на вулиці Літературній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Слов'янськ
Слов'янськ

обстріл (30375) Донецька область (9341) Краматорський район (591) Слов’янськ (671)
