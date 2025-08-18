Вночі рашисти обстріляли Слов’янськ "Геранями-2": пошкоджено підприємство. ФОТО
Минулої ночі Словʼянськ зазнав чергового удару: три ворожі БПЛА "Герань-2" пошкодили промислове підприємство на вулиці Літературній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
