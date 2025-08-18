Ночью рашисты обстреляли Славянск "Геранями-2": повреждено предприятие. ФОТО
Прошлой ночью Славянск подвергся очередному удару: три вражеских БПЛА "Герань-2" повредили промышленное предприятие на улице Литературной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
В результате атаки пострадавших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль