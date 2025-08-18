РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
370 0

Ночью рашисты обстреляли Славянск "Геранями-2": повреждено предприятие. ФОТО

Прошлой ночью Славянск подвергся очередному удару: три вражеских БПЛА "Герань-2" повредили промышленное предприятие на улице Литературной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

В результате атаки пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: пятеро погибших и четверо раненых, разрушениям подверглись 66 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

Слов'янськ
Слов'янськ

Автор: 

обстрел (29035) Донецкая область (10517) Краматорский район (585) Славянск (2643)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 